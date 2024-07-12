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余德丞被指偷食人妻同事Elsie　Dickson發聲明澄清：標題絕對是失實及故意誣蔑

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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余德丞否認偷食人妻Elsie。

【余德丞/呂珮琳/Agent L/黃正宜/鄭裕玲】余德丞（Dickson）向惹緋聞，曾與蔡思貝、麥明詩、陳瀅、周秀娜及江嘉敏等傳戀情，因此被封「女神收割機」。他在2022年與TVB結束8年賓主關係後，主力經營社交平及加入商業電台任《口水多過浪花》主持。

可是「個底一向花」的余德丞，日前被影到疑似偷食人妻DJ同事Elsie（呂珮琳）。此事傳出後，余德丞即在個人IG以限時動態及在《口水多過浪花》回應事件。在今日（7月12日）早上，余德丞再IG發出嚴正聲明。

【有酒今晚吹】余德丞認異性緣旺　介意被誤會潺仔：畀人話虧同性無能一樣

余德丞與Elsie（右）及阿正（左）一向老友。

被偷拍到與Elsie行街

事因余德丞與商台DJ同事黃正宜（阿正）及Elsie一來老友，可是日前，他被偷拍到與已婚的Elsie齊行街，更被指態度親暱拖手過馬路。

Elsie在社交網指收到胞妹傳來的照片，並笑言胞妹都懷疑她出軌：「當你同男友人出街，連你細妹都以為你出軌嘅時候…how come you don't trust me!?!?」Elsie更tag了Dickson，並留言：「一張非常奇怪的合照，但引起誤會實在太搞笑。」

而Dickson也即轉發並tag了Elsie丈夫Agent L及阿正，指：「#真係無拖手。」原來當日除二人外，阿正在場，因此阿正轉發帖文開玩笑自稱「電燈膽」。

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解釋只是誤會

到昨日，Dickson在《口水多過浪花》再澄清一次緋聞，拍檔Do姐（鄭裕玲）借吳若希近期金句笑言：「人哋老公會寫『你趷起條尾都知你想點』。」

Dickson解釋稱：「當晚我同Elsie、阿正三個錄完音，跟住去攞車，等過馬路…好衰唔衰，我有180cm高，咁阿正生得矮又企我後面，所以我遮住咗佢得番四分一面，佢又戴帽戴口罩，冇人知嗰個係阿正！咁當時喺彌敦道有啲嘈，我應該係想聽Elsie講咩，所以哄埋啲，我哋係同事兼朋友，我絕對冇介入人哋婚事！」

Dickson更坦言與Elsie丈夫Agent L是好朋友，兩人早前還一起到德國睇歐國盃開幕。

余德丞鄭重發聲明

可是卻仍未能撲火，之後有傳媒以「疑偷食人妻同事」為題報道此事。於是Dickson在今天早上不再以開玩笑態度，以嚴肅方式用黑底白字在個人發出嚴正聲明，寫道：

「本人明白娛樂報道難免使用誇張標題吸引讀者眼球，但並不代表可以指鹿為馬，誤導讀者！既然標題引用鄭裕玲小姐於商業電台『口水多過浪花』節目內對話，足以證明撰文者並非單純看圖說故事，而是已經收聽有關內容。」

余德丞續指：「本人已於7月11日的『口水多過浪花』節目內解釋事件來龍去脈，相信收聽後並不會存在“偷食人妻同事”的疑惑，所以該報道的標題絕對是失實及故意誣蔑。」 

最後，他鄭重地表示：「輿論的影響力相信大家都明白，而是次事件牽連到本人朋友，實在不可容忍。僅此希望傳媒工作者能謹守專業操守，為自己的文字負責，不要因為刷流量而影響他人及行業名聲。 最後多謝收聽口水多過浪花！#直斥其非 #謝絕標題黨」

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