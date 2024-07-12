學界比賽｜全港數碼旗袍及民族服裝創意設計大賽　頒獎典禮時裝秀學生盡展創意

▲ 全港數碼旗袍及民族服裝創意設計大賽，日前舉行頒獎典禮時裝秀，讓學生盡展創意。（有關機構提供）

隨著時代發展，中國傳統服飾旗袍也演變出不同款式，以迎合新世代潮流。香港高等教育科技學院（THEi 高科院）與ConnectAR合辦了首屆「全港數碼旗袍及民族服裝創意設計大賽」（旗袍及民族服裝設計大賽），獲得民政及青年事務局、文化體育及旅遊局及各行各業支持，吸引了很多大專生及中小學學參加，發揮創意的同時，也能深入了解中國華服這非物質文化遺產的瑰寶。

THEi高科院與ConnectAR合辦了首屆「全港數碼旗袍及民族服裝創意設計大賽」（旗袍及民族服裝設計大賽），更獲民政及青年事務局、文化體育及旅遊局、香港中華煤氣，以及30多間時裝界、教育界及科技界機構的攜手支持。

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傳承中國傳統的時尚旗袍

比賽分為大專組實體旗袍設計比賽及中小學組的虛擬民族服裝設計比賽，其中大專生組別的實體旗袍設計比賽，以時尚為題材。參加者運用創意，融合現代服飾元素，設計出兼具時尚與文化內涵的嶄新中式旗袍。

新中式旗袍保留傳統元素，如企領設計，剪裁上力求修身而不過於緊繃，腰身及下擺設計講求更多變化，方便日常活動。為了展現新中式旗袍的傳統和獨有韻味，THEi高科院特意從上海找來10位熟齡模特兒，演繹參加者的新中式旗袍作品，藉以展現熟齢女性的優雅風範，訴說中華傳統服飾的永恆魅力。

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結合創意與科技 讓學生初嘗時裝設計

主辦方另設虛擬民族服裝設計比賽，適合中小學生參與，透過AR技術，學生在毋須實際布料和縫製工序下，輕易發揮他們的創意，並以不同的剪裁和設計元素，勾劃出不同風格的民族服裝，而完成品更會由虛擬模特兒演繹。AR技術應用讓沒有服裝設計經驗的中小學生更深入地了解時裝設計概念，並從小培養他們對時裝設計的興趣。

為了向外界展示學生的優秀作品，主辦機構於7月5日假THEi高科院舉行「全港數碼旗袍及民族服裝創意設計大賽」O2O頒獎典禮暨時裝秀，出席嘉賓包括民政及青年事務局局長麥美娟、THEi高科院校長劉建德教授、港區全國人大代表林至穎、 東區民政事務專員陳尚文、深水埗民政事務專員黃昕然及多位政商界代表。

民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，科技可擴闊藝術發展的空間，為藝術創作者帶來新機遇。該局樂見學生在旗袍及民族服裝設計大賽上發揮創意，展現別具時尚特色的綠色作品。期望藉着這次大賽可增強學生對中華文化的興趣，培育年青人對國民身份的認同和歸屬感。

港區全國人大代表林至穎則認為，旗袍及民族服裝設計大賽揭開中式時尚的新一頁。促進科技及文化的融合，弘揚中國傳統服裝，讓更多人認識華服的概念。他盛讚這次比賽由上海模特兒演繹學生的作品，讓雙方展示自己的才華，促進滬港兩地的文化交流。

THEi高科院校長劉建德教授表示，院校一向與業界保持緊密聯繫，希望透過不同合作模式，推動校企融合並深化行業數碼轉型。而旗袍及民族服裝設計大賽正是一個傳統文化與數碼結合的範例，「中小學生可以透過AR技術把自己對旗袍及民族服裝的設計概念呈現出來，不受剪裁縫製的限制，有助推動及傳承傳統文化及藝術。大專生則能透過實體旗袍設計比賽，豐富自己的比賽經驗、增加與業界交流機會，為未來的職業生涯做好準備。」

劉建德教授補充，比賽結合科技、文化藝術和設計於一體，推動跨領域發展，引領創新的發展並走向數碼化。院校將繼續匯聚學術、商界和業界的力量，按市場需要引入具啟發性的多元化學習活動，啟發年輕人對學術、傳統和藝術等不同領域的追求和探索。

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