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奪命意外｜中日夫婦旅遊Blogger岐阜縣攀岩雙雙遇難　新婚妻為救夫跳水至死仍繩相繫

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【日本/岐阜/攀岩/墜河/遇難/旅遊】進行高風險運動時，應要時刻注意安全！一對中日旅游博主夫妻日前於日本地區岐阜縣攀岩途中，通過一條河流時雙雙被水沖走，兩人於下游被發現時，仍被繩索緊緊相連、心肺功能已停止，不久後被確認溺水死亡。

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攀岩途中被河流沖走

綜合內媒報道，上述遇難夫婦是一對旅游博主，妻子阿古是中國人，丈夫是日本人，兩人於去年2月28日結婚，在戶外旅行圈中以專業著稱，頗具名氣。

日本警方透露，事發於上月29日上午約10時30分，當時柒宗町警署接收到一名48歲女性報案，對方稱同行的一對攀岩男女，於岐阜縣加茂郡柒宗町一條河流處被沖走，兩人分別為41歲男性及35歲女性，是一對夫妻。警方隨即派人搜索，並於當日下午約3時半於河流下游尋獲兩人，救起時身上以一條繩索相連、身上都穿著救生衣和防護衣，但均已處於心肺功能停止狀態，送院後確認已溺水身亡。

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多次嘗試自求仍無果

據了解，該條河流寬約80米，水深約1米至20米，而事發前一日曾降雨，因此水位升高約1米、流速亦有所加速。

有報道指，兩人同伴曾於社群平台上憶述事發經過，指兩人當時打算橫渡這條河流，因此先用長約100米的繩子將彼此相連，男子隨後打算游到河對岸將繩索扣起，結果卻被湍急河流捲走。妻子與同伴商量後決定下水，以減少丈夫承受的水流衝擊力，為其爭取自救時間，無奈水流過急，即使同伴多次試圖協助救援，仍無法幫助兩人脫險，最終只好上岸報警。

家屬發訃文證實消息

阿古丈夫親弟上周二（2日）於個人社群平台上發布訃告，確認兄長罹難消息，傷心表示對方過去因原生家庭遭受難以想象的痛苦，曾一直表示不會結婚：

這樣的哥哥結了婚，我真的很高興，他終於可以為自己而活了。

而阿古丈夫去年2月28日宣布婚訊時，亦曾於社交平台表示：「我選擇了與山脈共度一生。我選擇了和我的伴侶一起爬山。希望這能成為一段愉快的人生旅程。」兩人感情深刻，不料新婚不久卻發生憾事。

網民：一路好走

不少網民對夫妻死訊感到可惜，有人感嘆兩人最後仍能一起「結束最後一程」，雖然事件極遺憾，但可能已是極限運動愛好者「可以接受的結局」；亦有人認為大自然處處危機，即使身穿救生衣及防護衣亦未必足夠安全，大家應要更小心注意安全。

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相關內容：旅遊注意｜31歲中國男遊客 泰國布吉浮潛遇溺亡 肺吸大量海水窒息出事經過曝光

6步遇溺急救方法

據本港仁安醫院資料顯示，遇溺時呼吸道受阻可致呼吸困難，甚至停止。當身體組織缺氧時，腦部及心臟也會相繼受影響，最後引致呼吸及心臟停止，如不及時急救，腦細胞將遭受無法治癒的損壞，嚴重可導致死亡。以下為對遇溺者的急救方法：

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