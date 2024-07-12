夏天消暑｜家事達人教開風扇加毛巾降溫　熱風變凍風涼過開冷氣【附教學】

▲ YouTuber教風扇加毛巾降溫法，秒將熱風變冷風。

【消暑/降溫/風扇/毛巾】酷熱天氣持續，許多人都會在家使用風扇降溫，不過氣溫過高時，有機會越吹越熱。早前有台灣Youtuber分享教學片，使用1條毛巾便可以將風扇的熱風變成涼風，有效降溫，不過有網民就質疑這種降溫法，指當中潛在2大危機，嚴重可能引發火災，呼籲大家要注意。

夏日降溫法｜YouTuber教1招風扇吹出冷氣感

一位名為「妙招小哥」的台灣YouTuber，主要製作生活的影片，早前他以「電風扇掛一條毛巾，吹出來的風和空調一樣涼快！每個月節省不少電費，不學起來就虧大了」為題發佈影片，分享利用毛巾，搭配清水、風油精和花露水，便可讓風扇吹出冷氣感。詳細步驟如下：

1. 事前準備毛巾，清水、風油精和花露水

2. 在清水內加入幾滴風油精

3. 加入少量花露水

4. 混合均勻

5. 將毛巾浸泡於水中

6. 擰乾毛巾（注意毛巾要保留一些水分，切勿擰太乾）

7. 將毛巾鋪在風扇上便完成

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他指，使用這個秘訣後，風扇吹出來的風會帶有風油精和花露水的氣味，讓人心曠神怡，而且花露水的氣味還可以驅蚊。

同場加映：手提風扇降溫法

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夏日降溫法｜網民質疑做法有火警風險

教學影片引來大批網民回應，部分人大讚樓主的方法有效，表示「不錯，有改變溫度」、「有清涼感」、「很好。上次你都拍過用兩個寶特瓶加一些冰塊也行」。

不過，也有網民質疑其做法的安全性，認為當中潛在2大危機，包括導致風扇漏電和火警，「如水滴進風扇裡面摩托車部，會產生危險。小則斷路，跳保險制，大則火災，不太安全」、「易火警」、「這樣子電風扇會壞吧」、「我覺得蓋了毛巾，風超級大聲，嚇死人」。

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