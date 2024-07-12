  • 31°C
香港時間 : 2024712日 (五) 19:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手｜工作壓力大2年持續吃1食物　28歲女老師驚患大腸癌【附大腸癌7大症狀】

醫生診症室

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【大腸癌／瘜肉／大腸瘜肉／危險因子／癌症】台灣有名年輕女子經常在下班後，都會購買一種油炸食物回家享用，以獎勵自己辛勞的一天，如是者持續食了約2年，結果其大腸長出瘜肉並誘發大腸癌。有醫生解釋，常見有3大危險因子會誘發大腸瘜肉，而通常瘜肉需要5至10年時間才誘發出大腸癌，但如果危險因子與致癌基因結合，就可能會大大增加罹癌機會，以及加快罹癌時間。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

女老師持續吃1食物致大腸癌

台安醫院大腸直腸外科醫生糠榮誠在廣播節目《健康問良醫》中分享案例，有名28歲補習社女老師求診，女老師表示，由於每日都會工作到晚上11至12時才下班，為了充飢和獎勵自己，每日下班後都會到附近攤檔購買一包鹹酥雞回家吃，如是者就持續食鹹酥雞接近2年。然而有天她感到不適而到醫院求診，最終確診患上大腸癌。

糠醫生推測，該名女老師罹癌原因與她每天食一包鹹酥雞有密切關聯，表示：

照她說應該只吃1至2年，很多東西都是你偶爾吃應該沒關係，但如果長期吃就會造成刺激。

醫生續指，罹患大腸癌主要與3大危險因子有關，包括致癌基因、黏膜受損、吃進致癌物，而如果這些危險因子與致癌基因結合就會誘發瘜肉，雖然一般瘜肉要演變為癌症約需5至10年時間，但如果像該名女老師一樣持續吃進致癌物，可能就會會大大增加罹癌機會和加快罹癌時間。他直言：

所以你這往前推不得了，他們可能10幾歲、20幾歲就有了。

同場加映：

癌症殺手｜37歲工程師持續血便　誤當痔瘡半年後大腸癌亡【附7大癌症警號】

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

點擊圖片放大
+8
+7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

癌症殺手｜常放臭屁恐患大腸癌？　醫生拆解排氣因素：2情況需求醫
18:11 2024/07/04
癌症殺手｜常放臭屁恐患大腸癌？　醫生拆解排氣因素：2情況需求醫
癌症殺手｜22歲男大生不煙不酒跑步暈倒揭患大腸癌4期　醫生：半年前已有3大徵兆
16:23 2024/06/27
癌症殺手｜22歲男大生不煙不酒跑步暈倒揭患大腸癌4期　醫生：半年前已有3大徵兆
大腸癌丨新手媽媽無徵兆突患大腸癌4期　醫生解構最常被忽略身體警號
16:34 2024/06/17
大腸癌丨新手媽媽無徵兆突患大腸癌4期　醫生解構最常被忽略身體警號

你可能感興趣

癌症殺手｜常放臭屁恐患大腸癌？　醫生拆解排氣因素：2情況需求醫
18:11 2024/07/04
癌症殺手｜常放臭屁恐患大腸癌？　醫生拆解排氣因素：2情況需求醫
癌症殺手｜22歲男大生不煙不酒跑步暈倒揭患大腸癌4期　醫生：半年前已有3大徵兆
16:23 2024/06/27
癌症殺手｜22歲男大生不煙不酒跑步暈倒揭患大腸癌4期　醫生：半年前已有3大徵兆
大腸癌丨新手媽媽無徵兆突患大腸癌4期　醫生解構最常被忽略身體警號
16:34 2024/06/17
大腸癌丨新手媽媽無徵兆突患大腸癌4期　醫生解構最常被忽略身體警號
癌症 網絡熱話 食用安全 致癌物 大腸癌

最高瀏覽

網絡熱話｜男子港鐵車廂突失控大嗌　數十人湧向車尾驚慌逃命乘客直擊震撼場面
網絡熱話｜男子港鐵車廂突失控大嗌　數十人湧向車尾驚慌逃命乘客直擊震撼場面
急症室最長等候時間（07月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月12日 時間16:05）
學霸之家｜港姐大女中大+二女美國商學院+三女獲劍橋offer 單親港媽花千萬培育學霸子女
學霸之家｜港姐大女中大+二女美國商學院+三女獲劍橋offer 單親港媽花千萬培育學霸子女
富士山開山︱日本富士山開山2日釀3死　60歲男子獨自登山暴斃【附4級失溫治療法】
富士山開山︱日本富士山開山2日釀3死　60歲男子獨自登山暴斃【附4級失溫治療法】
宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】
宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】