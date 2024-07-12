癌症殺手｜工作壓力大2年持續吃1食物　28歲女老師驚患大腸癌【附大腸癌7大症狀】

【大腸癌／瘜肉／大腸瘜肉／危險因子／癌症】台灣有名年輕女子經常在下班後，都會購買一種油炸食物回家享用，以獎勵自己辛勞的一天，如是者持續食了約2年，結果其大腸長出瘜肉並誘發大腸癌。有醫生解釋，常見有3大危險因子會誘發大腸瘜肉，而通常瘜肉需要5至10年時間才誘發出大腸癌，但如果危險因子與致癌基因結合，就可能會大大增加罹癌機會，以及加快罹癌時間。

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女老師持續吃1食物致大腸癌

台安醫院大腸直腸外科醫生糠榮誠在廣播節目《健康問良醫》中分享案例，有名28歲補習社女老師求診，女老師表示，由於每日都會工作到晚上11至12時才下班，為了充飢和獎勵自己，每日下班後都會到附近攤檔購買一包鹹酥雞回家吃，如是者就持續食鹹酥雞接近2年。然而有天她感到不適而到醫院求診，最終確診患上大腸癌。

糠醫生推測，該名女老師罹癌原因與她每天食一包鹹酥雞有密切關聯，表示：

照她說應該只吃1至2年，很多東西都是你偶爾吃應該沒關係，但如果長期吃就會造成刺激。

醫生續指，罹患大腸癌主要與3大危險因子有關，包括致癌基因、黏膜受損、吃進致癌物，而如果這些危險因子與致癌基因結合就會誘發瘜肉，雖然一般瘜肉要演變為癌症約需5至10年時間，但如果像該名女老師一樣持續吃進致癌物，可能就會會大大增加罹癌機會和加快罹癌時間。他直言：

所以你這往前推不得了，他們可能10幾歲、20幾歲就有了。

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大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

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