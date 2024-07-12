  • 29°C
香港時間 : 2024712日 (五) 14:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港電車｜麥兜電車遊走港島　捕捉電車贏一年免費任搭叮叮

社會

發布時間： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

麥兜電車遊走港島，捕捉主題電車贏一年免費任搭叮叮。（香港電車提供）

為慶祝香港電車（電車）服務120周年，「叮叮」首度夥拍同樣本地動畫角色「麥兜」，以「處處有你 叮叮與你」為題，推出主題電車及連串慶祝活動。

點擊圖片放大

曾獲健力士世界紀錄的車隊中，最具代表性為唯一戰後型電車120號，其車號與120周年相呼應。今年罕有換上新裝，並重現昔日車旁梯級式「1、2、0」編號。

活動初期，首部「巨型廣告電車」300號，每日中午至黃昏來回屈地街及銅鑼灣總站。兩部電車車頂的電阻箱髹上淡粉紅、日光黃、海洋藍化身「生日帽」。三個車站亦包裝成主題車站，包括砵甸乍街 （72W）、租庇利街（25E）、邊寧頓街（46W）。

另外，「叮叮x麥兜動畫」將於7月中在電車官方社交平台首播。電車亦推出一連串慶祝活動及品牌聯乘揭幕，包括「120周年限定店」@中環街市、「120電車主題專綫」導賞團、「主題電車攝影比賽」及「我最鍾意搭叮叮」有賞小遊戲」等：

中環街市「120周年限定店」「香港電車 香港製造」免費電車導賞團
由7月30日起至9月8日7月至8月期間的每個星期六、日
親子攤位遊戲「尋找『校長』的故事」尋寶遊戲、「叮叮貓」打卡站活動詳情8個電車導賞團，涵蓋歷史、文化、攝影、靜觀等老少皆宜主題
完成指定任務的參加者更有機會贏取電車120周年紀念品報名詳情請緊貼電車官方Instagram限時動態

多款限定

「香港電車x麥兜」精品

1/120 合金120號電車模型

珍藏版「麥兜與麥太」親子八達通禮盒（全球限量600盒）

紀念文具套裝

本地製作玻璃保溫壺

老字號聯乘微波爐午餐盒

費用全免

捕捉「處處有你 叮叮與你」主題電車      有機會贏取「電車金票」 一年免費任搭叮叮

活動詳情拍下主題電車的相片、短片、上載至公開的Facebook或Instagram個人帳號，標籤（Hashtag）「#TRAM120」+ 讚好及關注電車官方Facebook／Instagram

獎品

（三份）

一年免費任搭電車＋999.9黃金鍍金120周年誌慶版「電車金票」

高純度金箔制，以半浮雕立體工藝、啤壓等技術及高科技淺雕

展現表層亮麗光澤及細緻手工

評審準則主題切合度、構圖、美感、拍攝技巧、所得讚好等

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

中環街市 午餐 遊戲 中環 日光 電車 廣告 文娛藝術 香港 品牌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
急症室最長等候時間（07月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月12日 時間12:05）
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
飲食攻略｜早餐致命組合？熱狗配1類食物具強烈毒性　專家教一招化解風險
飲食攻略｜早餐致命組合？熱狗配1類食物具強烈毒性　專家教一招化解風險