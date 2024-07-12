香港電車｜麥兜電車遊走港島　捕捉電車贏一年免費任搭叮叮

▲ 麥兜電車遊走港島，捕捉主題電車贏一年免費任搭叮叮。（香港電車提供）

為慶祝香港電車（電車）服務120周年，「叮叮」首度夥拍同樣本地動畫角色「麥兜」，以「處處有你 叮叮與你」為題，推出主題電車及連串慶祝活動。

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曾獲健力士世界紀錄的車隊中，最具代表性為唯一戰後型電車120號，其車號與120周年相呼應。今年罕有換上新裝，並重現昔日車旁梯級式「1、2、0」編號。

活動初期，首部「巨型廣告電車」300號，每日中午至黃昏來回屈地街及銅鑼灣總站。兩部電車車頂的電阻箱髹上淡粉紅、日光黃、海洋藍化身「生日帽」。三個車站亦包裝成主題車站，包括砵甸乍街 （72W）、租庇利街（25E）、邊寧頓街（46W）。

另外，「叮叮x麥兜動畫」將於7月中在電車官方社交平台首播。電車亦推出一連串慶祝活動及品牌聯乘揭幕，包括「120周年限定店」@中環街市、「120電車主題專綫」導賞團、「主題電車攝影比賽」及「我最鍾意搭叮叮」有賞小遊戲」等：

中環街市「120周年限定店」 「香港電車 香港製造」免費電車導賞團 由7月30日起至9月8日 7月至8月期間的每個星期六、日 親子攤位遊戲 「尋找『校長』的故事」尋寶遊戲、「叮叮貓」打卡站 活動詳情 8個電車導賞團，涵蓋歷史、文化、攝影、靜觀等老少皆宜主題 完成指定任務的參加者更有機會贏取電車120周年紀念品 報名詳情 請緊貼電車官方Instagram限時動態 多款限定 「香港電車x麥兜」精品 1/120 合金120號電車模型 珍藏版「麥兜與麥太」親子八達通禮盒（全球限量600盒） 紀念文具套裝 本地製作玻璃保溫壺 老字號聯乘微波爐午餐盒 費用 全免

捕捉「處處有你 叮叮與你」主題電車 有機會贏取「電車金票」 一年免費任搭叮叮

活動詳情 拍下主題電車的相片、短片、上載至公開的Facebook或Instagram個人帳號，標籤（Hashtag）「#TRAM120」+ 讚好及關注電車官方Facebook／Instagram 獎品 （三份） 一年免費任搭電車＋999.9黃金鍍金120周年誌慶版「電車金票」 高純度金箔制，以半浮雕立體工藝、啤壓等技術及高科技淺雕 展現表層亮麗光澤及細緻手工 評審準則 主題切合度、構圖、美感、拍攝技巧、所得讚好等

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