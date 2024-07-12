親子旅遊｜機艙廁所垃圾桶常爆滿好噁心 1個隱藏功能成功開蓋避細菌

▲ 機艙廁所垃圾桶常爆滿好噁心，1隱藏功能 成功開蓋避細菌。

【飛機/旅行貼士/飛機廁所/旅遊/親子遊】對於經常搭飛機的人來說，遇到廁所垃圾桶爆滿，甚至會溢出；然而你手上的垃圾必須處理，但又不想踫到那個被細菌覆蓋的垃圾桶，如何是好？有一名飛行常客發現一個隱藏功能，並在社交媒體上分享，吸引逾11萬人按讚，網民更留言「天哪，我從來不知道這一點！」

最近影片︰

早前，英國《太陽報》（The Sun）報道，飛機上的廁所垃圾桶經常塞滿用過的紙巾或廁紙，長途機更甚，不僅導致垃圾桶蓋難以按壓打開，如果再塞進去，用手觸及垃圾桶，極度不衛生，而垃圾甚至會有溢出的情況，隨時變成是一場噩夢。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

外遊揭秘︱同艙待遇大不同 資深空姐揭商務艙暗地分3大等級1類人可獲優先服務

搭飛機秘密｜不起眼的小機關

一名外國網民在IG上發布影片，分享機上廁間一個不起眼的小機關，不必出手就能打開垃圾桶蓋的方法：「搭乘從泰國回來的航班上，看到了這個腳踏板。心想這是有什麼用，果然是用來控制我從來都不知道的垃圾桶蓋。」他再補充：「以後再也不必觸摸噁心的垃圾桶了。各位曉得這個機關的存在嗎？」影片顯示，原來水槽下方實際上有一個小踏板，可以為你打開蓋子。

親子遊注意｜空姐爆飛機水箱千年唔洗 警告勿點2種飲品【附機上沖奶妙招】

搭飛機秘密｜非所有機型都有

從留言可見，有很多人都沒有意識到這一點，有資深空服員自稱從事空勤工作26年後才曉得這個機關的功能。有網民看了都說自己不曉得這個隱藏功能「直到剛剛我才曉得有它的存在」、「天哪，我從來都不知道。」但也有人直指，垃圾桶蓋上的圖示明明就貼上腳踏墊，可能很多人都沒注意到。也有人指出，這種踏板並非所有機型均有，下次搭機如廁時不妨仔細觀察一番。

親子旅遊｜搭飛機4個時間避免去廁所 空姐警告：最臭最污糟【附去廁所最佳時間】

延伸閱讀：醫生分享搭飛機5個必做防護

孩子需乘坐長途機，在機艙密閉空間存有一定風險，有機會易受到病菌病毒感染，兒科醫生張傑建議爸媽可以做以下措施來保護孩子。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】