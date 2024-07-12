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煒烈太太癌逝丨煒烈愛妻2月骨癌復發病逝　思念亡妻陷抑鬱症：她想我努力生活下去

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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煒烈於今年2月經歷喪妻之痛！

【煒烈/癌症/乳癌】早前於劇集《婚後事》演廢老相當搶鏡的老戲骨煒烈，她跟太太Amy結婚10年，兩人向來恩愛非常。TOPick收到消息煒烈太太因病離世，煒烈接受TOPick專訪，承認太太於2月27日已在沙田仁安醫院因骨癌離世，終年54歲。

雖然歷喪妻之痛，煒烈表示想低調處理，故一直未有向外公佈，他稱太太Amy拍拖不久即患上乳癌，最後成功醫好，二人更在2013年拉埋天窗。

【十二傳說】晚婚煒烈為追求太太62歲減38磅　聽老婆話成TVB搶手甘草

煒烈在《婚後事》演出甚搶鏡。

乳癌復發癌細胞轉移

惟大約5、6年前太太癌症復發，癌細胞更轉移到骨骼，其後確診患上骨癌，煒烈說：「起初她經常感覺條頸好攰，就做針炙舒緩下，之後走去睇骨科，醫生說腫膰已壓住三條神經線，如果唔做手術就要坐輪椅。」

其後太太amy更要定期打針抗癌，他說：「每次打針要2、3萬，足足打了五年，由肚臍打入去。」

及至2022年，由於癌細胞移位到瘠骨，太太Amy於三星期內做了兩次大手術，手術花費百多萬，他說：「因為癌細胞已經入晒骨，要在她的腰鑲12粒釘，她是 十分疼痛，我要不時扶她出入。」

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婚後事｜煒烈演橫蠻廢老用盡歪理窒新抱　烈哥昔日火爆鬧亞視大老闆

患新冠誘發cancer

原本已康復的amy去年確診新冠肺炎，因而引致骨癌復發，煒烈說：「當時醫生幫她抽血，發現癌指數去到百幾，醫生話以呢個指數來說，有機會癌細胞已經上腦部。」

雖然醫生建議amy接受化療以及電療，但手術後最多只活一年，最終amy決定放棄接受治療，問及太太有沒有遺言，煒烈說：「臨終時她已昏迷，但之前在家中我跟她說了很弘，她最想我努力生活下去，唔使成日掛住佢，可以的話叫我揾番個人服侍我喎，因為我都年紀大啦，有個人在身邊照顧下會好啲。」

思念忘妻患情緒病

陪伴太太抗病15年的煒烈稱這些年共花4至5百萬，幸而二人有積蓄：「最近一次入院是有少許經濟困難，不過我們沒有問人借錢，咪自己花費少一點吧。」

煒烈讚揚太太很堅強：「她由入醫院那刻沒有喊過，真的好堅強，不少圈中人都認識我太太，她為人好和謁又大方得體，是一個好老婆！」

起初煒烈未能走喪妻之痛，更因而患上抑鬱症以及驚恐症，要長期食藥。他說：「我太掛住她了，那3個月不願出街，躲在家中喊。」為免睹物思人，煒烈搬往胞姐家居住，除了跑步做運動，更重返劇組，跟演員閒聊下，心情也漸好轉，他說：「我跟胡定欣拍劇，佢叫我唔好諗太多，緣盡了，睇開啲，當然要我完全忘記是沒可能。」

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