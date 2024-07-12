多啦A夢｜巡迴特展周六星光大道揭幕　原作者次女訪港冀市民重拾兒時回憶

▲ 《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展開幕禮暨預覽日（彭大偉攝）

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」將明日（13日）開始，主辦機構今早（12日）舉行開幕禮。展覽分為免費及收費展區，位於K11 MUSEA 6樓的收費展區則由明日起開放至8月18日，門票早前已全數售罄；免費展區於星光大道海濱舉行，由明日起對外開放至8月11日，首星期的參觀名額已經爆滿，市民下周二（16日）可透過 Klook 系統，預約7月20日至26日入場。

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來港出席巡迴展覽開幕禮的Fujiko Pro社長、多啦A夢作者藤子F不二雄的次女勝又日子表示，很開心相隔12年後，能與多啦A夢一同來港，在香港到處都能見到多啦A夢，讓他感到非常高興，同時也讓他想告訴父親，孩子們的夢想和希望並不受國界限制，跨越海洋的香港人也同樣熱愛多啦A夢。他期望市民透過今次巡迴展覽重拾兒時回憶，亦讓首次認識多啦A夢的人，開始感受到多啦A夢魅力。

主辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，自己本著赤子之心舉辦展覽，希望呈獻給每個曾經都是小朋友的大人。他又指，展覽名為「100%多啦A夢&FRIENDS」，意思是多啦A夢和朋友都同樣重要，感謝各商業伙伴及政府機構，齊心協力，很純粹地把活動做好。

免費展區內有34個動漫多啦A夢及10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑，以巨型漫畫列陣。「100%星光大道」則向香港電影致敬，多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道陪伴13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，走過以多啦A夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。

為管理參觀人潮，豎立全球最高達12米多啦A夢充氣雕塑的免費展區（一）「100%多啦A夢户外展區」，將不設現場輪候入場，市民需預先於網上登記。首星期的參觀名額已經爆滿，市民下周二（16日）可透過 Klook 系統，預約7月20日至26日入場。其後逢星期二中午12時起，將開放預約未來一星期的名額。

明日至8月11日免費展區開放期間，星光大道附近一帶將實施單向人流管制，只限已預約免費戶外展區之人士才可以經K11

MUSEA進入該區，而早前已購買收費展區門票人士，亦可經K11MUSEA上6樓收費區。其他需要前往星光大道的公眾人士，須從星光大道近尖東一段（近麥兜雕塑）進入，並依從人員指示，前往星光大道或無需預約的另一免費展區（二）「100%星光大道」，與電影工作者立牌及多啦A夢等雕塑打卡，並沿文化中心方向離開。

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