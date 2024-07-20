人身安全｜女生所住大廈早前有怪漢入屋　深夜坐的士獲司機暖心保護

女生在獨自夜歸時更加要時刻提高自覺，保護自身與財物安全！有女網民於Threads發文分享自己早前深夜坐的士回家時，遇上令她相當有安全感的司機，獲不少網民留言討論。

余德丞被指偷食人妻同事Elsie Dickson發聲明澄清：標題絕對是失實及故意誣蔑

網民大讚的士司機：好有安全感

女網民分享的士司機的暖心舉動：

夜晚搭的士返屋企凌晨一點左右啦，到屋企樓下有個男人坐咗喺張凳度，前幾日我棟大廈有陌生人入屋強姦咁嘅新聞啦，跟住我左望右望 個司機問：個男人你識唔識？我話唔識 跟住佢問我：使唔使目送到你入去？ 我話：要！ 之後佢話：好啦，我一陣喺度嗌打電話俾你 然後我準備入大廈嗰下，佢開的士窗大嗌：我打電話俾你啊！ 有冇人明啊？？好有安全感！佢真係好nice！！😭🥹 分享完畢🫰🏻