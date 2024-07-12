海關戰線｜台灣3D地景藝術家陳彥旭　情迷港片來港畫巨型潛艇圓夢

▲ Ash表示，另一位比較多看的中生代演員是謝霆鋒。

感性和理性的結合，能讓藝術更充滿趣味、發掘出更多可能。來自台灣的新銳設計師/創作藝術家陳彥旭（Ash），成功將熱愛的畫畫結合講求理性邏輯的建築學，創作出充滿視覺衝擊的3D地景畫，作品遍及歐美亞洲、形式多變。自言是個港產片迷的他，近日更參與電影《海關戰線》工作，將尖沙咀街頭變成充滿視覺效果的電影場景，充滿玩味！

陳彥旭（Ash）的威水史相當驚人，合作邀約來自世界各地，美國、德國、意大利、新加坡、中國、柬埔寨等。回溯這一切的起始，他笑笑指大概在幼年時期。「3、4歲開始就喜歡畫畫了，也是因為家人幫我保留了當時的塗鴉，所以才會知道。」

▲ 台灣的新銳設計師/創作藝術家陳彥旭首度與港產片合作，設計的3D地景將電影《海關戰線》的緊張刺激活現街頭。





中學讀美術班，自然也做?畫家的夢。「小時候也想過長大要做畫家、以畫畫為生，不過人的想法其實一直在變，後來大學讀的是建築系。其實跟畫畫還是有一點點的關係，但更多的是設計、邏輯方面的訓練。」



社區美化創作啟發創業



畢業後 Ash 順理成章進入建築事務所工作，工作了大約兩年，漸漸感覺不適合自己，眼光開始轉向其他地方，最後還是情歸畫畫。「2011年時剛好有一個公開徵選，邀請不同的藝術家一起創作，有壁畫、有立體裝置等形式。」這個名「海安路計劃」的台南社區美化活動，成了他人生的轉捩點。

Ash指當時「3D地景」在外國非常熱門，自己也一直有留意、很喜歡這種藝術方式，便決定藉這次比賽嘗試，結果順利被選上。那次的成品讓很多人留意到他的3D創作，合作邀約也洶湧而至，讓Ash把心一橫辭去建築所的工作，轉而成為一位全職3D畫家、設計師，開設個人工作室。

▲ 其公司「壹肆設計」曾設計一幅恐龍爬出地面的3D圖。

Ash 的夢想之路聽起來沒有荊棘滿途，但能像他這般懂得捉緊機會，義無反顧勇敢一搏，也讓人想為他鼓掌。他更直言，所有的經歷都是得?，從畫畫到設計、建築，過去的訓練讓他的3D作品更具震撼力。「中學時學畫畫都是從感性出發，大學的訓練則是講求理性，這兩種訓練讓我在創作時可以兼顧天馬行空的想像和作品的視覺效果，現在想來一切都那麼剛好。」

分題：最愛周星馳笑片



來自台灣的Ash不諱言自己是個港產片迷，小時候隨家人看過不少香港電影、電視劇，尤其愛看喜劇類型。「我媽很喜歡看港劇，小時候就全家跟?一起看羅嘉良演的那些長劇。所以小時候全家一起來香港時，還特別去了馬場作為旅遊景點。電影看得最多的就屬周星馳的笑片。」

▲ 跟不少影迷一樣，Ash更鍾情周星馳以前的瘋狂笑片。

Ash鬼馬補回一句：「不過我還是偏好他當導演前的那些作品，比較無厘頭、低俗一點的那些。」這次Ash作為電影《海關戰線》的合作藝術家，在鬧市尖沙咀街頭創作電影主題3D地景，感覺興奮。「除了笑片，香港電影看得最多的就是動作、警匪片，我自己比較多看的新生代演員就是謝霆鋒，所以這次能夠參與到由他主演的電影宣傳，自己是蠻開心的。」

分題：鬧市街頭畫巨型潛艇



以創作者角度出發，充滿視覺效果的動作類型電影，也更能體現3D的張力和衝擊，更易發揮。「電影方沒有限制我的創作，讓我自由發揮。而因為這次的電影中有潛艇的場景，便決定用一個衝出地面的潛艇來作為主題，再加上戲中出現過的爆破場面、走私等情節。」

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Ash笑言其實電影的預告片並沒有整個潛艇全貌的畫面，所以他只能憑想像，再加上自己搜集資料去構圖。他亦在Facebook上坦言，從小在電視上看到的電影公司竟然邀請自己合作，也算是圓夢了。

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藝術家簡介

陳彥旭，台灣的新銳設計師及創作藝術家。2001-2009年就讀金華國中美術班、師大附中美術班、中原大學建築系畢業，約2011年創立「壹肆設計 ASH DESIGN」，揉合建築設計及藝術美學的3D圖成為風格，作品遍及台灣、新加坡、蘇州、廣州、德國，跟不同展館、餐廳、商空、住宅、學校合作，作品包括台南新光三越西門店3D壁畫「 TAKE A BREAK 」、台北新光三越天母店3D地景創作「 Xmas 」、米開朗基羅特展高雄站3D地景創作「Adam 」等。

撰文：王嵐

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