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親子遊注意｜空姐公開搭飛機3大地雷行為　上機後勿即睡覺2個恐怖後果曝光

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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空姐公開搭飛機3大地雷行為，提醒上機後勿即睡覺，恐怖後果曝光。

【飛機/搭飛機/旅行/旅遊/親子遊】暑假當然少不免一家大細去旅行，很多人一上飛機倒頭就睡，但原來暗藏危機？有資深空姐公開搭飛機3大地雷行為，以及背後的恐怖後果，提醒乘客要留神！

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旅遊貼士｜搭飛機3大地雷行為

根據《每日郵報》（Daily Mail）報道，資深空姐Ale Pedroza在TikTok拍片分享，乘搭飛機時的3個地雷行為：

1. 切勿一上飛機就睡覺

Ale解釋，起飛前睡覺會令耳朵不適，因為飛機起飛時，氣壓的變化容易導致耳膜鼓脹疼痛；另外，飛機升降是航程中最關鍵的時間之一，乘客應保持清醒，以便發生緊急情況時，作出適當的反應。

2. 切勿飲用自己攜帶的酒

Ale表示，根據美國聯邦法規，乘客禁止在飛機飲用自己攜帶的酒精飲品，因為航空公司無法追蹤，如果在機上出事，法規將懲罰乘客而非航空公司。

3. 切勿在飛機上赤腳

Ale指出，不少乘客會在座位脫掉鞋子，但提醒切勿在機槍赤腳行走，特別是走進廁所，因為地板不一定乾淨，「你永遠不知道自己踩在什麼上」。

影片一出隨即引起網民熱議，不少人透露自己一上飛機就睡覺，「因為起飛或降落時很焦慮」、「如果我在起飛前不入睡，那我就睡不著了，但如果一坐下就睡著，我通常可以在整個飛行過程中睡覺」。

親子旅遊｜搭飛機4個時間避免去廁所　空姐警告：最臭最污糟【附去廁所最佳時間】

旅遊貼士｜9類乘客最易被拒絕登機

一家人出國旅遊要辦理很多手續，通過安檢和入境，以為可以順利登機？有空姐列舉可能導致乘客在起飛前被拒絕登機的9個理由，提醒乘客注意勿犯規。詳情：親子外遊｜有機票未必保證能登機　空姐揭9類乘客最易被拒絕登機

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旅遊貼士｜醫生分享搭飛機5個必做防護

孩子需乘坐長途機，在機艙密閉空間存有一定風險，有機會易受到病菌病毒感染，兒科醫生張傑建議爸媽可以做以下措施來保護孩子。

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