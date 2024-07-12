反黑英雄丨山聰朱朱合力激戰「獅子王」　何沛珈為求真實親上陣拍打戲

▲ 《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月11日）播出的第14集，焦點劇情是軒神（陳山聰飾）女友林冰（何沛珈飾）因之前撰寫的一篇報導惹禍，遭墨西哥販毒集團首領「獅子王」（莫浩峰飾）跟蹤兼襲擊；就在最危急關頭，軒神急Call前任兼現時工作好拍擋Madam彭（朱晨麗飾）到現場幫拖，合力將「獅子王」制服。

3分半鐘的打鬥戲內，何沛珈（Roxanne）飾演的阿冰被叉頸、掹頭髮、拖行、被打至面容扭曲的她又像人肉排球般被掟來掟去，兼一度被凌空拋起後再跌落地。

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▲ 《反黑英雄》

朱朱與山聰這個「分手CP」奮戰莫浩峰（Sebastian）亦是拳來腳往、朱朱一招超強「踢腿」又高又直，山聰的敏捷度、翻滾度及跳躍度亦是逆年齡般有氣有力有勁度，混戰期間，「滾地＋飛天葫蘆」、冧鐵架、山聰捨身「英雄救美」場面應有盡有。

最終朱朱山聰情急智生，在辦公室就地取材擸架撐反擊，成功將「獅子王」制服。除3位主角打得出色，飾演「獅子王」的Sebastian亦是贏盡熱話，網民大讚靚仔之餘，還直指其戰鬥力無人能及，為場口精彩度大大加分。

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨朱朱剛柔並重

該場打戲播出後，內地及香港網民都感到相當醒神，大讚劇情精彩又刺激，內地網民對《反黑》出人意表的感情線處理亦很受落，驚嘆港劇感情線玩出新高度：「和前女友聯手救現女友！這劇情太抓馬（Drama）了」、「三人同框的畫面，竟然還莫名和諧」、「軒神、阿冰和穎琪（Madam）之間的剪不斷理還亂的三角戀，實在是抓馬又現實」。

同時盛讚場口有三個重點位將貼地又寫實的愛情徹底呈現，分別是軒神急Call前任拯救現任；感覺尚未放不下前往的Madam被電線纏頸生死懸於一線時，看到軒神飛撲捨身救現任；明明介意前任大細超的Madam，竟願意與軒神一樣奮不顧身救阿冰。

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三大Dramatic元素不但令網民咬晒紙巾，亦令Madam彭這位重情重情亦夠晒硬朗兼好身手的女主成功入屋，網民大讚：「Madam真的太好了，就算分手也為了他搏命，真的應該得到幸福」、「「穎琪收到求助時，第一反應是關心阿冰安危。打鬥過程可能喪命也絲毫不退縮。真的很喜歡《反黑英雄》對女生的刻劃，她們都有自己的主線。」

網民更相當關心山聰最終情歸何處：「超級好奇，軒神到底會和林冰繼續走下去，還是和穎琪重歸於好？」

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反黑英雄丨何沛珈逆天長腿矚目

相關場口是Roxanne處女打戲，談到在劇中被打得勁甘，其中一幕更要被大枱「降」頸，Roxanne受訪時透露為求效果逼真，盡量親身上陣：「撞落書架、掹頭髮嗰啲位，我都係盡量親身上陣，係真係會痛嘅，不過出到嚟見到效果好真實，就覺得所有嘢都係值得。」

護士出身的Roxanne，笑言投入拍戲令她對衛生的講究也大大降低：「無論環境有幾污糟、我都可以照樣零掙扎咁喺嗰度爬一日，都好多謝監製畀呢個機會我去嘗試，我都估唔到自己喺拍嘢時會忘記晒所有框架。」投入至忘我的Roxanne，又謂連拍攝時整親也不自知：「返到屋企先見到原來手指損左，膝頭哥又瘀咗。」

▲ 《反黑英雄》

Roxanne又感激山聰在其拍攝喊戲時給予不少力量：「場喊戲我覺得都幾大挑戰，因為係當日先收到劇本，去到真係要拍我同導演先至溝通好點樣去完成呢場戲。好多謝山聰提我盡量放鬆去做，佢搭住我膊頭嗰下畀到好大力量我。」

談到劇中家居Look將其逆天長腿展露無遺，Roxanne笑言是靠鏡頭搭救，並大讚劇組專業：「其實每套劇不論係監製導演或是攝影師都對佢哋嘅工作好盡責，一定會盡量將演員最好嗰面拍出嚟。同埋可能因為拍《反黑》嗰段期間我開始練馬拉松，所以成個身形會fit啲。」

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反黑英雄丨山聰大騷敏捷身手

在劇中徘徊於朱朱與Roxanne之間的山聰，現實中對兩位「女友」亦是讚不絕口，他先是大讚朱朱打得出色：「可能佢有跳舞底，我覺得佢打得好多，同埋好快上手。」再大讚Roxanne聰明：「真心，年青一代嘅演員好聰明，同我哋以前出嚟時蠢蠢鈍鈍爭好遠，你係一講佢哋就明，我覺得佢演出都算自然，同埋絕對有潛質愈嚟愈好。」

另值得一提的是，現年47歲的山聰不但身手敏捷，拳腳功夫及翻滾技巧亦相當到位，即使面對有3年英軍訓練的Sebastian，依然未覺佔下風。另其一幕飛身躍過閘口的場口，亦展現了驚人的跳躍力及強勁腰力，對此山聰笑言全靠經驗：「呢個真係咁多年經驗累積返嚟，同做唔做Gym、跑唔跑步冇關係。」

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