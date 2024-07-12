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玫瑰崗停辦｜ 學生散學禮互相畫校服祝福　校長寄語繼續努力前行

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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創校65年的灣仔津校玫瑰崗中學今日舉行散學禮後停辦。（王韻青攝）

創校65年的灣仔津校玫瑰崗中學，本學年結束後停辦，校舍部份外牆已搭起棚架。學校今日（12日）舉行散學禮，不少學生互相在校服上簽名畫畫，盼為摯友送上美好祝福；亦有學生即使身陷滂沱大雨，離校時仍多次回望校園，流露不捨之情；甚至舉機拍照，盼為母校留下最後回憶。有學生透露，校長蘇佩婷寄語他們繼續努力前行，永遠都是玫瑰崗人。

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玫瑰崗中學為港作育英才的歷史任務正式畫上句號。中五曾同學指，校方在今日的散學禮主要頒發獎項，校長和副校長亦有勉勵同學無論未來身處甚麼環境都要努力。她又指，最初得知學校停辦後，感到愕然和無奈，亦十分失望校方最後決定提早兩年停辦，令其原校畢業夢碎，「但作為學生同老師都做唔到啲乜嘢。」至於未來去向，她稱將與大部份同學一樣轉讀余振強紀念第二中學。

中四生Albert同樣對未能原校畢業感到無奈和傷心，形容「影響全年心情」；但說對於學校停辦，有人歡喜有人愁，相信整體同學都明白人生始終有新階段，準備好告別玫瑰崗，期待迎接未來，班中多數同學均會一起轉讀余二。

他並說，在今日散學禮，大部份同學都與朋友互相畫校服，為在玫瑰崗生活留下最後回憶，「 很慶幸有機會送上祝福，是十分珍貴的過程，特別是對將到海外留學或升讀國際學校等同學而言。」另透露校長寄語他們繼續前行，無論轉讀那間學校，永遠都是玫瑰崗人。一樣會轉讀余二的中四生John，亦表示會非常掛念學校，特別是一班摯友。

香同學則就讀中三，下學年將轉讀余二，形容「同學和老師一齊去，大家一齊開心啲」，又坦言不捨母校，特別是一些關係親密的老師，「之前籃球比賽，老師會陪大家練波練到夜晚8點，再一起吃飯。」他又指，全部學生包括校友，均有出席散學禮，校長向大家分享其中學經歷，而學生會等亦有發言。

除了高中生，一班甫入學一年便面臨轉校危機的中一生，亦對玫瑰崗中學表示不捨。李同學形容，校內有很多好朋友和好老師，「 好像來不及與大家一一仔細道別。」Balboa同學指，在校內管弦樂團留下難忘回憶，相信會掛念一眾好同學和老師。不過，他們仍然未決定去向，黃同學亦認為余二離家太遠，希望盡量尋找其他入學機會。

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玫瑰崗學校辦學團體道明會去年9月突然宣布，將辦學權轉交香港道爾頓學校，中學部擬於2026年起停辦，建議學生集體轉讀余振強紀念第二中學。不少家長、教師和校友對決定表示不滿，質疑未有進行公開諮詢，關注組發起聯署促煞停計劃，學生亦一度拍片籲特首救校。

惟道明會去年12月再宣布，由於意見收集結果顯示，較多家長支持全體中一至中五學生，由下學年起轉校到余二，故決定提早兩年，在本學年後停辦，代表最初有機會原校畢業的中四和中五生亦要轉校。

玫瑰崗舊生會原定於周日（14日）在學校禮堂舉行告別儀式，有逾千人報名，但校監何幼孫神父周二（9日）表示，校舍各處近期已開始進行不同裝修工程，十分關注活動風險和安全管理，要求舊生會提供購買保險證明等。舊生會幹事經多次討論後，認為未能在短時間滿足所有要求，最終沉痛宣布取消活動。

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記者：梁薾心

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