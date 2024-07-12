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多啦A夢展｜多啦A夢巡迴特展率先睇　135組趣怪造型+必影12米高巨型雕塑

親子好去處

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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「100%多啦A夢&FRIENDS」香港巡迴特展。

【親子好去處/多啦A夢特展/原創動畫/尖沙咀/海濱】多啦A夢迷注意！「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展首站將於明日正式登陸尖沙咀海濱！展覽共分為免費區及收費區，當中必睇展品除了免費區的12米高充氣裝置外，還有收費區的135組可愛多啦A夢和為香港度身訂造的原創動畫！各位準備和多啦A夢集郵未？

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」將於明日（13日）正式開始，展覽分為兩大區，合共展出135組多啦A夢雕塑，分別是位於星光大道暨海濱的免費區，由明日起對外開放至8月11日，及K11 MUSEA 6樓的收費展區，由明日起對外開放至8月18日。大家要留意部分展區入場參觀需透過預約或門票方式。

「100%多啦A夢&FRIENDS」香港巡迴特展。（彭大偉攝）

多啦A夢展｜免費展區必影12米高充氣多啦A夢

免費展區位於星光大道及尖沙咀海旁，分為「100%多啦A夢戶外展區」及「100%星光大道」。其中「100%多啦A夢户外展區」設有全球最高達12米的多啦A夢充氣雕塑，以及34個多啦A夢、10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑，展出以巨型漫畫列陣，與維港天際線互相映襯。

為管理參觀人潮，「100%多啦A夢戶外展區」將不設現場輪候入場，各位要入場參觀需預先上網登記。首星期（7月13日至7月19日）的參觀名額已經爆滿，下周二（7月16日）市民可透過Klook系統，預約7月20日至7月26日入場。其後每逢星期二中午12時起，將開放預約未來一星期的名額。

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多啦A夢展｜收費展區睇獨家原創動畫

收費展區位於K11 MUSEA 6樓，當中分為「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」及「100%多啦A夢空中樂園」兩部分，其中室內的「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」，將獨家放映日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」為香港度身訂造的原創動畫。另外，館內也特設沉浸式體驗空間、漫畫裝置、多幅官方授權原畫復刻作品以及17組首次展示的雕塑等。

而「100%多啦A夢空中樂園」」則展示36個多啦A夢立體雕塑，當中包括13個電影多啦A夢造型及23個趣怪造型，包括蕃薯、野狼、大雄以及多啦A夢混合體等。不過，大家要留意展覽收費區門票已於早前全部售罄。

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多啦A夢展｜多啦A夢限定主題紀念品

除了不同的展品和原創動畫外，特展會推岀一系列獨家主題紀念品，包括紀念畫作、全球限量500枚原木雕塑、怪趣可愛的毛絨公仔等。。紀念品將於明日起展覽開放期間於現場開賣，場內更特設會場限定品。

展覽也特設「100% ID互動站」，大家可於互動站訂製專屬立牌，而現場訂製僅供持收費展區門票觀眾參與。數量有限，賣完即止。100%電子印章將會開放予公眾，只需登DORAEMON ID，將「100％電子印章」蓋上手機屏幕即完成！

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）詳情

免費展區：
「100%多啦A夢户外展區」
地點：K11 MUSEA 地下
開放時間：2024年7月13日至8月11日
入場安排：網上預約進場
預約連結【按此

「100%星光大道」 
地點：星光大道
開放日期：2024年7月13日至8月11日
開放時間：
週一至週四 10:00am -10:00pm
週五至週日 10:00am -10:30pm


收費展區：
「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」及「100%多啦A夢空中樂園」
地點：K11 MUSEA 6樓605
開放時間：2024年7月13日至8月18日
入場安排：所有門票售罄，現場不設門票發售

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