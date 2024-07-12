中川翔子「嘴唇腫5倍」變孖潤腸　粉絲勸儘快求醫憂嚴重過敏惡化恐致命

▲ 中川翔子

演唱過多部動畫主題曲的歌手兼聲優、演員、主持人日本藝人中川翔子，日前在個人社交平台上載嘴唇腫成香腸嘴的照片，簡直如電影《射鵰英雄傳之東成西就》內梁朝偉飾演的「西毒」歐陽峰誤吞毒粉後雙唇變成的「孖潤腸」般，令到一眾粉絲驚訝，並叫她趕緊去看醫生。

事因中川翔子在本月9日在網上騷出幾張照片，當中她的嘴唇腫大，她也透露感覺嘴唇腫了5倍大，疑是過敏症狀，寫道：

這也太恐怖了吧？我嘴唇突然腫了5倍！好像突然變成過敏體質，出現了之前沒發生過的反應，突然腫了起來，如果有時間我會去檢查一下原因。

她表示，之前從沒發生過這樣的情況，會找時間去檢查一下，網友也紛紛勸她早點去醫院檢查比較好，也有自稱是醫師的網友認為她這樣過敏的反應已屬較嚴重，要儘快去醫院檢查免有生命危險。

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