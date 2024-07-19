朱千雪給BB的第一份禮物　選擇高質臍帶血庫　為寶寶健康把關

朱千雪（Tracy）剛剛誕下仔仔，正式成為人母的Tracy表示整個懷孕過程都很順利，而她送給寶寶的第一份禮物，就是為寶寶留起臍帶血。儲存臍帶血是近年各新手父母都關注的議題，不少人都會疑問究竟臍帶血有用嗎？其實，臍帶血用途多樣，内藏的造血幹細胞可用於移植治療的疾病多達113種，可代替骨髓細胞成為造血幹細胞的來源。臍帶血十分珍貴，要保障最佳品質，最短時間内處理入庫，就要懂得選擇高質的臍帶血庫。Tracy就推薦香港臍帶血庫HealthBaby生寶，連續15年市佔率最大的臍帶血庫，擁有最先進幹細胞設備，以及最多臍帶血移植經驗和國際認證，加上嚴格品質檢驗及實驗室監測等，多年來深受各父母信賴。

▲ 朱千雪剛為人母，一向重視專業及嚴謹的她選用了HealthBaby生寶臍帶血庫，保存臍帶血保障寶寶健康。

HealthBaby生寶承諾維持幹細胞最佳狀態 24小時内處理入庫



儲存臍帶血的重要，在於一生只有一次，父母在生育前就要好好規劃，在寶寶出生前就要選對臍帶血庫，為將來的未知做好準備。有文獻表示，愈早處理及儲存的臍帶血質素愈好，因此要保留最佳狀態，就要「快、靚、正」。HealthBaby生寶是唯一承諾本地收集嬰兒臍帶血後，24小時内處理及入庫的香港臍帶血庫。臍帶血的保存長達20年或以上，因此，有最好的保存系統至關重要。HealthBaby生寶使用BioArchive®零感染全自動恆溫液態氮儲存系統，長期保持-196C最佳儲存溫度，確保能有效保存幹細胞，有報告更指出，手術後病人存活率較使用傳統氣態氮氣儲存系統高10%。

▲ HealthBaby生寶擁有位於香港科學園的本地實驗室，也是全港唯一承諾24小時内從收集臍帶血，到處理並入庫的臍帶血庫。

DATAssure全面監察系統 幹細胞存活度達9成以上



一向注重專業與嚴謹的Tracy表示，HealthBaby生寶的儲存及專業技術讓她充滿信心。HealthBaby生寶除了BioArchive®儲存系統，還使用DATAssure 實驗室監測系統，進行24小時，365日全面監控溫度及設備，亦有即時網上危機處理系統，務求以最嚴謹的運作安全守護臍帶血，同時維持最佳品質。HealthBaby生寶亦會每年於網頁公開幹細胞存活度檢測結果，其TNC有核細胞總數恢復率及CD34+細胞存活度檢測，結果均超過90%。同時CD34+細胞存活度檢測經過CAP審核，也是唯一獲取多項國際專業認證的香港臍帶血庫，如美國血庫協會認證 (AABB)、細胞治療協會認證（FACT）及美國病理學會(CAP)等，專業及品質受國際認可，達國際醫療級移植水平。

▲ HealthBaby生寳使用BioArchive®零感染全自動恒溫液態氮儲存系統，長期保持-196℃最佳儲存溫度。

臍帶血醫療價值未來可期 保障家人健康



Tracy更表示，非常欣賞HealthBaby生寶員工的專業與貼心，從溝通、了解服務到分娩後，過程都使她感到很安心。臍帶血的研究仍然不斷進行，醫療價值亦會愈來愈高，儲存臍帶血能保障寶寶未來健康需要。HealthBaby生寶臍帶血庫擁有國際級儲存及監控系統，並有多項檢測報告肯定專業技術，是新手父母最佳的選擇。

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（特約）