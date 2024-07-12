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老人味｜30歲男首度與40歲女友接吻　驚覺對方「滿嘴老人味」想分手　醫生拆解成因+8招改善

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 47 分鐘前

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台灣一名男網民與女友接吻後驚覺對方「滿嘴老人味」，有醫生就拆解成因及分享8招改善問題。

【老人味／體臭／脂肪／皮脂分泌】年過40竟飄出「老人除」？台灣一名男網民在網上分享經歷，表示和40多歲的女友首次接吻後，竟發現對方嘴中飄出「老人味」，甚至因此崩潰直言「想分手」。有醫生就曾解釋，「老人味」其實並非長者專利，並拆解其成因，提出8招改善問題的方法。

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事主在Facebook社團「匿名公社」發文，表示自己30多歲，女友則是40多歲。兩人剛剛交往不久，日前終於首次接吻，結果卻發現女友「滿嘴都是老人味」，令他頓感崩潰，不禁質疑「才40多怎麼會這樣」。

他形容自己「現在鼻腔衣服腦海都是那個味道，快吐了」，回到家中更立刻全身噴衣物香氛噴霧「除臭」，甚至因為是次經歷而直言「想分手了」。

更多相關報道：老人味丨初識男友帶「煙肉蛋味」　港女日久揭真相崩潰：佢身上好大老人除

拆解「老人味」成因

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒就曾在其個人Facebook專頁發文，指出「老人味」其實由2-壬烯醛（2-nonenal）物質造成，當體內脂肪酸氧化後便會產生；隨著年齡增長，味道亦有可能會越來越大，如果所處空間不通風，時間越長味道便會更濃烈。

他進一步解釋，年輕人身上之所以不容易出現「老人味」，是因為他們的新陳代謝較快，皮膚也會天然抗氧化，令2-壬烯醛不易堆積；但隨著年齡增大，新陳代謝慢、皮脂分泌及免疫能力變差，就容易有「老人味」。至於為何長者常常聞不到自己身上的「老人味」，他就指可能是因為嗅覺已經適應。

黃軒表示，要改善身上散發「老人味」情況，必需要保持良好衛生習慣，每天洗澡，「特別要注意清潔容易積聚汗水和細菌的區域，如『腋下、腳底、私密部位』等。」除此之外，他亦建議使用除臭劑抑制細菌生長，以及注意飲食，要避免辛辣或刺激性食物。

8大方法減輕老人味

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他最後亦提醒，不同的人對於食物的反應可能不同，因此要注意觀察自己的飲食，留意是否有特定的食物會導致特殊氣味產生，並根據需要作出調整。

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