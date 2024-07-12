《家有阿福》80年代前童星Benji Gregory驚爆猝死 　終年46歲

▲ 《家有阿福》（ALF）的前童星Benji Gregory突然離世。

曾主演過80年代美國處境劇集《家有阿福》（ALF）的前童星Benji Gregory驚傳猝死，終年46歲。

懷疑死於中暑

據知事發於6月13日，他當時與「輔助犬」Hans於美國阿里桑拿州Peoria某銀行的停車場被發現在車輛倒斃。

他的姊姊受訪時指Gregory長期受到抑鬱症、躁鬱症以及睡眠障礙的困擾。而有指他於上月12日到銀行繳費，之後他於車內睡着，懷疑死於車輛中暑，皆因當日氣溫高達攝氏41度，不過暫時當地法醫事務所未確定他的死因。

▲ 《家有阿福》（ALF）的前童星Benji Gregory。

感謝粉絲關心

Gregory家人表示「他們承受著巨大的悲痛，也感謝大家在這個困難時刻的支持」，同時也建議粉絲如果要為Gregory的死「做點什麼」，可以以他的名義向演員公平基金會（Actors Equity Foundation）或美國愛護動物協會（ASPCA）捐款，因為這2個都是他生前十分關心的組織。

▲ 《家有阿福》（ALF）的前童星Benji Gregory。

演出多部經典作品

Gregory由1986年開始於《家》中飾演家庭小成員Brian Tanner直至1990年劇集完結。他拍攝劇集時年僅8歲。

他還演出過許多作品，比如《通天奇兵》（The A-Team）、《迷離境界》（The Twilight Zone）等。2003年，他息影並考入美國海軍，即使他淡出幕前多年，由於其作品深入民心，令不少粉絲感不捨。

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