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著數優惠｜Häagen-Dazs自助雪糕吧禮盒　親子情侶自製溫馨打卡時光

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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情侶們可以於浪漫氛圍下互相裝飾雪糕，家長與小朋友亦能享受更多親子時間，一起發揮創意，製作可愛造型雪糕。（商戶提供）

夏日炎炎，最好當然是足不出戶歎口冰涼雪糕。戶戶送與百佳超級市場，獨家推出打卡新招Häagen-Dazs自助雪糕吧禮盒，與大家一同慶祝7月21日的國際雪糕日，為夏日注入冰涼樂趣！

大家只需於戶戶送外賣平台上的百佳旗下超市品牌FUSION及TASTE指定分店，購買指定四款口味中任意兩款Häagen-Dazs 473毫升的家庭裝雪糕，即可選擇升級換領自助雪糕吧禮盒，在家輕鬆組裝充滿創意的雪糕，一邊打卡，一邊於炎夏中感受清涼時刻。

自助雪糕吧禮盒，包含兩盒Häagen-Dazs 473毫升的家庭裝雪糕（4選2︰雲呢拿 / 士多啤梨 / 抹茶 / 比利時朱古力口味）、雪糕勺和雪糕配料（聰明豆迷你袋装朱古力）、脆甜筒及打卡必備雪糕托盤。（商戶提供）

無論是獨自品嘗，還是與摯愛共享，Häagen-Dazs 自助雪糕吧禮盒都能讓大家盡情發揮想像力，打造出獨一無二的時刻。情侶們可以於浪漫氛圍下互相裝飾雪糕，家長與小朋友亦能享受更多親子時間，一起發揮創意，製作可愛造型雪糕。

戶戶送於 7 月 21 日至 8 月 4 日期間限量獨家推出Häagen-Dazs 自助雪糕吧禮盒，兩盒 Häagen-Dazs 473毫升的家庭裝雪糕售價為 $128，升級禮盒數量有限，換完即止！

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