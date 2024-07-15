OneUp丨Oscar與Bronny曾自我懷疑不適在娛圈發展　感激家人成最強「後盾」支持追夢

▲ 方智弘（Oscar）和賀邦 （Bronny）今年組成新晉組合「OneUp」！

夢想要堅持從來不易，途中必定會遇上不同的難關挫敗，而每次的挫敗也是成長的養份，累積一點一滴成就更強大的自己！

參選《全民造星V》出身的方智弘（Oscar）和賀邦 （Bronny）今年組成新晉組合「OneUp」，近日推出歌曲《Ten Outta Ten》，二人一同接受TOPick專訪談及成為樂壇新人的心路歷程，均表示追夢決心大不輕易放棄，並會煉成強大的「心臟」迎接每個挑戰，勢要「關關難過關關過」！

Oscar和Bronny由參選《造星》憑帥氣外表加不俗的表現被外界視為大熱，更睇高一線，惜最終60強止步，無疑地會令其有所失望。

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對落選感失落

Bronny直認當時被淘汰十分失落，更崩潰地泣不成聲：「因為由入選到中段去到表演完，身邊的參賽者或電視台的工作人員也覺得我表現不錯，那時對自己也有信心，但當知道最後入選不了，個期望與落差相差太大，令我相當難過。」

Oscar則表示也有期望繼續走下去，惟知道自己在舞台的表現並不理想，最終不能入選也是預料之內。

▲ （左起）方智弘（Oscar）和賀邦 （Bronny）（陳慧安 攝）

曾自我懷疑能力

這次的挫敗同樣令二人自我懷疑自己的能力，究竟是否不適合在這行發展，Bronny自言由最初接觸模特兒界再轉戰參加《造星》，機會不絕，惟每次也落空而回，「我會覺得自己不足之餘，亦覺得每件事也做不到。」

Oscar自言熱愛唱歌，可惜表現不如所想，曾有一刻想過放棄：「我會想自己是否沒有天賦？或者唱得不好，是否就應該要放棄？有一絲這樣想過， 但只是一剎那， 因為想追夢的決心太大 ，所以很快我便整頓思緒 ，知道自己天賦不夠，我就不停練習做好自己。」

愛在舞台表演

有失亦有得，全因這次的失敗，令Oscar和Bronny更發現自己熱愛舞台表演，Bron說：「在未嘗試在舞台表演前，都有想過做模特兒或者演員，反而今次的經歷令我更加喜歡舞台，加上自己一直很喜歡Hip hop音樂，我覺得在舞台表演獲得的滿足感更大。」

Oscar同樣直認在舞台表演甚有滿足感，感覺很棒，令其更肯定地決心要向歌唱之路發展。

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獲賞識成為組合 Oscar一番話令Bronny感動

雖然他們不能繼續在《造星》前行，Oscar和Bronny從沒放棄追尋這個夢想，直至Oscar遇到現時的經理人竟令其夢想成真，令他興奮不已。他自爆當初公司原先只找其成為歌手，及後發現其與Bronny甚有合作火花，故提議組成二人男子組合。

由一變二，即變相所有的東西也要分一半，對此Bronny感激Oscar毫不介意這樣做，並透露對方說了一句話至今仍令其難以忘記，「他真的完全不介意公司要將分配的資源或者獲得的收入都與我分享，他當時還說若果真的要找拍檔做組合，亦只會是我，當刻我很感動。」

▲ 賀邦 （Bronny）難忘方智弘（Oscar）一番話。 （陳慧安 攝）

珍惜再合作機會

Bronny續指那時正值極度迷芒的階段，這個機會猶如漆黑中的一點光引領其前行，「我一直在想不同的新路向，所以收到Oscar的電話時有種受寵若驚的感覺。」

Oscar則指完了比賽後，望再與Bronny合作，因此二人竟有此機會能成為組合，令其感到很高興。

競爭大付出與結果不是正比

不過樂壇新人眾多競爭大，成為歌手絕不容易，何況最終能否成名「突圍而出」除自身努力外，還要看有否「幸運之神」的眷顧，因此決定出道必定要有心理準備勇闖每一關。

「 我們知道在這行要走紅，更能負擔到自己經濟狀況的話，是一件很難的事，也不是一時三刻就能夠做到 ，就如有種萬中無一的感覺。而且，世上也不會有那麼多天之驕子出道第一年 ，便有好成績。」 Bronny說。

Oscar自言在決定出道也有為此擔心，全因在這行很多時付出與結果並不是正比，「慶幸自己的經濟負擔不大，因為一直有返工有積蓄，所以經濟上還能應付。」

最重要二人有幹勁和決心，同樣認為凡事先要踏出第一步，更以師兄MIRROR為目標，在舞台上發光發亮，有自己的獨特風格，望成為樂壇的新力軍。

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Oscar幫母親圓夢成歌手

娛樂圈一直被外界視為大染缸，Oscar和Bronny的家人正正毫不擔心，反而更支持他們追夢，做自己喜歡的事，成為其的強大「後盾」。

Oscar指原來其母親一直渴望成為歌手，於1983年更參加過新秀歌唱比賽，惟最終落選加上之後生了小朋友，要專心照顧家庭為重，無奈地放棄自己的夢想。

他說：「她一直很希望我們能夠完成其夢想 ，她亦有幫我阿哥和家姐報名歌唱比賽，但他們也沒有興趣，所以就寄望在我身上，在我小學的時候她已經很支持我入行，覺得我可以全力奮鬥去追尋這個夢。」

▲ Oscar幫母親圓夢成歌手。（陳慧安 攝）

Bronny同獲家人支持

Bronny同樣與這個圈早已結下緣份，皆因其母親以前曾幫歌星做助手，因此其的圈子大多也是歌手朋友：「這班Auntie Uncle看住我長大，他們又覺得我外表不錯，所以很早時就對我說長大後可去做明星，直至我大學畢業嘗試做模特兒，母親也很支持我在這行發展。」

雖然Bronny指媽媽鼓勵其踏進這行，惟她深明在這圈子打滾並不易事，更要承受很大的壓力，故很怕其心理狀況能否「頂到」，「她接觸很多這行的人，知道成名的人真的很少 ，所以她也怕我抱那麼大期望的時候，個落差會很大 ，不知我能否頂得順。但無論如何，她只想我做到自己喜歡的事。」

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煉成強大「心臟」迎戰

面對外界抨擊，便是入這行的其一難關，故務必煉成強大的「心臟」，對此Oscar坦言這是其家人最擔心的地方：「他們知道我入行後，每天也問我有否不開心？或者有否受到甚麼壓力 ？他們很怕我受到影響，但我有信心自己能應付，因為我也會將負評看成自己做得不足的地方而改進，很少會轉牛角尖放在心上感不快。」

Bronny自言懂得逆向思維，覺得網民愈批評，即代表那個人有知名度：「我們也有批判性思考，知道何謂惡意批評還是真的想給意見，看到我們有更好的成長。」

▲ Oscar與Bronny勇於接受批評。（陳慧安 攝）

同屬浪漫男生 各有心思

至於今次他們推出這首《Ten Outta Ten》愛情歌曲，二人自認屬於浪漫男生，願意為另一半花心思，Oscar透露曾在拍拖紀念日親手弄相片爆炸盒給女友：「我弄了20多個小時，因為要𠝹開紙皮，我個人又沒有美感，𠝹到不對稱，但最後再加了心意卡送給她，對方也很感動。」

Bronny則說：「我試過在一個約會，當時每人也有一部即影即有的相機，全日我們可以影對方或者風景 ，之後就將影到的相送給對方 ，紀念在一起之前的感覺 ，之後大家再看回也是很開心的回憶。」

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Oscar接受姊弟戀 Bronny鍾情香港女生

兩位同樣高大帥氣必定吸引不少女生「埋身」，不過二人自稱單身，雖不抗拒拍拖，表明現時工作至上，他們亦大方分享擇偶條件，Oscar自言接受姊弟戀，年齡可相差10年內：「我喜歡姐姐，可能人長大了， 會被一些成熟穩重的特質吸引到，感覺被照顧。」

Bronny則相反喜歡年齡細過他，更表示鍾情香港女生：「很多人見到我外表，就會問我會否喜歡外國女生， 但我就較喜歡本地女生那種特質。」

20多歲的二人正值年少青春的階段，即使未知前路如何，他們抱着勇氣和決心走進這個圈，相信其必定迎難而上，期待他們在舞台上發光發亮成為璀璨奪目之星！

Hair: Franco Chung@ Leonardo 3 Hair Corner

Make up: hongjai_ makeup

Stylist: Eddy Chu

Wardrobe: farfetch

場地：Happy Yarn



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