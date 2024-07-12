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島嶼協奏曲劇透丨第6至10集劇情預告　Yvonne嘗試其他方法增加居留證申請成功率

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《島嶼協奏曲》

ViuTV劇《島嶼協奏曲》講述3位身處不同處境及人生階段的香港女生，包括︰Faye（何洛瑤飾）、Lydia（毛曄穎飾）以及Yvonne（鄧麗欣飾），因著各自的原因及期望，嘗試在台灣這個島嶼生活。然而，想像與現實，往往有著無可預知的距離。
 
第6集：新環境（15/7）

Yvonne在信宏（張軒睿飾）的協助下找到一份畫廊工作，非常感激也努力投入。閒聊中Yvonne發現信宏對香港電影的認識比自己還要深。
 
Faye搬到書豪（林敬倫飾）的親戚雪姨（陸弈靜飾）和芳姐（今子嫣飾）經營的中醫診所。Faye努力適應新環境，在芳姐的介紹下，認識了早餐店少東伊仁（詹懷雲飾），二人之間似乎有一點火花。
 
阿蓉（李霈瑜飾）在休假，潛店卻突然多了一批客人，預約爆滿，Lydia只能獨自一人硬撐著下水，體力明顯吃不消，不慎受傷。傑傑（鄧樸言飾）詢問Leo（邱士縉飾）從不下水的因由。
 
某夜，Leo突然接到家人從香港打來的緊急電話，急急趕回香港。

《島嶼協奏曲》

第7集: 新體驗（16/7）

Lydia在沒有Leo跟阿蓉在身邊的情況下，帶著傑傑在島上各處處理著不甚熟悉的日常瑣事。Lydia突破自己一直以來的冷面孔，首次主動向蘇大媽（楊麗音飾）求助，拜托她幫忙看顧傑傑。
 
Faye跟伊仁到夜市約會，二人談天說地，無話不談。伊仁表現得很紳士，親手摺了一朶紙花給Faye 。Faye心花怒放，跟伊仁坦白自己其實剛剛離婚，伊仁對Faye表示憐惜。
 
Yvonne與雨姍（江宜蓉飾）相約看畫展，到場才發現前男友是其中一位參展藝術家，馬上逃之夭夭，那是Yvonne最大的惡夢。雨姍與Yvonne一起在KTV安慰失戀的信宏，而Yvonne找新工作以辦理居留證延期的事亦似乎不太順利。
 
第8集：想不到（17/7）

Faye不太理解伊仁突如其來的冷淡，終於約到伊仁見面後，他的想法出乎Faye的意料。芳姐怪責Faye不坦白，幸得雪姨解圍，事情才稍告一段落。
 
Yvonne聽了各方意見後，嘗試以別的方法增加居留證申請的成功率，但她需要辦一個個人作品展。久未創作的Yvonne面對種種壓力，感到無從入手。
 
Lydia獨自支撐著整個TID，傑傑懂事地幫上忙，但少了Leo跟阿蓉，Lydia的負荷還是非常大。好不容易等到阿蓉回來，Lydia的身體吃不消，眼前一黑。

《島嶼協奏曲》

第9集：走不開 （18/7）

Lydia在衞生所醒來，經醫生診斷，才第一次面對自己身體的問題。Lydia逼於無奈，帶著傑傑出發往台東，作更詳細的檢查。
 
Faye面對著態度變得不友善的芳姐，動輒得咎，仍得硬著頭皮在中醫館的小房間留宿。嘉嘉為Faye介紹書豪的朋友，攝影師小麥（曾少宗 飾）。
 
Yvonne為了辦畫展，要在短時間內畫出多幅作品，壓力甚重，一次又一次地嘗試拿起畫筆，但還是無法順利作畫。
  
第10集：過不了 （19/7）

Yvonne沒能在時限之前完成畫作，只得放棄辦展覽的計劃，再找方法留下。在時間跟金錢都有限的情況下，只能藥石亂投。
 
Faye選擇一開始就向小麥坦白自己的過去，小麥明言不介意Faye的經歷。二人開心約會，小麥把Faye帶到自己工作室參觀，二人感情升溫，但Faye卻突然離開。
 
Lydia身體不適，竟忘了一早約好電視台團隊到來拍攝。在準備不足的情況下，Lydia自覺表現不佳，亦覺得阿蓉在訪問時所說的內容，與公司形象及目標不一致，阿蓉感到被針對。

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