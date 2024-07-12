立法會｜政府下半年擬提交20項法案　新增9項包括控煙措施

▲ 立法會今日舉行內會會議。（區綽彥攝）

立法會內務委員會今日（12日）召開會議，主席李慧琼透露，政府向內會提交了2024年度立法議程更新版，政府計劃在本年餘下時間提交20項法案，包括9項新加入法案。

根據政府向立法會提交的文件，9項新加入法案，包括2024年吸煙(公眾衛生)法例(雜項修訂) 條例草案。草案目的修訂《吸煙(公眾衛生)條例》(第371章)、 《應課稅品條例 》 (第109章) 、 《定額罰款 (吸煙罪行) 條例 》 (第600章 )等條例， 以推行一系列控煙措施，進一步減低吸煙率和減少二手煙對市⺠的影響。

九項新加入法案

1）2024年政府人員(法律)(委任資格)法例 (修訂)條例草案； 2）2024年空氣污染管制 (修訂 ) 條例草案； 3）2024年私人骨灰安置所 (修訂)條例草案； 4）2024年公司 (修訂 ) 條例草案； 5）2024年稅務(修訂)(還原租賃處所的稅項扣除和建築物及構築物的免稅額 )條例草案； 6）穩定幣條例草案； 7）2024年印花税法例 (雜項修訂)條例草案； 8）2024年吸煙(公眾衛生)法例(雜項修訂) 條例草案。 9 2024年行車隧道 (政府 ) (修訂 ) 條 例草案

李慧琼在會上轉達政務司司長陳國基表示，感謝各位議員支持並努力不懈審議《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》》。她指，陳國基表示，很高興收到立法會足球隊邀請，7月20日進行五人足球賽友誼賽，將參與巴黎奧運會的香港運動員打氣，期待上一場精彩刺激球賽，讓行政立法在賽場上打成一片。

李慧琼又指，今日是立法會秘書長陳維安退休前最後一次出席內會，她代表議員衷心感謝陳過去多年盡心盡力服務立法會，帶領秘書處，經歷重重挑戰，迎難而上，且善用科技，推動建立智慧法會，為議會提供專業優質服務，建樹良多，祝願陳退休生活愉快，相信陳退而不休，會繼續為社會為國家服務。

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