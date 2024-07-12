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KO便秘︱女生持續1年肚脹痛醒求醫揭「成肚屎」　醫生拆解4色糞便反映身體健康

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【肚痛／便秘／食肉獸／大腸】一周排便多少次才算是便秘？內地一名女生因為半夜睡覺時經常肚痛而求醫，一開始她只以為是普通胃痛問題，沒想到一照X光片就發現大腸擠滿了糞便！女事主不明為何自己從來沒有便意，卻積聚那麼多糞便在體內。網民一問之下，才發現女事主不但是「食肉獸」，更越揭越多不良飲食習慣，導致她嚴重便秘！

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Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

半夜肚劇痛難眠 誤當胃病復發

該名內地女子周一（7日）在社交平台「小紅書」發文，指自己已經持續一年經常會出現胃脹、肚脹和肚痛的情況，有時候半夜更會痛醒幾次，但從來沒有便意。一開始她只是躺在床上時才會感到疼痛，後來連平日隨便躺下亦感到肚子異常。女事主以往有胃病病史，故此一直以為是胃病復發所致。直到日前徹夜肚痛難眠，翌日她到醫院做檢查，一看X光片就感到尷尬：

醫生說，屎太多了。

女事主肚痛求醫揭腸道積聚太多糞便。（小紅書截圖）

求醫照X光 驚見滿肚宿便

女事主指，當時診症室內瀰漫著一片尷尬，醫生看著X光片，看到女事主整條大腸都是黑色的宿便，幾乎是擠滿了大腸。醫生當時詢問女事主有沒有便秘問題，女事主當時說沒有。事實上，女事主的排便問題與她的飲食習慣息息相關。

網民抽絲剝繭 找出成因

網民在帖文下對此議論紛紛，好奇女事主體型纖瘦，體內會藏著那麼多糞便。她回覆留言時提及，自己是「食肉獸」，幾乎不吃蔬菜，平日亦喜歡喝奶茶，但不喝水。女事主身材非常纖瘦，皆因她每天只吃兩餐，沒有吃早餐的習慣。她每周只排便2次，亦甚少有便意，但她從不認為自己是便秘，種種誘因解釋了女事主的腸道問題。

相關文章：便秘煩惱｜日日食蔬果高蛋白食物 　少女嚴重便秘疑少吃1食物所致【附通便大法】

3種常見便秘類型

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁中指出，臨床上有3種常見便秘類型，以及不同顏色的糞便代表不同身體狀況：

1. 有便意卻無法順利排便：常見於生活工作壓力大、步調快、容易緊張的人士，特別是經常會錯過上廁所時間、食量較大或經常需要應酬的打工仔。

2. 偏硬顆粒狀糞便：常見於食量少、飲水量少、蔬菜水果攝取不多、有挑食習慣的人士，容易持續多天沒便意，排便時卻會像羊大便般偏硬的顆粒狀，另外放屁也會特別臭、容易疲倦乏力、皮膚變得粗糙、容易長暗瘡、顯老。

3. 糞便經常黏在馬桶上：常見於愛吃肉和水果，但蔬菜攝取偏少的人士，飲食比例不均容易令內臟脂肪、體內膽固醇和瘜肉增生率提高。

4種顏色的糞便

深褐色：代表著飲食含有較高比例的動物性脂肪和蛋白質，分泌了大量膽汁才能夠消化，從而令其顏色變深、味道變重。

綠色：代表著攝取太多深綠色蔬菜，或體內膽汁來不及分泌消化，食物就已經快速通過體內被排出；另外也有可能屬於細菌病毒感染導致的腸胃炎，症狀包括腹痛肚瀉。如果觀察數天後沒有發燒，糞便也恢復成黃褐色，就不用太擔心，反之就建議就醫檢查。

黑色：代表著攝取了含鐵量高的食物，如豬紅、車厘子、桑子、墨魚汁製品、補充鐵劑等；另外也有可能屬於上消化道出血的問題，相關疾病包括十二指腸潰瘍、胃潰瘍或出血性胃炎等。

紅色：代表著攝取了含紅色色素的食物如紅色火龍果；另外也有可能屬於下消化道相關問題，如痔瘡、大腸疾病等，建議盡快就醫檢查。

4大原則助排便順暢

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布里斯托大便分類法

台灣營養師吳映澄曾經在其專頁分享「布里斯托大便分類法」，留意糞便的形狀和軟硬度，判斷腸胃健康狀況：

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