  • 31°C
香港時間 : 2024712日 (五) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

43歲柳岩自揭受子宮肌瘤折磨　 手術後仍然復發：長到了2.5公分

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

柳岩近日在微博發文自揭曾患有子宮肌瘤，並在今年4月復發。

有份參與真人騷《乘風2024》的43歲內地女星柳岩，近日在微博發文自揭曾患有子宮肌瘤，並在今年4月復發，情況令人擔心。

中川翔子「嘴唇腫5倍」變孖潤腸　粉絲勸儘快求醫憂嚴重過敏惡化恐致命

柳岩遇子宮肌瘤復發

柳岩在7月5日在微博發文告別《乘風2024》，她同時公開自己遇子宮肌瘤復發：

乘風之旅，造夢舞台，我收獲了姐妹們的友誼和很多很多的愛，告別時刻我想感謝自己：「柳岩，你戰勝了1月手術4月覆發的病痛，勇敢堅韌地完成了每一次的舞台任務，你是好樣的，好好愛自己！」畢業快樂 不說再見 後會有期

她在回覆粉絲留言時表示：「肌瘤手術，沒想到4月復查發現又長到了2.5公分，大家都要注意身體。」

點擊圖片放大
+5
+4

柳岩：沒有甚麼大礙

她早前現身活動時就提醒女性在25歲後需做身體檢查，「女性有時候有肌瘤，各種狀況其實是很普遍的。那醫生的建議就是說你觀察，因為良性的腫瘤你要觀察，然後到了一定的手術指標，你該做手術就做手術，但是不要因此去怪責自己的生活和工作，我覺得情緒管理是重要的。但同時就是你要好好的觀察你的生活，觀察你自己的身體，然後讓一切在可控的範圍內。」

她也有交代現時的身體狀況：「現在雖然身體有復發，但是目前都是可控的範圍內沒有甚麼大礙，所以我還是可以繼續做我熱愛的工作，然後謝謝大家關心。」

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜產後復工被嫌胖每天哭著回家　梁麗翹靠泰拳重拾健康體態

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
11:57 2024/06/25
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
武打演員丨79歲陳惠敏近況曝光　花7位數抗癌再爆新病情
13:27 2024/06/26
武打演員丨79歲陳惠敏近況曝光　花7位數抗癌再爆新病情
癌症殺手丨48歲台女星唐玲曾患末期胃癌　宣布抗癌成功：取消重大傷病卡資格
10:53 2024/06/28
癌症殺手丨48歲台女星唐玲曾患末期胃癌　宣布抗癌成功：取消重大傷病卡資格
「賈名媛」邱芷微答應男友求婚　未婚夫陳志忠曾患癌不離不棄
12:02 2024/07/01
「賈名媛」邱芷微答應男友求婚　未婚夫陳志忠曾患癌不離不棄
抗癌勇士丨文頌男抗癌期間被捐款者罵感無力　Koba感傷痛：好似好對唔住所有人
16:21 2024/07/05
抗癌勇士丨文頌男抗癌期間被捐款者罵感無力　Koba感傷痛：好似好對唔住所有人
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
19:35 2024/07/10
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況

你可能感興趣

生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
11:57 2024/06/25
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
武打演員丨79歲陳惠敏近況曝光　花7位數抗癌再爆新病情
13:27 2024/06/26
武打演員丨79歲陳惠敏近況曝光　花7位數抗癌再爆新病情
癌症殺手丨48歲台女星唐玲曾患末期胃癌　宣布抗癌成功：取消重大傷病卡資格
10:53 2024/06/28
癌症殺手丨48歲台女星唐玲曾患末期胃癌　宣布抗癌成功：取消重大傷病卡資格
演員 娛樂行業 娛樂機構

最高瀏覽

網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
急症室最長等候時間（07月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月12日 時間12:05）
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
飲食攻略｜早餐致命組合？熱狗配1類食物具強烈毒性　專家教一招化解風險
飲食攻略｜早餐致命組合？熱狗配1類食物具強烈毒性　專家教一招化解風險