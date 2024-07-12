43歲柳岩自揭受子宮肌瘤折磨　 手術後仍然復發：長到了2.5公分

▲ 柳岩近日在微博發文自揭曾患有子宮肌瘤，並在今年4月復發。

有份參與真人騷《乘風2024》的43歲內地女星柳岩，近日在微博發文自揭曾患有子宮肌瘤，並在今年4月復發，情況令人擔心。

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柳岩遇子宮肌瘤復發

柳岩在7月5日在微博發文告別《乘風2024》，她同時公開自己遇子宮肌瘤復發：

乘風之旅，造夢舞台，我收獲了姐妹們的友誼和很多很多的愛，告別時刻我想感謝自己：「柳岩，你戰勝了1月手術4月覆發的病痛，勇敢堅韌地完成了每一次的舞台任務，你是好樣的，好好愛自己！」畢業快樂 不說再見 後會有期

她在回覆粉絲留言時表示：「肌瘤手術，沒想到4月復查發現又長到了2.5公分，大家都要注意身體。」

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柳岩：沒有甚麼大礙

她早前現身活動時就提醒女性在25歲後需做身體檢查，「女性有時候有肌瘤，各種狀況其實是很普遍的。那醫生的建議就是說你觀察，因為良性的腫瘤你要觀察，然後到了一定的手術指標，你該做手術就做手術，但是不要因此去怪責自己的生活和工作，我覺得情緒管理是重要的。但同時就是你要好好的觀察你的生活，觀察你自己的身體，然後讓一切在可控的範圍內。」

她也有交代現時的身體狀況：「現在雖然身體有復發，但是目前都是可控的範圍內沒有甚麼大礙，所以我還是可以繼續做我熱愛的工作，然後謝謝大家關心。」

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