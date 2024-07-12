新醫學院｜李夏茵：「搬字過紙」仿外地課程難達醫委會準則　教學醫院需新建

▲ 醫務衛生局羅列多項就牙科課程的要求。(資料圖片)

科大正擬營辦新醫學課程，其中計劃與英國學府合作。醫務衛生局副局李夏茵表示，暫時未收到建議書，提到各個大學均有其自身的考慮。當相關大學提交建議書予教育局，醫務衛生局必定會與教育局共同研究。

李夏茵詳列開新醫學院條件，當中課程是最重要考慮的因素，部分疾病只是於華南地區盛行，「如只是搬字過紙，採用外國大學課程，而沒有本地情況作修改，相對難達到醫委會準則。」她表示，要求相關課程畢業生，必須為註冊醫生，另外亦希望具創科元素。

他亦表示，投放於醫學課程的資源相當貴，大學需考慮財政資源及長期融資。另外，人手方面，課程的主要人員大部分需為執業醫生，有豐富臨床經驗、熱衷於教學及科研，而醫管局負責培訓不少醫生，因此醫管局的人手需作出考慮。教學醫院的營運、選址及模式等。

李夏茵透露，醫衛局對以現時醫院作為教學醫院有保留，因為現成的醫院以臨床服務為準則，配套並不適合大學的運用，包括實驗室、大學員工教學地方等，可以的話最好物色新教學醫院。

人手需求僅屬「最低指標」 如服務模式改變需增加

李夏茵回覆張宇人及楊永杰表示，推算沒有計算服務模式的改變，因此人手是「最低指標」，希望培養相對的人手，如現時的模式改變，所需的人手一定會增加。亦強調人力推算的計算方法，是每三年做一次，不斷做了解人手需求的變化。