  • 31°C
香港時間 : 2024712日 (五) 17:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上訴得直｜23歲女生暴動脫罪發還重審　上訴庭指原審判決有悖常理

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

23歲女生暴動脫罪發還重審，上訴庭指原審判決有悖常理。（資料圖片）

23歲女生涉於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道參與暴動，以及管有鐳射筆，經審訊後被裁定暴動及管有攻擊性武器罪脫。律政司以案件呈述方式申請上訴，上訴庭今（12日）頒下判詞，指原審法官沒有正確考慮和充分分析環境證供，忽視了應被考慮的因素，考慮了不相干的因素，就暴動罪的無罪判決屬有悖常理，發還原審法官重新處理暴動罪，並排期於8月1日於區域法院提訊，另駁回律政司就管有攻擊性武器罪的上訴。

申請人律政司司長，答辯人湯嘉欣（23歲，學生），湯早前經審訊後被裁定1項暴動罪及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪脫。控罪指，湯於2019年8月31日，在菲林明道與天樂里之間的軒尼詩道一帶參與暴動，以及管有一個能發出鐳射光束的裝置。

上訴庭於判詞指，原審法官是就着控方邀請他倚賴的環境證供，逐一分析作考量，在缺乏證供下作出臆測，為答辯人想像各式各樣的答辯理由，認為每一項均可作無罪推論，並表示就整體證供作出考慮，仍不能達致答辯人曾身處暴動現場的唯一合理推論。

上訴庭又認為，原審法官沒有正確考慮和充分分析環境證供，忽視了應被考慮的因素，考慮了不相干的因素，就暴動罪的無罪判決屬有悖常理。

判詞續指，原審法官已詳細列出評估和分析警員的證供，認為她就搜出雷射筆的證供存在疑點的理由。上訴庭頒令將暴動罪發還原審法官重新處理，並排期於8月1日於區域法院提訊，另駁回律政司就管有攻擊性武器罪的上訴。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：梁錦麟

相關文章

青年置業｜房委會擬推計劃助青年置業儲蓄　羅淑佩：鼓勵勿躺平依賴公屋
今日 15:33
青年置業｜房委會擬推計劃助青年置業儲蓄　羅淑佩：鼓勵勿躺平依賴公屋
打擊詐騙｜警搗財務中介詐騙集團拘7人　13名受害人損失共約1,000萬元
今日 15:45
打擊詐騙｜警搗財務中介詐騙集團拘7人　13名受害人損失共約1,000萬元
潛水意外｜男子大尾篤白沙頭洲潛水失聯　鳳凰笏一帶尋回屍體
今日 15:53
潛水意外｜男子大尾篤白沙頭洲潛水失聯　鳳凰笏一帶尋回屍體
突發意外｜觀塘男子險墮樓　全身懸空獲及時捉腳救回
今日 16:08
突發意外｜觀塘男子險墮樓　全身懸空獲及時捉腳救回
立法會｜政府下半年擬提交20項法案　新增9項包括控煙措施
今日 16:15
立法會｜政府下半年擬提交20項法案　新增9項包括控煙措施

你可能感興趣

青年置業｜房委會擬推計劃助青年置業儲蓄　羅淑佩：鼓勵勿躺平依賴公屋
今日 15:33
青年置業｜房委會擬推計劃助青年置業儲蓄　羅淑佩：鼓勵勿躺平依賴公屋
打擊詐騙｜警搗財務中介詐騙集團拘7人　13名受害人損失共約1,000萬元
今日 15:45
打擊詐騙｜警搗財務中介詐騙集團拘7人　13名受害人損失共約1,000萬元
潛水意外｜男子大尾篤白沙頭洲潛水失聯　鳳凰笏一帶尋回屍體
今日 15:53
潛水意外｜男子大尾篤白沙頭洲潛水失聯　鳳凰笏一帶尋回屍體
罪案 軒尼詩 律政司 灣仔

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
急症室最長等候時間（07月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月12日 時間12:05）
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
飲食攻略｜早餐致命組合？熱狗配1類食物具強烈毒性　專家教一招化解風險
飲食攻略｜早餐致命組合？熱狗配1類食物具強烈毒性　專家教一招化解風險