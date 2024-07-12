上訴得直｜23歲女生暴動脫罪發還重審　上訴庭指原審判決有悖常理

▲ 23歲女生暴動脫罪發還重審，上訴庭指原審判決有悖常理。（資料圖片）

23歲女生涉於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道參與暴動，以及管有鐳射筆，經審訊後被裁定暴動及管有攻擊性武器罪脫。律政司以案件呈述方式申請上訴，上訴庭今（12日）頒下判詞，指原審法官沒有正確考慮和充分分析環境證供，忽視了應被考慮的因素，考慮了不相干的因素，就暴動罪的無罪判決屬有悖常理，發還原審法官重新處理暴動罪，並排期於8月1日於區域法院提訊，另駁回律政司就管有攻擊性武器罪的上訴。

申請人律政司司長，答辯人湯嘉欣（23歲，學生），湯早前經審訊後被裁定1項暴動罪及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪脫。控罪指，湯於2019年8月31日，在菲林明道與天樂里之間的軒尼詩道一帶參與暴動，以及管有一個能發出鐳射光束的裝置。

上訴庭於判詞指，原審法官是就着控方邀請他倚賴的環境證供，逐一分析作考量，在缺乏證供下作出臆測，為答辯人想像各式各樣的答辯理由，認為每一項均可作無罪推論，並表示就整體證供作出考慮，仍不能達致答辯人曾身處暴動現場的唯一合理推論。

上訴庭又認為，原審法官沒有正確考慮和充分分析環境證供，忽視了應被考慮的因素，考慮了不相干的因素，就暴動罪的無罪判決屬有悖常理。

判詞續指，原審法官已詳細列出評估和分析警員的證供，認為她就搜出雷射筆的證供存在疑點的理由。上訴庭頒令將暴動罪發還原審法官重新處理，並排期於8月1日於區域法院提訊，另駁回律政司就管有攻擊性武器罪的上訴。

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記者：梁錦麟