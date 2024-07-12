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身體老化｜5個動作可自測身體老化程度　單腳站立達1時間可減低死亡風險

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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5個動作可自測身體老化程度，單腳站立達1時間可減低死亡風險。

【身體機能／老化／運動／柔軟度／有氧適能／健身／平衡力／肌肉力量／測試】自己都可以測量身體老化程度！美國有醫生指出，5個簡單動作可以讓長者自測身體機能的老化程度，包括心肺功能、柔軟度、肌肉力量和平衡力4個方面，從而可以規劃適合自己的運動方案，以及改善各種機能退化的情況。

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美國梅奧診所（Mayo Clinic）健康生活計劃前醫學主任Donald Hensrud在接受「美國退休者協會」（AARP）訪問時，提出一套用於測試健康狀況的一系列評估和評分準則，包括5個簡單動作測試身體老化程度。他指出，為了獲得最準確的評估，應注意以下4點：

  • 在開始健身計劃前，宜先進行這些測試。
  • 切勿在肌肉酸痛、僵硬或疲勞時進行這些測試。測試前，先原地行走3至5分鐘熱身。
  • 宜穿著不限制活動的寬鬆衣服，以及舒適、有支撐力的運動鞋。
  • 如果以往未曾進行健身鍛煉，務必在第1次健身前諮詢醫生建議。

5個動作自測身體老化程度

有氧適能測試

Hensrud醫生表示，心肺健康是長期健康和總死亡率的最佳指標之一。心肺功能越好，反映心臟和肌肉能夠利用更多的氧氣來產生能量。一個人的步行速度，是衡量其心肺功能的重要指標。《Mayo Clinic Proceedings》2019年的一項近47.5萬人的研究發現，步行速度越快，預期壽命越長。

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柔軟度測試

Hensrud醫生表示，良好的柔軟度可幫助刺激血液循環、改善姿勢及相關的疼痛問題、減壓等。同時，有助維持關節正常運動範圍，以提升運動表現，減低任何情況下的受傷風險。

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更多相關報道：英國研究｜簡單10秒可測死亡風險　1動作做不到死亡率恐增84％

肌肉力量測試

Hensrud醫生指，肌肉支持著身體進行全日活動，肌肉量多少也決定了基礎代謝率，也就是身體在休息時燃燒多少卡路里。

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平衡力測試

Hensrud醫生表示，大多數人認為骨質疏鬆症是髖部骨折的主要原因，但實際上是身體不穩定的原因，增強平衡力能減低受傷風險。《British Journal of Sports Medicine》一項研究指出，51至75歲人士，單腳站立至少10秒，與降低死亡風險相關。

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