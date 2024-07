小賴開首個香港個人演唱會　賴晏駒為專屬香港歌單勤練廣東歌

▲ 《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》

台灣人氣男團五堅情成員小賴(賴晏駒)將於8月25日假旺角麥花臣場館,舉辦首個個人香港演唱會《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》。

一向寵粉的小賴已積極準備香港粉絲專屬歌單,唔少得是努力練習廣東話,務求8月25日與香港「賴打」(小賴粉絲稱號)狂歡一夜。

▲ 台灣人氣男團五堅情成員小賴(賴晏駒)

小賴愈戰愈勇

小賴在台灣出道超過10年,橫跨網路、電視與音樂領域發展,人氣持續高企。但小賴透露一路走來,並非一直順暢,只是面對挫折時會告訴自己,不要後悔往前衝就對了,亦因而愈戰愈勇。

在剛推出的第二張專輯《I,》,小賴就是鼓勵大家勇敢撕掉各種標籤,大方自信的展現自己的樣貌並接受自己。而這次小賴香港演唱會主題《 Who am I》 的概念,延伸了他的專輯《I,》外,小賴更想與歌迷一同會尋回自己,說:「演唱會名為《Who am I》,是希望透過今次演唱會,借我的歌聲、借我的舞蹈,讓大家找回迷失的自己,也同時跟大家找回我自己。」

▲ 台灣人氣男團五堅情成員小賴(賴晏駒)。

希望與觀眾齊唱齊跳

一向被指寵粉的小賴,第一次來港開騷自然使出渾身解數,勁歌熱舞不會少外,小賴亦開宗明義香港個唱是有別於剛在台北6月舉行的演唱會,說:「我會唱一些COVER,這些都是沒有在台灣表演過而獻給香港粉絲,至於廣東歌呢?自己練習當中,因為發聲我有一點障礙症,如果有練到8成左右,我就會特別唱一首歌,我會努力練的!」有小賴這一句承諾,相信已令Fans非常期待!

至於在剛完成的台灣個唱,小賴狂收到台下送女生內衣,這次香港演唱會選址麥花臣,與「賴打」們距離更是超近,會否介意會收更多女生內衣,小賴笑道:「大家可以送內褲,會比較合穿,哈哈哈,內衣收到也很感動喇!但回家發現內衣 EP我要放哪?但送內褲就有可能穿!一定要全新的、大概L號、平腳,吊牌沒有拆,哈哈!」

最後小賴呼籲香港「賴打」們不需要練歌,每一首都聽就可以,因為熟悉他的都知道,他非常喜歡唱到關鍵字時會將咪高峰遞給台下,然後一齊唱,所以希望到時候一齊唱一齊跳,與香港「賴打」們狂歡一整晚!

▲ 五堅情成員小賴(賴晏駒)

《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》

日期:8月25日

時間:晚上7時正

地點:旺角麥花臣場館

票價: HKD 1,188 / 888 (全場座位)