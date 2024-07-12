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小賴開首個香港個人演唱會　賴晏駒為專屬香港歌單勤練廣東歌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》

台灣人氣男團五堅情成員小賴（賴晏駒）將於8月25日假旺角麥花臣場館，舉辦首個個人香港演唱會《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》。

一向寵粉的小賴已積極準備香港粉絲專屬歌單，唔少得是努力練習廣東話，務求8月25日與香港「賴打」（小賴粉絲稱號）狂歡一夜。

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台灣人氣男團五堅情成員小賴（賴晏駒）

小賴愈戰愈勇

小賴在台灣出道超過10年，橫跨網路、電視與音樂領域發展，人氣持續高企。但小賴透露一路走來，並非一直順暢，只是面對挫折時會告訴自己，不要後悔往前衝就對了，亦因而愈戰愈勇。

在剛推出的第二張專輯《I,》，小賴就是鼓勵大家勇敢撕掉各種標籤，大方自信的展現自己的樣貌並接受自己。而這次小賴香港演唱會主題《 Who am I》 的概念，延伸了他的專輯《I,》外，小賴更想與歌迷一同會尋回自己，說：「演唱會名為《Who am I》，是希望透過今次演唱會，借我的歌聲、借我的舞蹈，讓大家找回迷失的自己，也同時跟大家找回我自己。」

台灣人氣男團五堅情成員小賴（賴晏駒）。

希望與觀眾齊唱齊跳

一向被指寵粉的小賴，第一次來港開騷自然使出渾身解數，勁歌熱舞不會少外，小賴亦開宗明義香港個唱是有別於剛在台北6月舉行的演唱會，說：「我會唱一些COVER，這些都是沒有在台灣表演過而獻給香港粉絲，至於廣東歌呢？自己練習當中，因為發聲我有一點障礙症，如果有練到8成左右，我就會特別唱一首歌，我會努力練的！」有小賴這一句承諾，相信已令Fans非常期待！

至於在剛完成的台灣個唱，小賴狂收到台下送女生內衣，這次香港演唱會選址麥花臣，與「賴打」們距離更是超近，會否介意會收更多女生內衣，小賴笑道：「大家可以送內褲，會比較合穿，哈哈哈，內衣收到也很感動喇！但回家發現內衣 EP我要放哪？但送內褲就有可能穿！一定要全新的、大概L號、平腳，吊牌沒有拆，哈哈！」

最後小賴呼籲香港「賴打」們不需要練歌，每一首都聽就可以，因為熟悉他的都知道，他非常喜歡唱到關鍵字時會將咪高峰遞給台下，然後一齊唱，所以希望到時候一齊唱一齊跳，與香港「賴打」們狂歡一整晚！

五堅情成員小賴（賴晏駒）

《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》

日期：8月25日

時間：晚上7時正

地點：旺角麥花臣場館

票價： HKD 1,188 / 888 （全場座位）

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