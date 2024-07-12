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玉女掌門人丨周慧敏鄭丹瑞《勁歌主持》主持再重聚　揭倪震曾講：結了婚就不可以離婚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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昔日《勁歌金曲》拍檔鄭丹瑞與周慧敏再聚首。

「旦哥」鄭丹瑞日前邀請好友兼昔日《勁歌金曲》拍檔周慧敏（Vivian）亮相YouTube頻道「健康‧旦」，Vivian更少有地大談夫妻相處之道、面對即將登六的心情、分享多年來的思想轉變和人生觀，她更剖白了接觸信仰的經過和影響。
 
對於年齡，「玉女掌門人」Vivian表示自己會像正常女生一樣緊張，但認為自然就是最美，接受人應該優雅地老去，所以只有做正常的保養，順應自然。

不過Vivian指自己雖然即將「登六」，但心態上反而變得更有童真，對事事都充滿好奇。她認為最重要是保持一夥赤子之心，表示自己對物質的要求很低，很容易就滿足，表示「食碗雲吞麵我已經好開心」，指自己現時已沒甚麼需要追逐，能夠很滿足地過每一天。

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周慧敏接受「旦哥」鄭丹瑞網上節目訪問。

大事由丈夫作主

提到與丈夫倪震的相處，她指二人在家中就像兩個傻瓜，經常不停地笑。Vivian表示自己很尊重丈夫，每當有重大決定都由對方話事，而小事則由她作主，各司其職。當他們有不同的意見時，一定會坦承溝通，不能置之不理，直到達成共識。

Vivian透露，丈夫曾說過「結了婚就不可以離婚」，說他是一位十分尊重婚姻承諾的人；起初覺得二人已拍拖多年，結婚後分別應不大，但原來婚後彼此放下了「我」，變成着重從對方出發，為對方承擔、讓步和付出，兩個人一起細心經營這段婚姻。

周慧敏與倪震。

演唱會不計成本製作
 
談及演藝生涯，她指出道時收到很多歌迷的愛，因此復出後希望能回饋他們，更爆出為求做到最好，曾試過演唱會不計成本製作，最後需要倒貼30萬元，但她那次得到與歌迷之間的開心和愛，相當值得。而演唱會後的DVD更是蝕賣，為的就是有一個漂亮的成品留下。

隨年紀增長，她表示如要在家庭和工作間取捨，會將家庭放在第一位。提起當年在電台與旦哥初相識時，曾因他的氣場而感害怕，直至《勁歌金曲》合作後便沒此想法，更指因當年與旦哥合作，影響了她日後的工作態度，令她凡事都做好事前準備。

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信仰令心境平靜
 
談到信仰，Vivian指自己在40歲後才開始相信，說當時與朋友討論宗教信仰時啟發了對信仰的興趣，繼而進一步深入了解，再加上自己的經歷而逐漸相信。

Vivian認為信仰令她有平安的心和變得順服，相信自己能度過不同的考驗。她認為現時的幕前工作是神的安排，目的是要她去傳遞信仰。

同時，Vivian指昔日因家庭因素和工作令到自己經常逞強，但接觸信仰後令到自己變得謙卑，放下自己，放大別人，承認自己的不足，以謙卑的心面對人和事，不再介意外界的想法，更會換位思考，從別人的角度出發。

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