  • 33°C
香港時間 : 2024713日 (六) 12:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

口才了得的東張女神Nicole帶同女兒Nanette一同受訪！

東張女神梁麗翹（Nicole）育有6歲女兒Nanette與兩歲兒子Nathaniel，口才了得的她，在最新一集《湊得輕鬆啲》，就跟囡囡Nanette一同接受訪問，並齊齊化身做東張主持跟TOPick觀眾打招呼，充滿歡樂。

現場所見Nanette活潑好動，Nicole亦為Nanette選讀了一所國際學校，讓她接觸多些不同文化，並可以免卻做功課的煩惱，Nicole坦言著重子女品格多於學業成績，認為小朋友最重要做一個好人，就算讀書不好，起碼他/她會是一個君子！

Nanette遺傳了媽咪的美貌。（湛斯雅攝）

當媽媽後嘗盡甜酸苦辣

Nicole帶同可愛的Nanette受訪，問到當媽媽後，最大的感受是什麼？她笑言：「嘩！甜酸苦辣都有，對不對？當然開心，有一個幸福的家庭，跟以前少女的狀態比，已經是另一個階段，但當然亦都辛苦，因為這份工作是24小時的，都有它的壓力，但你見到她開心，就什麼都值得。」Nicole又表示每天都是難忘的，因為每天都看著子女轉變，尤其看回舊照片，見到他們從嬰兒這麼小，但每一天的改變，突然間就變成小朋友了。」說罷即溫柔地看一看Nanette，充滿母愛。

母女情深（攝:湛斯雅）

東張女神梁麗翹｜為女兒揀國際學校免做功課煩惱

至於會否很緊張子女的學業成績？Nicole即主持上身訪問坐在身邊的Nanette：「你學校有功課嗎？」Nanette表示沒有，Nicole再問：「知道什麼是功課嗎？」Nanette回答：「不知道。」Nicole續說：「功課是什麼？是沒有的，因為她就是沒有功課。」

原來她為Nanette選讀國際學校，相對輕鬆點，又可以接觸多些不同的文化，Nicole還透露女兒的升學計劃：「暫時她在香港接受了本地文化，待長大一點，可能都會送她去外國讀書，再見識多些不同的東西，眼界再開些。」

點擊圖片放大
+3
+2

東張女神梁麗翹｜囡囡即場畫畫冧爆媽咪

現階段Nicole亦讓女兒發掘不同的興趣，看她自己喜歡什麼就做什麼，例如女兒學功夫，都有人問她為什麼安排女兒學這些男生的東西，她則認為 ：

其實都是一項強身健體的運動，我見她學習後，是喜歡的，下星期又去考帶，我見她常常在家『賀、賀、賀』，然後兒子又跟著『賀、賀、賀』，都挺開心的，見到她有項興趣培養到出來。

除了學功夫，Nanette還有很多興趣，例如畫畫，她更即場畫了一幅畫送給媽咪，見Nanette畫了一家四口，有四顆心心，寫上：「I Love You」，冧得Nicole笑逐顏開，並笑謂：「有時我回到家，她會寫了字條給我們。我或者爸爸出了差，回來後，在大門口外面貼住『Welcome back home』，例如畫一些畫，是我們一家四口，這是爸爸、媽媽、弟弟，然後『welcome home』、『I love you』。」相當溫馨！

點擊圖片放大
+6
+5

東張女神梁麗翹｜「就算他讀書不好，起碼他會是一個君子」

Nicole又坦言，對她和丈夫來說，一對子女的學業成績不是最重要，反而著重怎樣培養他們做一個好人，這才是夫婦倆最關注的議題。她表示曾看過一篇文章，是這樣說的　：「如果一個人他讀書很叻，然後他又是一個好人，他會是一個聖人；如果一個人讀書好，但他有一個不好的心，他就是小人；那我會想他做個聖人還是小人呢？其實都不一定，最重要是他是一個好人，就算他讀書不好，起碼他會是一個君子。」所以，她最著重的就是子女的品格。

由於重視品格發展，Nicole亦設立很多規條，其中一條就是要有時間觀念，她說：「例如我們上學要乘校巴，你不能遲到的，我們是要7時40分就要下樓，鬧鐘就會響起，然後就要下去。」不過同時Nicole也會提自己，雖然有些規條設定了，但女兒可能會刻意在趕時間的時候找玩具，或者要做其他東西，這時她也要學習沉得住氣，在教育和情緒方面都要兼顧。

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜產後復工被嫌胖每天哭著回家　梁麗翹靠泰拳重拾健康體態

東張女神梁麗翹｜餵女兒食藥差點母女決裂

Nicole隨即自爆有一次被女兒激得很勞氣：「我有一次真的很兇，她病了不肯吃藥，然後弄了一個小時，她都吃不到那一口藥水，她從小已經是這樣，用了很多不同的方法，例如扮作是奶樽，其實是藥水，又好像要灌她，或是扮作汽水，但她怎也不肯喝，我真的很生氣很生氣，弄了一小時，明明一秒就可以吞下、就可以做到的事！」Nicole事後也有反思：「她這麼小不懂得想，這些東西是對自己好、有幫助的，所以痛苦都要喝，但因為她還小，不知道先苦後甜，那次我覺得弄完一輪後，會不會嚇怕她？會不會母女決裂？哈哈。」

幸好Nicole在育兒路上有一位神隊友與她同行，就是她的老公，但兩人同時也會為子女而爭吵，Nicole笑言兩公婆不是為了理念不同而爭拗，而是為了「縱容」這個問題，她爆老公常怪她縱壞子女，胡亂買東西給他們，Nicole卻辯稱很難忍手，又指老公也會縱子女，不過整體上兩人還是理念一致的。

點擊圖片放大
+3
+2

場地：Fight House Hong Kong

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚太安樂窩｜產後復工被嫌胖每天哭著回家　梁麗翹靠泰拳重拾健康體態【有片】
18:08 2024/07/08
靚太安樂窩｜產後復工被嫌胖每天哭著回家　梁麗翹靠泰拳重拾健康體態【有片】
東張女神｜梁麗翹透視裝拍攝唯美全家福　讚老公開通接受健康性感美
17:31 2024/02/15
東張女神｜梁麗翹透視裝拍攝唯美全家福　讚老公開通接受健康性感美
東張女神丨靚媽梁麗翹大解放公開噴血寫真　丈夫夠開通讓老婆派福利
17:48 2024/03/10
東張女神丨靚媽梁麗翹大解放公開噴血寫真　丈夫夠開通讓老婆派福利
【最Fit孕婦】產第一胎後體重160磅　梁麗翹靠生酮飲食7個月減50磅
15:05 2022/03/21
【最Fit孕婦】產第一胎後體重160磅　梁麗翹靠生酮飲食7個月減50磅

你可能感興趣

靚太安樂窩｜產後復工被嫌胖每天哭著回家　梁麗翹靠泰拳重拾健康體態【有片】
18:08 2024/07/08
靚太安樂窩｜產後復工被嫌胖每天哭著回家　梁麗翹靠泰拳重拾健康體態【有片】
東張女神｜梁麗翹透視裝拍攝唯美全家福　讚老公開通接受健康性感美
17:31 2024/02/15
東張女神｜梁麗翹透視裝拍攝唯美全家福　讚老公開通接受健康性感美
東張女神丨靚媽梁麗翹大解放公開噴血寫真　丈夫夠開通讓老婆派福利
17:48 2024/03/10
東張女神丨靚媽梁麗翹大解放公開噴血寫真　丈夫夠開通讓老婆派福利
梁麗翹 娛樂人物職業 人物專訪 爸媽心聲 家庭教育 育兒心得

最高瀏覽

網絡熱話｜男子港鐵車廂突失控大嗌　數十人湧向車尾驚慌逃命乘客直擊震撼場面
網絡熱話｜男子港鐵車廂突失控大嗌　數十人湧向車尾驚慌逃命乘客直擊震撼場面
降膽固醇｜逾半數港人膽固醇高恐中風　男子連續3個月吃1種食物高膽固醇不藥而癒【附11種降膽固醇食物】
降膽固醇｜逾半數港人膽固醇高恐中風　男子連續3個月吃1種食物高膽固醇不藥而癒【附11種降膽固醇食物】
急症室最長等候時間（07月13日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月13日 時間04:05）
癌症殺手｜工作壓力大2年持續吃1食物　28歲女老師驚患大腸癌【附大腸癌7大症狀】
癌症殺手｜工作壓力大2年持續吃1食物　28歲女老師驚患大腸癌【附大腸癌7大症狀】
富士山開山︱日本富士山開山2日釀3死　60歲男子獨自登山暴斃【附4級失溫治療法】
富士山開山︱日本富士山開山2日釀3死　60歲男子獨自登山暴斃【附4級失溫治療法】