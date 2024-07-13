星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子

▲ 口才了得的東張女神Nicole帶同女兒Nanette一同受訪！

東張女神梁麗翹（Nicole）育有6歲女兒Nanette與兩歲兒子Nathaniel，口才了得的她，在最新一集《湊得輕鬆啲》，就跟囡囡Nanette一同接受訪問，並齊齊化身做東張主持跟TOPick觀眾打招呼，充滿歡樂。

現場所見Nanette活潑好動，Nicole亦為Nanette選讀了一所國際學校，讓她接觸多些不同文化，並可以免卻做功課的煩惱，Nicole坦言著重子女品格多於學業成績，認為小朋友最重要做一個好人，就算讀書不好，起碼他/她會是一個君子！

▲ Nanette遺傳了媽咪的美貌。（湛斯雅攝）

當媽媽後嘗盡甜酸苦辣

Nicole帶同可愛的Nanette受訪，問到當媽媽後，最大的感受是什麼？她笑言：「嘩！甜酸苦辣都有，對不對？當然開心，有一個幸福的家庭，跟以前少女的狀態比，已經是另一個階段，但當然亦都辛苦，因為這份工作是24小時的，都有它的壓力，但你見到她開心，就什麼都值得。」Nicole又表示每天都是難忘的，因為每天都看著子女轉變，尤其看回舊照片，見到他們從嬰兒這麼小，但每一天的改變，突然間就變成小朋友了。」說罷即溫柔地看一看Nanette，充滿母愛。

▲ 母女情深（攝:湛斯雅）

東張女神梁麗翹｜為女兒揀國際學校免做功課煩惱

至於會否很緊張子女的學業成績？Nicole即主持上身訪問坐在身邊的Nanette：「你學校有功課嗎？」Nanette表示沒有，Nicole再問：「知道什麼是功課嗎？」Nanette回答：「不知道。」Nicole續說：「功課是什麼？是沒有的，因為她就是沒有功課。」

原來她為Nanette選讀國際學校，相對輕鬆點，又可以接觸多些不同的文化，Nicole還透露女兒的升學計劃：「暫時她在香港接受了本地文化，待長大一點，可能都會送她去外國讀書，再見識多些不同的東西，眼界再開些。」

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東張女神梁麗翹｜囡囡即場畫畫冧爆媽咪

現階段Nicole亦讓女兒發掘不同的興趣，看她自己喜歡什麼就做什麼，例如女兒學功夫，都有人問她為什麼安排女兒學這些男生的東西，她則認為 ：

其實都是一項強身健體的運動，我見她學習後，是喜歡的，下星期又去考帶，我見她常常在家『賀、賀、賀』，然後兒子又跟著『賀、賀、賀』，都挺開心的，見到她有項興趣培養到出來。

除了學功夫，Nanette還有很多興趣，例如畫畫，她更即場畫了一幅畫送給媽咪，見Nanette畫了一家四口，有四顆心心，寫上：「I Love You」，冧得Nicole笑逐顏開，並笑謂：「有時我回到家，她會寫了字條給我們。我或者爸爸出了差，回來後，在大門口外面貼住『Welcome back home』，例如畫一些畫，是我們一家四口，這是爸爸、媽媽、弟弟，然後『welcome home』、『I love you』。」相當溫馨！

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東張女神梁麗翹｜「就算他讀書不好，起碼他會是一個君子」

Nicole又坦言，對她和丈夫來說，一對子女的學業成績不是最重要，反而著重怎樣培養他們做一個好人，這才是夫婦倆最關注的議題。她表示曾看過一篇文章，是這樣說的 ：「如果一個人他讀書很叻，然後他又是一個好人，他會是一個聖人；如果一個人讀書好，但他有一個不好的心，他就是小人；那我會想他做個聖人還是小人呢？其實都不一定，最重要是他是一個好人，就算他讀書不好，起碼他會是一個君子。」所以，她最著重的就是子女的品格。

由於重視品格發展，Nicole亦設立很多規條，其中一條就是要有時間觀念，她說：「例如我們上學要乘校巴，你不能遲到的，我們是要7時40分就要下樓，鬧鐘就會響起，然後就要下去。」不過同時Nicole也會提自己，雖然有些規條設定了，但女兒可能會刻意在趕時間的時候找玩具，或者要做其他東西，這時她也要學習沉得住氣，在教育和情緒方面都要兼顧。

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東張女神梁麗翹｜餵女兒食藥差點母女決裂

Nicole隨即自爆有一次被女兒激得很勞氣：「我有一次真的很兇，她病了不肯吃藥，然後弄了一個小時，她都吃不到那一口藥水，她從小已經是這樣，用了很多不同的方法，例如扮作是奶樽，其實是藥水，又好像要灌她，或是扮作汽水，但她怎也不肯喝，我真的很生氣很生氣，弄了一小時，明明一秒就可以吞下、就可以做到的事！」Nicole事後也有反思：「她這麼小不懂得想，這些東西是對自己好、有幫助的，所以痛苦都要喝，但因為她還小，不知道先苦後甜，那次我覺得弄完一輪後，會不會嚇怕她？會不會母女決裂？哈哈。」

幸好Nicole在育兒路上有一位神隊友與她同行，就是她的老公，但兩人同時也會為子女而爭吵，Nicole笑言兩公婆不是為了理念不同而爭拗，而是為了「縱容」這個問題，她爆老公常怪她縱壞子女，胡亂買東西給他們，Nicole卻辯稱很難忍手，又指老公也會縱子女，不過整體上兩人還是理念一致的。

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場地：Fight House Hong Kong

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