  • 31°C
香港時間 : 2024712日 (五) 17:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅遊發展｜旅業憂嚴厲控煙政策「趕客」　倡仿傚日本設公眾吸煙間

社會

發布時間： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(香港旅遊促進會提供)

特區政府早前公布十項短期控煙措施，當中最具爭議的立法全面禁止加味煙、全面禁止電子煙及加熱煙，有旅遊業界認為措施過辣，擔心影響香港的國際城市形象，甚至窒礙旅客來港旅遊意欲，打擊本港旅遊零售業，從而對稍有復甦勢頭的本地經濟帶來反效果，建議當局參考日本公眾地方設吸煙間，分隔吸煙者及非吸煙者。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，個人不鼓勵吸煙，但同時要理解部分市民及旅客有吸煙的習慣，應該彼此互相尊重，而且香港是國際金融中心，也是熱門旅遊城市，應包容不同生活方式。況且，現時本港吸煙率已降至約9.1%，屬全球數一數二低水平，再下重藥禁煙似乎不應該是施政重點。政府目前重點工作是「拼經濟」，謀經濟發展，積極推出盛事，宣傳好客之道吸引遊客，故當局在追求「無煙香港」目標時，也要給吸煙人士和煙民旅客一些選擇空間，並顧及香港實際經濟環境，以免因小失大，損及本港經濟和旅遊業。

崔定邦指，政府早年已經禁止了新型煙草產品，目前意向再進一步收緊新型煙草產品，連吸食或管有都禁止，以及禁止薄荷口味等的加味煙。而這兩項措施有違內地及國際主流國家做法，可能打擊旅客來港意欲，減低逗留日數，尤其是商務客。崔定邦認為，同時禁止加味煙及新型煙草產品做法世間罕有，倘若向旅客執法，相信損害香港形象；倘若不執法，亦會造成差異對待，兩個局面也是不理想。崔定邦強調，目前全球只有五個國家是同時禁止新型煙草產品和加味煙，包括位於非洲的衣索比亞、維德角及模里西斯，以及斯里蘭卡。

日本「指定喫煙場所」(香港旅遊促進會提供)

崔定邦認為控煙辦法有很多，有兼顧旅遊經濟及公共衛生的雙贏做法。以日本為例，日本當地酒店、餐廳及公眾地方均設有吸煙間，分隔吸煙者及非吸煙者。透過宣傳教育，日本吸煙者都習慣在「指定喫煙場所」吸煙。無論遊客是否煙民，到訪日本後都會覺得日本的做法很文明，得到很多好評。另外，日本是深受來自世界各地遊客歡迎的旅遊目的地，原因是其文化風俗和旅遊吸引點，而並非如盧局長說「嚴格控煙會增加旅遊吸引力」；日本並沒有措施禁止薄荷煙和加熱煙的，並設有「指定喫煙場所」，但一樣是旅遊熱點。

旅遊促進會促請政府顧及香港實際經濟環境，重新檢討十項短期控煙措施的緩急先後，勿推行損害旅遊業界前景的措施。內地有3億人口有吸煙需要，香港旅遊促進會將向內地旅行社進行問卷調查，待研究及整理業界意見後，將向政府提交結果及進一步建議 。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

煙草產品 崔定邦 文娛藝術 零售 香港 日本 餐廳 金融 酒店 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
急症室最長等候時間（07月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月12日 時間12:05）
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
飲食攻略｜早餐致命組合？熱狗配1類食物具強烈毒性　專家教一招化解風險
飲食攻略｜早餐致命組合？熱狗配1類食物具強烈毒性　專家教一招化解風險