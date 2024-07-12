旅遊發展｜旅業憂嚴厲控煙政策「趕客」　倡仿傚日本設公眾吸煙間

▲ (香港旅遊促進會提供)

特區政府早前公布十項短期控煙措施，當中最具爭議的立法全面禁止加味煙、全面禁止電子煙及加熱煙，有旅遊業界認為措施過辣，擔心影響香港的國際城市形象，甚至窒礙旅客來港旅遊意欲，打擊本港旅遊零售業，從而對稍有復甦勢頭的本地經濟帶來反效果，建議當局參考日本公眾地方設吸煙間，分隔吸煙者及非吸煙者。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，個人不鼓勵吸煙，但同時要理解部分市民及旅客有吸煙的習慣，應該彼此互相尊重，而且香港是國際金融中心，也是熱門旅遊城市，應包容不同生活方式。況且，現時本港吸煙率已降至約9.1%，屬全球數一數二低水平，再下重藥禁煙似乎不應該是施政重點。政府目前重點工作是「拼經濟」，謀經濟發展，積極推出盛事，宣傳好客之道吸引遊客，故當局在追求「無煙香港」目標時，也要給吸煙人士和煙民旅客一些選擇空間，並顧及香港實際經濟環境，以免因小失大，損及本港經濟和旅遊業。

崔定邦指，政府早年已經禁止了新型煙草產品，目前意向再進一步收緊新型煙草產品，連吸食或管有都禁止，以及禁止薄荷口味等的加味煙。而這兩項措施有違內地及國際主流國家做法，可能打擊旅客來港意欲，減低逗留日數，尤其是商務客。崔定邦認為，同時禁止加味煙及新型煙草產品做法世間罕有，倘若向旅客執法，相信損害香港形象；倘若不執法，亦會造成差異對待，兩個局面也是不理想。崔定邦強調，目前全球只有五個國家是同時禁止新型煙草產品和加味煙，包括位於非洲的衣索比亞、維德角及模里西斯，以及斯里蘭卡。

▲ 日本「指定喫煙場所」(香港旅遊促進會提供)

崔定邦認為控煙辦法有很多，有兼顧旅遊經濟及公共衛生的雙贏做法。以日本為例，日本當地酒店、餐廳及公眾地方均設有吸煙間，分隔吸煙者及非吸煙者。透過宣傳教育，日本吸煙者都習慣在「指定喫煙場所」吸煙。無論遊客是否煙民，到訪日本後都會覺得日本的做法很文明，得到很多好評。另外，日本是深受來自世界各地遊客歡迎的旅遊目的地，原因是其文化風俗和旅遊吸引點，而並非如盧局長說「嚴格控煙會增加旅遊吸引力」；日本並沒有措施禁止薄荷煙和加熱煙的，並設有「指定喫煙場所」，但一樣是旅遊熱點。

旅遊促進會促請政府顧及香港實際經濟環境，重新檢討十項短期控煙措施的緩急先後，勿推行損害旅遊業界前景的措施。內地有3億人口有吸煙需要，香港旅遊促進會將向內地旅行社進行問卷調查，待研究及整理業界意見後，將向政府提交結果及進一步建議 。

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