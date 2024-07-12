大欖隧道｜政府指大欖隧道維修及營運成本不低　對免隧道費有極大保留

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政府明年收回大欖隧道專營權，計劃下調收費，並提出3個方案，輸及物流局副局長廖振新今（12日）在立法會交通事務委員會上指，對於有意見提出政府收回專營權後應不收費，有極大保留，認為無論從交通管理還是公共財政角度均不可取，有關時段誘發的車流可能影響公交和其他商用車使用隧道。再者，確保隧道安全和順利營運需要投放大量資源，收取合理費用是恪守「用者自付」原則，長遠亦有助政府投資運輸基建。

會上多名議員支持分時段收費方案，但認為繁忙時段以外的收費可以再下調。香港新方向立法會議員張欣宇建議，不用分一半或非繁忙時段，繁忙時段以外劃一收20元，否則太過複雜。議員自由黨易志明指，認同保留收費以管控交通工具是必需的，但冀當局多做測試，評估商用車收費及非繁忙時段的私家車收費能否酌量下調。

廖振新稱，即使是非繁忙時段，也認為確守用者自負原則很重要，尤其大欖隧道長約3.8公里，無論營運或維修成本不低，若非繁忙時間就不用分擔或分擔很少費用，對繁忙時段用家不公平。

運輸署助理署長梁世豪就解釋，過去三隧收費的討論過程中有意見之私家車及的士的收費不能相差太遠，否則會引發其他問題，故維持一般時段收費是要照顧的士業界訴求，維持的士與其他車輛有良好關係。

民建聯劉國勳就指對各方案均感非常失望，指很多新建的隧道如將軍澳隧道等均面對，但收回專營權的隧道卻只要用者自負投資基建，質疑為何不用相同的原則。廖振新稱，不同隧道的收費不能互相攀比，需要因應各隧道情況獨立考慮。

實政圓桌田北辰則提出四個方案，建議私家車繁忙時段收37.5元，非繁忙時段收20元，而晚上非繁忙時段免費，又認為維修費等不是理由，反問現時9條政府免費隧道是否不用保養？廖振新指，若收37.5元，與政府提出的方案二分別不大，認為並非合適的解決方法。

新民黨葉劉淑儀則稱，很多商界人士質疑政府耗資如此多錢建隧道，為何要免費，且政府面對龐大財赤「收返些少都合理」，認為若神秘都免費只會被濫用，亦認為商用車收費較低屬正確，「應該幫揾食車」。廖振新指，其意見與政府接近，會再考慮商用車收費能夠再調低。

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