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東張西望｜老字號「廖孖記」腐乳被指菌量超標 聲譽一夕掃地　店主反斥食安報告出錯欲結業

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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【廖孖記／腐乳／含菌量／蠟樣芽孢桿菌／食安報告/結業/食安中心】相信不少家庭在購買腐乳產品，都會想起知名百年老字號「廖孖記」。食環署食安中心發公告指，「廖孖記」樽裝腐乳含有過量蠟樣芽孢桿菌，要求即時下架回收；然而店主接受TVB節目《東張西望》透露，其後食環署再次購買產品重新化驗，結果發現化驗結果沒有超標，惟食安報告已對店舖的銷售量和聲譽造成巨大影響，望當局能承擔責任，公開澄清事件。

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老字號「廖孖記」腐乳被指菌量超標

食環署食安中心於本月7日發出食安報告，呼籲市民停止食用「廖孖記」一款含過量蠟樣芽孢桿菌的樽裝腐乳，食安中心從西營盤零售點抽取該產品進行檢驗，檢驗結果顯示該樣本每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，超出10萬的標準，要求該批次產品即時停售和下架，並要生產商即時回收。

日前TVB節目《東張西望》就食安事件，應「廖孖記」負責人廖太請求進行採訪，望以討回公道。廖太受訪憶述，上周三（3日）有名食安中心女職員到訪佐敦本店，稱在西營盤購買產品進行檢驗後，發現蠟樣芽孢桿菌含量超標，亦指該樣本的食用日期不清晰，故需從本店再購買產品重新化驗。廖太表示，周日當天仍未收到重新化驗的檢測報告結果，但食安中心就已經發布新聞稿，然而隔天（8日）就收到食安中心來電，表示重新化驗之樣本沒有超標，蠟樣芽孢桿菌含量只有1萬。

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惟報告已造成巨大影響

廖太表示，該零售商曾向食安中心職員解釋，可能是腐乳存放不當而令該樣本的含菌量水平高，因蠟樣芽孢桿菌存放在高溫環境下會令含量增加。廖太直言：

你特登攞嗰支嚟買，你係咪特登係針對我呢？你嚟到我店舖話畀我知，重新攞我嘅貨品，咁點解你唔用番我個貨品去做檢測呢、做標準呢？當時我有反對㗎，但係佢哋係冇聽過。

她又指，該份報告與職員所聲稱有所出入，例如報告中「產品名稱及資料」有清晰顯示「此日期前最佳」，但職員卻指食用日期不清晰，報告上亦沒有附上檢驗樣本圖片，認為報告資訊有誤，應該要撤回；惟報告已經對「廖孖記」造成巨大影響，廖太心痛形容：

一晚之間呀，簡直係跌落地獄，一晚之間搞到我冇晒聲譽。

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萌生結業念頭

廖太透露，自從食安報告出爐後，連日來都有顧客拿已過期的貨品來要求換貨，電話亦響個不停，令廖太備受巨大心理壓力，寢食難安，甚至失眠。她說，「廖孖記」自開店100多年來都沒有「壞記錄」，形容老爺一向對製腐乳都非常謹慎，而今次食安事件令她非常傷心：

我喊咗幾日，我做咁多嘢，畀佢哋咁樣毀晒，真係好唔開心。我百幾年聲譽，我由頭到尾呢百幾年，我都為咗個聲譽保持自己做好啲貨品，親自去監督住啲貨品，但係你只係一夜之間，搞到所有人都鬧我，啲貨個個都話要返嚟換番，啲客唔信任我。

如今聲譽受損，令她萌生把百年老店結業的念頭，

因為我哋成舖都淨係賣腐乳咋嘛，你咁樣搞我，我全部唔賣得，咁我仲可以點樣？係咪我要結業呢？我寧願唔做，寧願執咗個舖頭，我都唔願聲譽上受損，我一定要佢澄清返。

《東張西望》節目組亦為此去信食安中心，惟暫時未有任何回覆。

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