室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起

▲ 全港22大兒童室內遊樂場合集，包括跳彈床、波波池、日式博物館、賽車、攀石等，親子套票最平$59起。

【室內遊樂場/兒童室內遊樂/Playhouse/放電/親子好去處/暑期活動】暑假正式開始了！香港有不少大型兒童室內遊樂場推出暑假優惠，既有多款遊樂設施，且炎炎夏日可以在室內抖暑，滿足一下好動的小朋友出街放電願望。TOPick為大家整合了22個香港室內遊樂場，分佈香港九龍新界區，即睇詳情！

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兒童室內遊樂場2024｜1. PowerPlay Arena室內遊樂場

荔枝角室內遊樂場PowerPlay Arena全新區域位於D2 Place，全場超過1萬呎3大玩樂區，包括動感遊戲、團體競技遊戲，多款結合玩樂及運動的經典遊戲機，集齊合家歡遊戲如籃球機、擲彩虹和射擊遊戲，大人小朋友必定樂而忘返！

室內遊樂場︰ PowerPlay Arena 地址︰ D2 Place二期2樓/3樓 開放時間︰ 11:30am-9:30pm 暑假收費︰ $190 (1小時) 網址︰ 按此

兒童室內遊樂場2024｜2.The Big Things 芬蘭式兒童遊樂場

The Big Things位於荃灣新地標南豐紗廠，是個以大自然為主題的7千呎室內叢林親子樂園，全木質的設施，彷彿走進一片森林一樣，攀爬的機關，等著孩子們去探索。場內遊具都是在芬蘭本土製作再運送到香港，多達18個遊樂設施，小朋友可以體驗芬蘭式室內兒童遊樂場！

室內遊樂場︰ The Big Things 地址︰ 荃灣白田壩街45號南豐紗廠2樓205號 開放時間︰ 週一至週日及公眾假期：10:30am-6:30pm 收費︰ 親子價平日 $158 (1小時) / $198 (全日)

親子價假期 $198 (1小時) / $238 (2小時) 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜3. 九龍灣NAMCO 數碼科技運動競技場​​​

九龍灣NAMCO位於德福廣場店Sportainment Arena，場地分為9大運動遊樂競技區，結合了運動、娛樂與科技元素，玩家可盡情探索運動的樂趣；另外設有球類對戰、挑戰平衡感和反應力的刺激遊戲，亦有結合數碼影像的個人賽及雙人競賽。大家可以享受富有挑戰性的運動。寓運動於娛樂，是非常新鮮的體驗！

室內遊樂場︰ Hong Kong Sportainment Arena 地址︰ 九龍灣德福廣場二期5樓501A號舖 開放時間︰ 11:00am-9:00pm *最後入場時間為8:30pm 收費︰ 小童（6-12歲）: $60（首30分鐘)、$40（追加30分鐘）；

學生門票: $70（首30分鐘）、$60（追加30分鐘）；

一般 : $90（首30分鐘)、$70（追加30分鐘） 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜4.EpicLand 愉景灣歷奇王國

Epicland佔地1萬4千平方呎，擁有亞洲最大的室內滑梯和各種趣味及教育性的遊戲與活動。入場費已包含全部活動，大人和小朋友均可以玩上半天！Air trek空中鋼索、攀石場、直立滑梯等等更可以讓大人小孩挑戰體能同膽識！這裏同時亦有適合兒童及嬰幼兒的設施，包括跳彈床、飛索、射擊區、火山滑梯、幼童遊樂場、深海波波池、攀爬迷宮城、不同大小的滑梯等，放電一流！

室內遊樂場︰ EpicLand 愉景灣歷奇王國 地址︰ 大嶼山愉景灣愉景北商場地下G31 開放時間︰ 星期一至日：早上時段 9:15am-12:15pm /

下午時段 1:15pm-4:15pm / 晚間時段 4:30pm-7:30pm 收費︰ 親子套票 $99起 購票詳情： 按此

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兒童室內遊樂場2024｜5. 智樂遊戲萬象 日式兒童博物館

智樂兒童遊樂協會（Playright）一直都十分看重視小朋友的遊戲需要，故在2009年於大埔太和設立智樂遊戲萬象。萬象館為實踐支持兒童遊戲的使命，以日本兒童博物館為藍本，與由日本環境デザイン研究所著名建築師仙田滿博士及其設計團隊，和智樂遊樂環境設計小組共同協作，為香港兒童創建具特色及安全的優質遊樂空間，讓小朋友不論在晴天雨天，都可以在4千呎的優質室內遊戲空間中隨意穿梭！從多角度體驗遊戲的樂趣，創出屬於兒童的、色彩繽紛的遊戲世界。入場前最好上網留意日程表，某時段會有學校包場，不對外開放。

室內遊樂場︰ 智樂遊戲萬象 地址︰ 新界大埔太和邨亨和樓地下117-128室 開放時間︰ 10:00am-1:00pm /

2:30pm至5:30pm

（星期一休館） 收費︰ 親子票平日 $120（3小時）

星期六、日及公眾假期 $160（3小時） 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜6. 18 Challenge Karting 室內高卡車場

18 Challenge Karting是一個是全港最大室內小型賽車場，叫做愛民18彎。高卡車場佔地5萬呎，有兩條跑道共18個彎位，一邊大人賽車、一邊小朋友高卡車賽道，場內提供小童頭盔、護肘、護頸和護腳等安全護具，小朋友玩得安全。除了高卡車外，還有其他多元化遊戲，例如籃球機、氣墊球，賽車遊戲機、小朋友在賽車道玩樂時，爸媽也可以玩飛鏢機及射籃球做下運動。場地的餐廳區亦提供不少美食，大人和小朋友玩到肚餓，也可以即場享受親子美食。

室內遊樂場︰ 18 Challenge Karting 地址︰ 何文田愛民邨愛民廣場2樓S1號 開放時間︰ 中午12：00至晚上 11：00 收費︰ Formula Circuit 小型賽車（1節 = 8分鐘）

星期一至四 $238/1節、$599/3節

星期五至日及公眾假期 $298/1節、$720/3節 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜7. LEGOLAND

LEGO迷留意！全港最大室內LEGO遊樂場，場內設計兩個遊戲區︰身高1.2米或以上必玩項目包括樂高賽車場、古堡歷險、迷你天地、魔法轉盤等，LEGOLAND Discovery Center主打室內兒童遊樂園，主要為3至10歲的小朋友而設，提供互動及教學體驗。

室內遊樂場︰ 香港LEGOLAND樂高探索中心 地址︰ 尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號 開放時間︰ 星期一至五：11:00am-7:00pm

（最後入場時間：6:00pm）

星期六、日及公眾假期：10:00am-7:00pm

（最後入場時間：6:00pm） 收費︰ $250（小童）、$250起（成人） 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜8. Hong Kong Climbing Park 室內攀石場

這個在2019年才開業的室內攀石場，是全港最大的室內攀爬運動場，有分為高牆區、抱石區、極限忍者園區和訓練區等。場地安排兒童體驗班，一個讓小朋友有機會接觸及體驗攀石樂趣，透過攀石運動訓練四肢的協調性及反應力，加強身體的靈活性，啟發幼兒的潛能。

室內遊樂場︰ Hong Kong Climbing Park 地址︰ 沙田大涌橋路52號富豪花園二期商場2樓（幼稚園樓上） 開放時間︰ 星期一至五 12:00pm–10:00pm；

星期六、日 11:00am–8:00pm 收費︰ 4-11歲 每位$380（共55分鐘） 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜9. 全港最大型環保溜冰場

LOHAS Rink是香港最大型、根據國際標準而設計的溜冰場，亦是城中首個採用最新節能科技的環保溜冰場地，讓一家大小、親朋好友牽手同遊，盡情享受冰上運動的樂趣。場內設有可愛的企鵝溜冰輔助扶手租賃，就算新手落場的小朋友也不怕跌傷。

室內遊樂場︰ LOHAS Rink 地址︰ 將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210 開放時間︰ 星期一至六 10:00am–10:00pm

假日 10:00am-7:00pm 收費︰ $100起 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜10. Sooper Yoo 港島西大型室內遊樂場

港島西以體育主題的大型室內娛樂空間，設有揉合科技與體能競技的互動遊戲。Sooper Yoo除了有新奇刺激的大型攀爬障礙迷宮，還有讓小朋友與科技互動的運動比賽，無論是一級方程式單車比賽，又或是與虛擬動物賽跑，每個挑戰都想小朋友激發創意和創造力。場內更設有Now Virtual Studio，考驗小朋友的口才演說與演講技巧，一躍成為星級小主播！

室內遊樂場︰ Sooper Yoo 地址︰ 堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓 開放時間︰ 星期一至星期日：10:00am-6:45pm 收費︰ 親子套票：星期一至五 $250

星期六、日及公眾假期 $320 購票詳情： 按此

暑假好去處｜$70暢玩室內3大海綿積木遊樂區+雪糕 56折勁玩過萬呎SOOPER YOO

兒童室內遊樂場2024｜11. Sparkles Playhouse

Sparkles Playhouse室內兒童遊樂場以繽紛色彩及貍貓作主題，落地大玻璃窗配合自然太陽光，使場內任可地方都可以影到靚靚打卡相。主打顏色超靚超深不見底波波海，無論大人定小朋友都話好好玩，波波多到可以完全匿埋搵唔到。仲有五彩陶瓷沙池，發光鋼琴滑梯，靚靚公主變裝室，彈床，迷你超市廚房等，個個小朋友都玩到唔願走。

室內遊樂場︰ Sparkles Playhouse 地址︰ 觀塘成業街7號寧晉中心20樓G室 開放時間︰ 星期一至日 10:00am-8:00pm 收費︰ 親子套票：$99起 購票詳情： 按此

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兒童室內遊樂場2024｜12.Kiztopia 19個太空主題區

新加坡大型兒童室內遊樂場Kiztopia，於將軍澳中心Park Central開設第2間分店！新店佔地1萬3千呎，以「太空」為主題，有多達19個遊樂體驗區，包括巨型波波池、8.5米長滑梯、巨型攀爬區等，還新增了2款職業主題，小朋友來放電最適合不過！

室內遊樂場︰ Kiztopia 地址︰ 將軍澳唐德街9號將軍澳中心Shop G35-40 開放時間︰ 星期一至日10:00am-8:00pm 收費︰ $108起

兒童室內遊樂場2024｜13. Ryze Hong Kong 彈床天地

Ryze Hong Kong港島最大型的彈床樂園，佔地超過1萬8千呎，場內佈滿彈床、海綿池、障礙訓練場、氣墊、安全氣囊、攀石牆等，進場後即可化身忍者，瘋狂地彈跳翻騰，順便消耗卡路里。

室內遊樂場︰ Ryze Hong Kong 地址︰ 鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1號3樓302室 開放時間︰ 星期一至星期四：10:00am-8:00pm

星期五至星期日：9:00am-9:00pm 收費︰ $115起 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜14. PeeKaBoo Playhouse 室內兒童遊樂場

荃灣室內遊樂場「Peekaboo Playhouse」，位於荃灣國際企業中心三期高層位置，距離荃灣西站只需要6分鐘左右的路程，非常方便！場地環境舒適，開揚透光，非常適合小朋友和家長一同前來放鬆。同時遊樂場裝修亦充滿童心，以森林作主題設計，上樹屋以及植物造型牆紙，綠油油一片猶如走入童話世界。

Peekaboo Playhouse內設施完善，無論兒童納米紗池、兒童波波池滑梯、高質兒童攀爬設施，還是期間限定的充氣彈床、公主化妝間或是迷你廚房，都能讓小朋友盡興。而且Playhouse的場地大小適中，適合包場舉辦生日會或小朋友的聚會。

室內遊樂場︰ PeeKaBoo Playhouse 地址︰ 荃灣大涌道18號國際企業中心三期IEC3 6樓02室 開放時間︰ 入場時間：10:00am-12:00pm / 12:00pm-2:00pm / 2:00pm -4:00pm / 4:00pm-6:00pm 收費︰ 星期一 、三至五：$120（原價$140）

星期六日及公眾假期：$160（原價$180）

＊120分鐘入場親子套票 購票詳情： 按此

暑假好去處︱Mr. Men Little Miss暑假降臨荷里活廣場 齊玩7米充氣滑梯攀山迷宮

兒童室內遊樂場2024｜15. Cozy Play Town

觀塘全新室內遊樂場「Cozy Play Town」達5千呎面積，場地寬闊並設備齊全，場地寬闊設備齊全，既有小朋友最愛的巨型波波池、旋轉型滑梯、彩石涼感沙池、小積木專區、幼兒玩具、音樂區域等，更設有氣墊球桌、大型投影螢幕投球區、遊戲機等的大人專區，不止小朋友有玩，連大人都可以在這裏度過愉快時光！

室內遊樂場︰ Cozy Play Town 地址︰ 觀塘成業街16號怡生工業中心G座8樓G01室 開放時間︰ 星期一至日 10:00am-8:30pm 收費︰ 親子套票：$99起 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜16. Childlike兒童樂園

Childlike場地面積共8千呎，設計充滿童心。場內提供專業級遊樂設備、各種精彩的活動和身臨其境的角色扮演體驗，讓所有孩子和家人度過愉快的親子時光。現時Childlike設有18個玩樂區，除了波波池、沙池這些必玩設施外，還有全港獨有MR互動體驗專區、鴨仔小船漂流及其他好玩刺激的遊樂區。於KKday預訂Childlike兒童樂園入場門票專享減價優惠。

室內遊樂場︰ Childlike兒童樂園 地址︰ 荃灣愉景新城1029號鋪 開放時間︰ 星期一至日 11:00am-8:30pm 收費︰ $80起 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜17. 2Gather Playhouse 室內大型波波池

2Gather Playhouse全場逾萬呎，設有11個玩樂專區，包括迷你旋轉木馬、氣球區、跳彈床、納米沙池區等，其中波波池及攀爬區為園內最大型的遊樂設施，約佔樂園1/3的範圍，有兩條連接攀爬設施的滑梯和由過萬波波及大瑜珈球組成的波波池。另外場內亦設有幼兒玩樂區，讓不同年齡的小朋友都可以大玩特玩。現在於KKday預訂可享有優惠價，以$120起的價錢購買親子套票。

室內遊樂場︰ 2Gather playhouse 地址︰ 沙田石門安群街3號京瑞廣場一期162舗 開放時間︰ 星期一至日 10:30am-8:00pm 收費︰ $120起 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜18. Chill Kids Club 機場兒童玩樂區

Chill Kids Club是全港最大的室內兒童遊樂場之一，位於11 SKIES, 兩層佔地6.4萬呎，旗下有2大主題Playhouse, 分別是Chill Kids Kingdom及SKY PlayParK，6樓的Chill Kids Kingdom以兒童放電區為主，有18個主題遊戲設施，而7樓的SKY PlayPark剛剛開幕，是香港少有的文青打卡藝術遊樂場，讓孩子在玩樂中釋放無限創造力！即日起至7月28日，所有門票一律8折！

室內遊樂場︰ Chill Kids Club 地址︰ 大嶼山香港國際機場航天城東路6號K11 ATELIER 11 SKIES二座6/7樓 開放時間︰ 星期六、日、公眾假期 10:00am-6:30pm 收費︰ 兒童 $224 成人 $48 購票詳情： 按此

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兒童室內遊樂場2024｜19. Kids Kids Car & Playhouse

Kids Kids Car & Playhouse（兒童動靜皆宜天地）佔地面積2萬平方呎，共分為3大園區，有超過20款遊戲區，包括全港獨有《建築學園》及《維修汽車站》等。角色扮演方面亦有全方位動靜有齊，小朋友可扮演消防員、警察、廚師、小公主等，場內亦有AR互動投影、瘋狂咖啡杯、親子攀爬、大型波波池等好玩設施。最特別是有兒童電動車邏輯駕駛課程，提供沉浸性娛樂體驗，讓小朋友盡情放電！

室內遊樂場︰ Kids Kids Car & Playhouse 地址︰ 尖沙咀廣東道33號中港城UG/F 30號舖 開放時間︰ 星期一至五 12pm-7pm

星期六日及公眾假期 11am-8pm 收費︰ 親子套票：$99起 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜20. Super Sports Park 大角咀室內運動遊樂場

這個全港最大室內運動遊樂場的位置鄰近奧海城，佔地超過5萬呎，場內有滑板場、滾軸溜冰場、彈床區、攀石牆、拳擊及球類項目等多種有趣、健康的遊樂設施，讓不同年齡層的大小朋友都能夠盡情放電。

室內遊樂場︰ Super Sports Park 地址︰ 大角咀海輝道18號銀海坊G03 & G05舖 開放時間︰ 10am-9pm 收費︰ 親子套票：$180起 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜21. Kingdom王國樂園 屯門室內遊樂場

全新裝修的Kingdom王國樂園佔地近九千呎，新增了好玩的超級賽車區，讓小朋友體驗成為小小賽車手的樂趣! 設有23個玩樂區域，包括多款滑梯、滑軌區、平衡滑軌區、迷宮區、波波池區、彈床區、氣球區、大型沙池、超市、角色扮演公主服裝區、警察局、消防局、監獄、滑行車道、火箭、氹氹轉、鞦韆、香蕉船、桌上遊戲、Switch遊戲地帶、夾公仔專區、電動車區等，為孩子們提供各種遊戲體驗。

室內遊樂場︰ Kingdom王國樂園 地址︰ 屯門良運街3號建生商埸2樓（惠康旁） 開放時間︰ 11am-8:30pm 收費︰ 親子套票：$70起 購票詳情： 按此

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兒童室內遊樂場2024｜22. 大樹先生的家 人氣親子餐廳波波池

從台灣來港的超人氣親子餐廳大樹先生的家，在香港開設2間分店，分別位於荔枝角和銅鑼灣，一半是遊樂場一半是休閒自助餐廳，其中荔枝角店佔地約6千呎。

理念以「家」為主題，設施有沙池和大型咕臣，幼兒玩具區範圍較廣，嬰幼兒能玩的就較多；銅鑼灣店則有專屬的機器人區、網球水池、爬網冒險區以及磁鐵布積木區，再加上頂級的西餐料理，為銅鑼灣店打造獨一無二的面貌。

室內遊樂場︰ 大樹先生荔枝角店 地址︰ 荔枝角長順街15號D2 Place TWO 1樓

銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號舖 開放時間︰ 12:00pm-9:30pm

（荔枝角星期二休息、銅鑼灣星期三休息) 購票詳情： 按此

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