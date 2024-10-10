室內遊樂場2024｜全港28大兒童室內遊樂場　跳彈床/波波池/數碼科技館最平套票$48起

▲ 全港28大兒童室內遊樂場，跳彈床/波波池/數碼科技館最平套票$48起。

【室內遊樂場/兒童室內遊樂/Playhouse/放電/親子好去處】香港天氣變幻無常，特別是在假期，常常會遇到突如其來壞天氣。幸而香港擁有很多精彩的室內活動和景點，讓你在任何天氣下都能玩得盡興，共度親子時光。TOPick為大家整合了28個香港室內遊樂場，分佈香港九龍新界區，即睇詳情！

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兒童室內遊樂場2024｜1. Power Play Arena 動感遊樂場

荔枝角室內遊樂場Power Play Arena全新區域位於D2 Place，全場超過1萬呎3大玩樂區，包括動感遊戲、團體競技遊戲，多款結合玩樂及運動的經典遊戲機，集齊合家歡遊戲如籃球機、擲彩虹和射擊遊戲，大人小朋友必定樂而忘返！

室內遊樂場︰ PowerPlay Arena 地址︰ D2 Place二期2樓/3樓 開放時間︰ 11:30am-9:30pm 收費︰ 星期一至五 $150 星期六,日及假日 $180 The BattleField Zone A｜6款電子遊戲任玩 網址︰ 按此

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兒童室內遊樂場2024｜2.The Big Things 芬蘭式兒童遊樂場

The Big Things位於荃灣新地標南豐紗廠，是個以大自然為主題的7千呎室內叢林親子樂園，全木質的設施，彷彿走進一片森林一樣，攀爬的機關，等著孩子們去探索。場內遊具都是在芬蘭本土製作再運送到香港，多達18個遊樂設施，小朋友可以體驗芬蘭式室內兒童遊樂場！

室內遊樂場︰ The Big Things 地址︰ 荃灣白田壩街45號南豐紗廠2樓205號 開放時間︰ 週一至週日及公眾假期：10:30am-6:30pm 收費︰ 親子套票 $98/1小時 購票詳情： 按此

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▲ 九龍灣NAMCO 五千呎運動遊樂競技場。（網上圖片）

兒童室內遊樂場2024｜3. 九龍灣NAMCO 數碼科技運動競技場​​​

九龍灣NAMCO位於德福廣場店Sportainment Arena，場地分為9大運動遊樂競技區，結合了運動、娛樂與科技元素，玩家可盡情探索運動的樂趣；另外設有球類對戰、挑戰平衡感和反應力的刺激遊戲，亦有結合數碼影像的個人賽及雙人競賽。大家可以享受富有挑戰性的運動。寓運動於娛樂，是非常新鮮的體驗！

室內遊樂場︰ Hong Kong Sportainment Arena 地址︰ 九龍灣德福廣場二期5樓501A號舖 開放時間︰ 11:00am-9:00pm *最後入場時間為8:30pm 收費︰ 小童（6-12歲）: $60（首30分鐘)、$40（追加30分鐘）

學生門票: $70（首30分鐘）、$60（追加30分鐘）

一般 : $90（首30分鐘)、$70（追加30分鐘） 購票詳情： 按此

▲ EpicLand超長滑梯、攀石、波波池。（網上圖片）

兒童室內遊樂場2024｜4.EpicLand 愉景灣歷奇王國

Epicland佔地1萬4千平方呎，擁有亞洲最大的室內滑梯和各種趣味及教育性的遊戲與活動。入場費已包含全部活動，大人和小朋友均可以玩上半天！Air trek空中鋼索、攀石場、直立滑梯等等更可以讓大人小孩挑戰體能同膽識！這裏同時亦有適合兒童及嬰幼兒的設施，包括跳彈床、飛索、射擊區、火山滑梯、幼童遊樂場、深海波波池、攀爬迷宮城、不同大小的滑梯等，放電一流！

室內遊樂場︰ EpicLand 愉景灣歷奇王國 地址︰ 大嶼山愉景灣愉景北商場地下G31 開放時間︰ 星期一至日：早上時段 9:15am-12:15pm /

下午時段 1:15pm-4:15pm / 晚間時段 4:30pm-7:30pm 收費︰ $214 起 購票詳情： 按此

▲ 遊戲萬象館。（網上圖片）

兒童室內遊樂場2024｜5. 智樂遊戲萬象 日式兒童博物館

智樂兒童遊樂協會（Playright）一直都十分看重視小朋友的遊戲需要，故在2009年於大埔太和設立智樂遊戲萬象。萬象館為實踐支持兒童遊戲的使命，以日本兒童博物館為藍本，與由日本環境デザイン研究所著名建築師仙田滿博士及其設計團隊，和智樂遊樂環境設計小組共同協作，為香港兒童創建具特色及安全的優質遊樂空間，讓小朋友不論在晴天雨天，都可以在4千呎的優質室內遊戲空間中隨意穿梭！從多角度體驗遊戲的樂趣，創出屬於兒童的、色彩繽紛的遊戲世界。入場前最好上網留意日程表，某時段會有學校包場，不對外開放。

室內遊樂場︰ 智樂遊戲萬象 地址︰ 新界大埔太和邨亨和樓地下117-128室 開放時間︰ 10:00am-1:00pm /

2:30pm至5:30pm

（星期一休館） 收費︰ 親子套票 $120 平日 $160（星期六、日及公眾假期） 額外成人（最多一位）$50 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜6. 18 Challenge Karting 室內高卡車場

18 Challenge Karting是一個是全港最大室內小型賽車場，叫做愛民18彎。高卡車場佔地5萬呎，有兩條跑道共18個彎位，一邊大人賽車、一邊小朋友高卡車賽道，場內提供小童頭盔、護肘、護頸和護腳等安全護具，小朋友玩得安全。除了高卡車外，還有其他多元化遊戲，例如籃球機、氣墊球，賽車遊戲機、小朋友在賽車道玩樂時，爸媽也可以玩飛鏢機及射籃球做下運動。場地的餐廳區亦提供不少美食，大人和小朋友玩到肚餓，也可以即場享受親子美食。

室內遊樂場︰ 18 Challenge Karting 地址︰ 何文田愛民邨愛民廣場2樓S1號 開放時間︰ 中午12：00至晚上 11：00 收費︰ Formula Circuit 小型賽車（1節 = 8分鐘）

$238/1節 購票詳情： 按此

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兒童室內遊樂場2024｜7. LEGOLAND 兒童遊樂園

LEGO迷留意！全港最大室內LEGO遊樂場，場內設計兩個遊戲區︰身高1.2米或以上必玩項目包括樂高賽車場、古堡歷險、迷你天地、魔法轉盤等，LEGOLAND Discovery Center主打室內兒童遊樂園，主要為3至10歲的小朋友而設，提供互動及教學體驗。

室內遊樂場︰ 香港LEGOLAND樂高探索中心 地址︰ 尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號 開放時間︰ 星期一至五：11:00am-7:00pm

（最後入場時間：6:00pm）

星期六、日及公眾假期：10:00am-7:00pm

（最後入場時間：6:00pm） 收費︰ $235 購票詳情： 按此

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▲ Hong Kong Climbing Park 。（網上圖片）

兒童室內遊樂場2024｜8. Hong Kong Climbing Park 室內攀石場

這個在2019年才開業的室內攀石場，是全港最大的室內攀爬運動場，有分為高牆區、抱石區、極限忍者園區和訓練區等。場地安排兒童體驗班，一個讓小朋友有機會接觸及體驗攀石樂趣，透過攀石運動訓練四肢的協調性及反應力，加強身體的靈活性，啟發幼兒的潛能。

室內遊樂場︰ Hong Kong Climbing Park 地址︰ 沙田大涌橋路52號富豪花園二期商場2樓（幼稚園樓上） 開放時間︰ 星期一至五 12:00pm–10:00pm；

星期六、日 11:00am–8:00pm 收費︰ 4-11歲 每位$380（共55分鐘） 星期一至五 $218/2小時 星期六日及公眾假期 $258/2小時 購票詳情： 按此

▲ LOHAS Rink 全港最大型環保溜冰場 。（網上圖片）

兒童室內遊樂場2024｜9. LOHAS Rink 全港最大型環保溜冰場

LOHAS Rink是香港最大型、根據國際標準而設計的溜冰場，亦是城中首個採用最新節能科技的環保溜冰場地，讓一家大小、親朋好友牽手同遊，盡情享受冰上運動的樂趣。場內設有可愛的企鵝溜冰輔助扶手租賃，就算新手落場的小朋友也不怕跌傷。

室內遊樂場︰ LOHAS Rink 地址︰ 將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210 開放時間︰ 星期一至六 10:00am–10:00pm

假日 10:00am-7:00pm 收費︰ $50起 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜10. Sooper Yoo 港島西大型室內遊樂場

港島西以體育主題的大型室內娛樂空間，設有揉合科技與體能競技的互動遊戲。Sooper Yoo除了有新奇刺激的大型攀爬障礙迷宮，還有讓小朋友與科技互動的運動比賽，無論是一級方程式單車比賽，又或是與虛擬動物賽跑，每個挑戰都想小朋友激發創意和創造力。場內更設有Now Virtual Studio，考驗小朋友的口才演說與演講技巧，一躍成為星級小主播！

室內遊樂場︰ Sooper Yoo 地址︰ 堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓 開放時間︰ 星期一至星期日：10:00am-6:45pm 收費︰ 親子套票︰$200起/2小時 購票詳情： 按此

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▲ SPARKLES PLAYHOUSE觀塘全新室內遊樂場。（網上圖片）

兒童室內遊樂場2024｜11. Sparkles Playhouse 貍貓主題

Sparkles Playhouse室內兒童遊樂場以繽紛色彩及貍貓作主題，落地大玻璃窗配合自然太陽光，使場內任可地方都可以影到靚靚打卡相。主打顏色超靚超深不見底波波海，無論大人定小朋友都話好好玩，波波多到可以完全匿埋搵唔到。仲有五彩陶瓷沙池，發光鋼琴滑梯，靚靚公主變裝室，彈床，迷你超市廚房等，個個小朋友都玩到唔願走。

室內遊樂場︰ Sparkles Playhouse 地址︰ 觀塘成業街7號寧晉中心20樓G室 開放時間︰ 星期一至日 10:00am-8:00pm 收費︰ 親子套票：$180起/2小時 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜12.Kiztopia 19個太空主題區

新加坡大型兒童室內遊樂場Kiztopia，於將軍澳中心Park Central開設第2間分店！新店佔地1萬3千呎，以「太空」為主題，有多達19個遊樂體驗區，包括巨型波波池、8.5米長滑梯、巨型攀爬區等，還新增了2款職業主題，小朋友來放電最適合不過！

室內遊樂場︰ Kiztopia 地址︰ 將軍澳唐德街9號將軍澳中心Shop G35-40 開放時間︰ 星期一至日10:00am-8:00pm 收費︰ $108起 購票詳情︰ 按此

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▲ 北角Ryze Hong Kong彈床樂園 。（網上圖片）

兒童室內遊樂場2024｜13. Ryze Hong Kong 彈床天地

Ryze Hong Kong港島最大型的彈床樂園，佔地超過1萬8千呎，場內佈滿彈床、海綿池、障礙訓練場、氣墊、安全氣囊、攀石牆等，進場後即可化身忍者，瘋狂地彈跳翻騰，順便消耗卡路里。

室內遊樂場︰ Ryze Hong Kong 地址︰ 鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1號3樓302室 開放時間︰ 星期一至星期四：10:00am-8:00pm

星期五至星期日：9:00am-9:00pm 收費︰ $115起 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜14. PeeKaBoo Playhouse 躲貓貓樂園

黃埔「PeeKaBoo Playhouse 躲貓貓樂園」 - 全新7000呎的室內遊樂場，全店以粉色為主調設計相當夢幻，有齊大型波波池、投球互動牆、充氣跳彈床等設施，保證小朋友玩的樂而忘返。

室內遊樂場︰ PeeKaBoo Playhouse 地址︰ 黃埔天地第10期尖子坊地下G2-3號舖 開放時間︰ 星期一至五 12:00 - 19:30；星期六、日、公眾假期及學校長假期 10:30 - 20:00 收費︰ 親子套票 $138起/2小時 購票詳情： 按此

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▲ 觀塘室內遊樂場Cozy Play Town。（網上圖片）

兒童室內遊樂場2024｜15. Cozy Play Town 大型投影螢幕投球區

觀塘全新室內遊樂場「Cozy Play Town」達5千呎面積，場地寬闊並設備齊全，場地寬闊設備齊全，既有小朋友最愛的巨型波波池、旋轉型滑梯、彩石涼感沙池、小積木專區、幼兒玩具、音樂區域等，更設有氣墊球桌、大型投影螢幕投球區、遊戲機等的大人專區，不止小朋友有玩，連大人都可以在這裏度過愉快時光！

室內遊樂場︰ Cozy Play Town 地址︰ 觀塘成業街16號怡生工業中心G座8樓G01室 開放時間︰ 星期一至日 10:00am-8:30pm 收費︰ 親子套票：$99起 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜16. Childlike兒童樂園

Childlike場地面積共8千呎，設計充滿童心。場內提供專業級遊樂設備、各種精彩的活動和身臨其境的角色扮演體驗，讓所有孩子和家人度過愉快的親子時光。現時Childlike設有18個玩樂區，除了波波池、沙池這些必玩設施外，還有全港獨有MR互動體驗專區、鴨仔小船漂流及其他好玩刺激的遊樂區。於KKday預訂Childlike兒童樂園入場門票專享減價優惠。

室內遊樂場︰ Childlike兒童樂園 地址︰ 荃灣愉景新城1029號鋪 開放時間︰ 星期一至日 11:00am-8:30pm 收費︰ $80起 購票詳情： 按此

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兒童室內遊樂場2024｜17. Chill Kids Club 機場兒童玩樂區

Chill Kids Club是全港最大的室內兒童遊樂場之一，位於11 SKIES, 兩層佔地6.4萬呎，旗下有2大主題Playhouse, 分別是Chill Kids Kingdom及SKY PlayParK，6樓的Chill Kids Kingdom以兒童放電區為主，有18個主題遊戲設施，而7樓的SKY PlayPark剛剛開幕，是香港少有的文青打卡藝術遊樂場，讓孩子在玩樂中釋放無限創造力！即日起至7月28日，所有門票一律8折！

室內遊樂場︰ Chill Kids Club 地址︰ 大嶼山香港國際機場航天城東路6號K11 ATELIER 11 SKIES二座6/7樓 開放時間︰ 星期六、日、公眾假期 10:00am-6:30pm 收費︰ 兒童 $196 成人 $42 購票詳情： 按此

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▲ 兒童動靜皆宜天地。（網上圖片）

兒童室內遊樂場2024｜18. Kids Kids Car & Playhouse 角飾扮演天地

Kids Kids Car & Playhouse（兒童動靜皆宜天地）佔地面積2萬平方呎，共分為3大園區，有超過20款遊戲區，包括全港獨有《建築學園》及《維修汽車站》等。角色扮演方面亦有全方位動靜有齊，小朋友可扮演消防員、警察、廚師、小公主等，場內亦有AR互動投影、瘋狂咖啡杯、親子攀爬、大型波波池等好玩設施。最特別是有兒童電動車邏輯駕駛課程，提供沉浸性娛樂體驗，讓小朋友盡情放電！

室內遊樂場︰ Kids Kids Car & Playhouse 地址︰ 尖沙咀廣東道33號中港城UG/F 30號舖 開放時間︰ 星期一至五 12pm-7pm

星期六日及公眾假期 11am-8pm 收費︰ 親子套票：$99起 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜19. Super Sports Park 大角咀室內運動遊樂場

這個全港最大室內運動遊樂場的位置鄰近奧海城，佔地超過5萬呎，場內有滑板場、滾軸溜冰場、彈床區、攀石牆、拳擊及球類項目等多種有趣、健康的遊樂設施，讓不同年齡層的大小朋友都能夠盡情放電。

室內遊樂場︰ Super Sports Park 地址︰ 大角咀海輝道18號銀海坊G03 & G05舖 開放時間︰ 10am-9pm 收費︰ 2人 $500 Super Sports Park門票（可選早/午/晚時段) + 港幣50餐飲優惠券 購票詳情： 按此

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兒童室內遊樂場2024｜20. Kingdom王國樂園 屯門室內遊樂場

全新裝修的Kingdom王國樂園佔地近九千呎，新增了好玩的超級賽車區，讓小朋友體驗成為小小賽車手的樂趣! 設有23個玩樂區域，包括多款滑梯、滑軌區、平衡滑軌區、迷宮區、波波池區、彈床區、氣球區、大型沙池、超市、角色扮演公主服裝區、警察局、消防局、監獄、滑行車道、火箭、氹氹轉、鞦韆、香蕉船、桌上遊戲、Switch遊戲地帶、夾公仔專區、電動車區等，為孩子們提供各種遊戲體驗。

室內遊樂場︰ Kingdom王國樂園 地址︰ 屯門良運街3號建生商埸2樓（惠康旁） 開放時間︰ 11am-8:30pm 收費︰ 親子套票：$80/30分鐘 購票詳情： 按此

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▲ 大樹先生。（網上圖片）

兒童室內遊樂場2024｜21. 大樹先生的家 人氣親子餐廳波波池

從台灣來港的超人氣親子餐廳大樹先生的家，在香港開設2間分店，分別位於荔枝角和銅鑼灣，一半是遊樂場一半是休閒自助餐廳，其中荔枝角店佔地約6千呎。

理念以「家」為主題，設施有沙池和大型咕臣，幼兒玩具區範圍較廣，嬰幼兒能玩的就較多；銅鑼灣店則有專屬的機器人區、網球水池、爬網冒險區以及磁鐵布積木區，再加上頂級的西餐料理，為銅鑼灣店打造獨一無二的面貌。

室內遊樂場︰ 大樹先生荔枝角店 地址︰ 荔枝角長順街15號D2 Place TWO 1樓

銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號舖 開放時間︰ 12:00pm-9:30pm

（荔枝角星期二休息、銅鑼灣星期三休息) 收費︰ $59 門券包含1小童入樂園區，成人入園人數不限，但購買此門券方案的大人，平日需在餐廳最低消費HKD 120，假日需在餐廳最低消費HKD 150，需事前預約。 可選購星期一至星期日，體驗時長：12:00-15:00 / 15:30-18:00 / 18:30-21:30 購票詳情： 按此

兒童室內遊樂場2024｜22. Jungle Kidventure 森林探索樂園

九龍灣Mega Box的Jungle Kidventure「森林探索樂園」佔地7千呎，在主題場館內駕駛叢林快車及遊玩沙池，也有充氣迷宮及多個遊戲體驗區讓小朋友盡情放電。場內也新增充氣西瓜船，適合喜歡刺激的小朋友，而巨型投籃牆更適合一家大細同樂。

室內遊樂場︰ Jungle Kidventure 地址︰ 九龍灣Mega Box 9樓23號店 開放時間︰ 11:00am-8:00pm 收費︰ 親子套票︰$138 2小時入場任玩門票

（兌換期限至2024年10月27日） 親子套票︰$138 2小時入場任玩門票【3組優惠】每次預訂3組，共三位小童及三位成人體驗一次 / 一位小童及一位成人體驗三次

（兌換期限至2024年10月27日） ＊星期一至五全日適用，星期六日及公眾假期指定於11:00-14:00及17:30-20:00使用，中午最遲14:00離場，黃昏最早17:30入場 購票詳情︰ 按此

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兒童室內遊樂場2024｜23. 百田遊園 電動車賽道

室內遊樂場設有5大遊樂區︰電動車、繩網、兒童彈床、木粒池、兒童主題玩具室；還有日、韓、台及歐美的不同精品，適合10個月至6歲幼童放電。

室內遊樂場︰ 百田遊園 地址︰ 上環無限極廣場2樓 開放時間︰ 星期一至四 9:00am - 8pm 星期五及假期前夕 9am - 9pm 星期六日及公眾假期 10am - 9pm *電動設施開放時間為 11:00am-7:45pm （平日）；10am - 9pm（假日） 收費︰ "上環大滿貫套票：

以下二揀一

1) 入場時限1小時45分鐘 （全場任玩）。

2) 入場時限2小時15分鐘 （只限非電動類設施） 收費（星期一至日同價）：

會員價 $210

非會員價$240 優惠場：

星期一至四 6pm-8pm

星期五、六、日、假期前夕及公眾假期 7pm-9pm

會員價 $140

非會員價$240 購票詳情︰ 按此

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兒童室內遊樂場2024｜24. DOCODOCO 室内・冒險之島

DOCODOCO夢幻島嶼充滿很多新奇有趣玩具，是初級小探險員的遊樂小天地及玩捉迷藏的好地方。當中包括不同顏色嘅火柴棒玩具組合、小小滑梯、一齊跳舞唱歌的菇菇「Hula」、蘑菇木搭高台、咕嚕叫廚房等，每位小探險員都可以有不同互動和體驗，可鍛鍊小朋友的手眼協調及邏輯思考能力。

室內遊樂場︰ 室内・冒險之島 DOCODOCO 地址︰ 將軍澳康城路1號The LOHAS康城4樓404-405號舖 開放時間︰ 星期一至日 11:00 AM - 9:00 PM 收費︰ 嬰幼兒 6個月-23個月 $120/1小時

小童 2-12歲 $200/1小時 成人 18歲或以上 $50/1小時 *防滑襪 $10 購票詳情︰ 按此

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兒童室內遊樂場2024｜25. The Explorers 探險家

探險家位於香港富麗敦海洋公園酒店地下，此室內兒童遊樂場佔地 6,400 平方 英尺，設有 7 個專為 1 至 10 歲兒童特別設計的獨特軟墊遊樂區。探險家讓孩子猶如置身香港最奇特的自然奇觀中，進行一次難忘的探險。孩子們「登上」特色帆船後，可體驗香港聯合國教科文組織世界地質公園的巨大岩層，在海盜洞穴中尋找寶藏，再探索大埔滘自然保護區、石澳泳灘和米埔濕地，然後在著名的鶴嘴燈塔結束玩樂航行的旅程。

室內遊樂場︰ The Explorers 探險家 地址︰ 香港富麗敦海洋公園酒店地下 開放時間︰ 星期一、三及五（包括 10 月 1、3、10 及 31 日）

10:00am -7:45pm 星期六至日及公眾假期 10:00am -8:45pm 收費︰ 成人及一位小童 (2-10歲) $135 （一節時段為45分鐘) 購票詳情︰ 按此

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童室內遊樂場2024｜26. E Cube Club Playland 兒童遊樂場及親子餐廳

全新E Cube Club Playland 智遊天地遊樂場，位於九龍灣壹號九龍全層8000呎兒童遊樂場及親子餐廳，有各式各樣新穎既遊樂設施, 廚房玩具, 七彩吊橋, 巨型積木, 魔鬼滑梯等，分為多種主題，將不同的玩具同遊戲結合，營造一個有趣同富有挑戰性的遊玩環境。

室內遊樂場︰ E Cube Club Playland 智遊天地 地址︰ 九龍灣宏遠街1號 壹號九龍1/F全層 開放時間︰ 星期一至四 11:30am-7:00pm 星期五,六,日及公眾假期 11:30am-9:00pm 收費︰ 親子套票 $180

（100分鐘入場門票及$30餐飲現金券 x1張） 購票詳情︰ 按此

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兒童室內遊樂場2024｜27. MOMOLAND 激發孩子大腦創造力

香港近萬尺室內兒童遊樂園，分春、夏、秋、冬 4個區域，訓練幼兒體能、障礙挑戰賽、滑草場、繩網攀爬、彈床等，通過勇敢闖入不同的遊戲關卡，訓練孩子的膽量、手腳協調能力、社交及語言能力，激發孩子的大腦開發和創造力。

室內遊樂場︰ MOMOLAND 地址︰ 香港將軍澳培成路8號南豐廣場1樓B185 開放時間︰ 星期一至五 11:00am-8:00pm 星期六,日及公眾假期 10:30-8:00 pm 收費︰ 親子套票 $190/ 1小時入場門票 (包一位1-12歲小童及一位18歲或以上成人)

*$20 優惠券 (須於店內與職員換領), 優惠劵可用作扣減第二小時消費使用 購票詳情︰ 按此

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兒童室內遊樂場2024｜28. Nobi Nobi夢幻樂園 大本型星幻地帶

室內遊樂場︰ Nobi Nobi夢幻樂園 地址︰ 油塘大本型nobi nobi夢幻樂園-油塘高超道38號大本型3樓301 & 305 號舖 青衣城nobi nobi夢幻樂園 - 青衣青敬路31-33號青衣城1期1129-130號舖 開放時間︰ 入場時段: 10:30-12:30 / 12:30-18:30 / 18:30-21:30 收費︰ $48起 購票詳情︰ 按此

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