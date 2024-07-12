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開刀後為剖腹產BB增強抵抗力　大學研究指一款專研配方奶粉能提高近3倍抗病力

特約

發布時間： 2024/07/12 17:00

最後更新： 3 小時前

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我們的生活環境有着各式各樣的病菌，大人都很容易中招，更何況是免疫功能還在發育的初生BB；而剖腹產BB在分娩時未經過媽媽產道，較少機會接觸產道的免疫益菌，爸媽亦需留意。因此，應及早為剖腹產BB補足關鍵免疫益菌，最好當然是餵哺母乳，但若遇到母乳量不足，亦可以配方奶粉加強補充。市面上林林總總的配方奶粉，新手父母難以入手，有本地大學進行臨床研究，最新報告顯示一款專為剖腹產寶寶專研的開刀BB奶粉，可減少剖腹產寶寶生病次數，同時提高近3倍抗病力❖，為寶寶築起強大免疫保護。

把握黃金時期 及早補充免疫益菌

新手父母需要面對很多挑戰，特別是憂心寶寶的健康問題。在香港的新生嬰兒中，大約每5個初生嬰兒就有2個經剖腹生產，而由於開刀生仔時，剖腹產BB沒有經過媽媽的產道，因此較少接觸產道的免疫益菌，有研究更指出剖腹產寶寶腸道內的雙岐桿菌水平相對較低。雙岐桿菌是幫助寶寶築起良好免疫力的關鍵益菌，因此建議新手父母應把握發育黃金時期，為寶寶及早補足益菌，打好免疫基礎。

有學者就提倡應持續母乳餵哺，如開刀生仔的媽媽母乳量不足，亦可以專研配方奶粉代替，幫助剖腹產BB補充足夠的營養。即使1歲以上的寶寶亦需要補充益生菌及益生元，幫助他們建立長遠而強大的免疫系統。不過，新手父母面對市面上眾多的開刀BB奶粉，幾乎無從入手；最近有本地大學公布一項最新臨床研究，剖腹產BB持續12個月分別飲用不同配方奶粉會有不一樣的益菌補充效果，而當中一款剖腹產BB專研的奶粉可減少開刀BB生病次數，同時提升近3倍抗病力❖。

剖腹產寶寶首選 專研配方提升免疫力

市面上的配方奶粉，並不是每款都針對剖腹產寶寶專研，而提升免疫益菌的成效亦有差異❖。Aptamil白金版以全港首創剖腹產免疫組合^，針對剖腹產寶寶的免疫需要，補充達科研水平的30億產道同類益菌種*及模擬母乳免疫益生元GOS/FOS#。成分科研，減少BB患上34%上呼吸道感染²、50%皮膚問題¹、44%發燒²、56%急性腹瀉³ 的機會。Aptmail擁有50多年母乳及嬰兒營養研究，更與本地大學攜手研究剖腹產寶寶營養需要，獲100%受訪醫生推薦給剖腹產寶寶▲，亦是全港私家醫院婦產科選用牌子，加上新西蘭原裝進口，不添加蔗糖及雲呢嗱味，絕對是信心之選。

真實用家分享︰「寶寶明顯更少病，便便更暢順」

Aptamil白金版剖腹產寶寶專屬免疫配方奶粉更受一眾開刀生仔的媽媽熱捧，其中數位真實用家亦有參與本地大學研究的剖腹產媽媽，為大家分享用後感。開刀媽媽Ms Ng表示︰「我好滿意Aptamil增加免疫益菌的成效，讓BB減少皮膚問題，亦明顯更少病，便便更暢順。」另外，開刀媽媽Ms Lui表示︰「知道不是每款奶粉都為開刀BB專研，幫BB選用Aptamil開刀BB奶粉後，好開心BB的免疫益菌比其他BB高347倍⧫，免疫力提升，便便暢順又明顯長肉！」而開刀媽媽Michelle則表示︰「自從BB飲用Aptamil後，比其他BB高129倍免疫益菌⧫，提升免疫力！原來市面上並非所有奶粉都針對開刀BB需要而研，很開心為BB揀選到合適的開刀BB奶粉！」

各位新手父母，如果都想試試Aptmail白金版剖腹產寶寶專屬免疫配方奶粉，可以立即登記成為Apta Club白金會員，以$88體驗價選購適合寶寶的Aptamil系列配方奶粉900克一罐（指定階段適用），還免費送貨到家！

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❖根據本地大學針對剖腹產嬰兒的餵哺方式與健康成長需要的研究。資料來源：於2024年5月24 日相關研究的新聞發布會。成分指專研配方中的益生致親組合。
^指配方中的30億BBM-16V (cfu/100g)及GOS/FOS (8.7g/100g)。根據達能截至2023年1月香港市場資料，以市面上主要銷售的兒童成長配方奶粉標籤作比較。
*30億BBM-16V (cfu/100g奶粉，非源自產道)，屬短雙歧桿菌。短雙歧桿菌是常見於產道的益菌種。
#指低聚半乳糖和低聚果糖的特別組合(13克/公升)。
▲根據Kantar香港2021的調查結果。調查對象為醫生(婦產科/兒科專科)。樣本數目為73。
⧫與參與同一研究並飲用非益生致親配方的剖腹產寶寶比較；免疫益菌指雙岐桿菌

兒童需要均衡營養以確保健康成長及發展。兒童成長奶粉可作為均衡飲食的一部分，建議每日飲用兩杯。

參考資料：
¹ S Arslanoglu, et al. J. Nutr. 138: 1091-1095,2008
² Chin Chua M, et al. JPGN, 2017; 65:102-6.
³ E Bruzzese et al. Clinical Nutrition 28 (2009) 156-161

（特約）

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