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MIRROR成員丨呂爵安胞妹「小如豬」瑜伽服騷修身成果　Edan反應極大作出一舉動【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「小如豬」呂蕙如的新相似乎過唔到「安檢」！

MIRROR成員呂爵安（Edan）的妹妹呂蕙如（小如豬），在2022年DSE以6科39分的優異成績，獲港大牙醫學士課程取錄，現已為Year 2學生的她，不時分享生活照，顯然看到她瘦身成果有功，更是愈大愈靚！

年青就是本錢，小如豬有分享過自己身穿小背心的相，但就被哥哥Edan公開警告，在最新一輯的瑜伽照中，小如豬的健康打扮就令「警報」響起，似乎已觸犯「爵安法」！

呂爵安胞妹入港大牙科後甩Baby Fat 　「小如豬」呂蕙如似韓妹超省鏡

小如豬著瑜伽服晒修身成果

小如豬化成KOL在IG賣廣告，分享穿上運動tube top配leggings的靚相，身穿tube top的她做出瑜伽動作，十分青春！

Tube top上陣的她大騷白滑玉背與纖幼手臂，展現其努力Keep Fit的成果，令人「心心眼」！

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Edan相當緊張細妹

網民代Edan留言又為小如豬擔心，「哥：太暴露」、「代你阿哥留言：太暴露」、「過到安檢嗎？」，也有網民認為小如豬太過濃妝。

Edan就連發七個警告符號「⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️」，似乎Edan認為妹妹的打扮太暴露。

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小如豬甩Baby Fat

小如豬在2月時分享過自己與《盜月者》宣傳板的合照，相中的她以一頭紅色頭髮示人，臉上更不見中學時期的Baby Fat，相當Sharp醒！

在3月，小如豬分享參加大學High Table Dinner的靚相，其V面甚為搶鏡。

日前，小如豬又「派福利」，分享「爵媽」為她操刀的相、自拍照，露雙肩的她大騷修身成果，再加上化了妝，驟眼看來真是以為是韓妹呢！

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