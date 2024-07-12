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立法會為港隊打氣　歌手何雁詩為何運動look現身？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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歌手何雁詩（前排右三）出席立法會為巴黎奧運香港代表團打氣活動。（朱永倫攝）

歌手何雁詩今日現身立法會，為出戰巴黎奧運中國香港代表團打氣，原來是因為她另一身份：高爾夫球運動員。

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話說，立法會今日與港協合辦，為巴黎奧運中國香港代表團打氣活動，邀到8位現役或退役運動員現身，除了何雁詩，還包括七人欖球運動員姚錦成、羽毛球運動員葉姵延和將出戰巴黎奧運的柔道運動員王嘉莉等。除了大合照外，港協為議員設體適能測試攤位，包括平板支撐、立定跳遠等，多位議員都高興地參與測試。

立法會主席梁君彥話，全體議員支持港隊，立法會一連兩星期會舉辦不同活動，頭炮是與港協合辦打氣活動，感謝體演文出界議員霍啟剛動用太太「私伙」，借出2016年奧運和2022年北京冬奧奧運國家隊代表領獎服展示。他又指，奧運期間，立法會地下大堂大屏幕會盡量播放由港協為運動員製作的短片，分享運動員奮鬥和信念。

本身是港協暨奧委會副會長霍啟剛則話，每次帶隊出戰奧運都有不同挑戰，要自己帶冷氣這個挑戰，真是第一次，估不到要自己帶冷氣，感謝政府做了很多協調，令到運動員有冷氣嘆。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄就話，市民除了在家裏看電視之外，康文署亦在18區設置「奧運直播區」，有很多商場到時會進行轉播。

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