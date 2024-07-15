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揀錯科棄考DSE  副學士跳出傳統框架實現港大夢  

特約

發布時間： 2024/07/15 11:30

最後更新： 2024/07/15 11:43

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

每個人的興趣與專長不同，不一定所有人都適合通過傳統的升學階梯拾級而上。曾放棄應考DSE（中學文憑考試）的Vanessa，輾轉入讀香港大學附屬學院（下稱HKU SPACE CC）的商業高級文憑課程後，重拾學習熱情和動力，學業成績顯著提升，今年透過「非聯招」獲得三間大學同時取錄，九月會在香港大學升學，開展另一段探尋知識的旅程。 

回顧過去，Vanessa坦言，中學時因人云亦云而盲目選讀了理科，一心以為可提高升讀大學的機會，卻總是對課業提不起興趣，缺乏學習動力，最終影響成績，因而沒有應考DSE，轉而選擇修讀其他院校的商科課程，惟始終未能適應環境。後來輾轉得知HKU SPACE CC設有高級文憑課程，畢業生不乏成功晉身「八大」的例子，故而決心一試，在學院完成兩年課程後，所穫成績令她喜出望外。 

課程設計實用 穩固學科基礎 

Vanessa 讚揚學院擁有良好的學習氛圍，商科課程設計實用，涵蓋會計、經濟、IT（資訊科技）等多個學科，加上老師在課堂上會以實際案例加以說明，有助她全面掌握商業知識，同時更釐清自己的興趣和專長。Vanessa表示，這個過程不但重燃她的學習熱情，更逐步奠定穩固的學科知識基礎。以英文為例，課程安排大量讀寫說聽的機會，而老師也樂於作出指導，使她信心倍增，在IELTS 國際英語測試中取得佳績。 

她補充，在課堂學習以外，HKU SPACE CC不時舉辦行業趨勢與創新科技等熱門主題的講座，並邀請業界專才及商界領袖擔任講者，分享實踐經驗和成功要素，使她對日後投身商界不同範疇有更深入的了解，從而作好充分準備。 

良師指導增加自信 實踐升學職涯規劃 

因在學習路上遇過不少挫折，Vanessa指自己一向欠缺自信，慶幸在HKU SPACE CC遇上充滿教學熱誠的老師，他們不單具備專業知識，亦了解同學的背景和學習需求，以增強教學成效及協助學生全面發展。Vanessa提及：「最難忘是老師Dr Amy Chan推薦我擔任 class representative（班級代表），給予悉心指導和鼓勵我表達意見，令我自信心大增。」 

她又感謝老師邀請校友跟同學分享成功升學及事業發展的心得，包括大學面試的常見問題，使她獲益良多。她補充：「入學初期，我曾擔心會否再次經歷以前面對公開試的壓力和挫敗，但很快便發現學院的學習模式十分靈活，給予我重新發掘學習興趣及認識自己的機會，令我可從實踐中不斷成長，為將來升學和職涯規劃做好準備。」

跳出傳統框架　堅持造就成功 

除靈活的學習模式外，學院亦提供升學支援服務助學生報考大學。Vanessa直言：「學院特別為同學編製了一本『天書』，覆蓋校友考入大學的分數等多元升學資訊，對我定下升讀大學的目標有幫助。」Vanessa欣喜地稱，對獲得香港大學取錄尤感榮幸和興奮，多年來從沒想過自己可晉身「三大」，HKU SPACE CC見證她的努力和成長，期望未來在大學和商界有所突破，配合獲得的知識和技能，為社會作出貢獻。 

隨著跳出傳統升學框框，找到專屬學習天地，Vanessa寄語應屆DSE畢業生，或正在尋找不同升學路的考生，應當勇於嘗試，並相信自己，投入最大的努力，自能實現升讀大學的理想。Vanessa勉勵：「HKU SPACE CC為學生提供全方位的支持和指導，只要保持學習熱誠，不斷堅持，成功就在不遠處。」 

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC） 
查詢電話：3416 6338  
網址：https://bit.ly/4blQtv2
更多課程資料：https://bit.ly/4cm7je2
申請方法：https://bit.ly/3Vx8GQo

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