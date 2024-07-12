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致癌危機︱慳家媽媽強忍胃痛不求醫　長期食隔夜飯罹胃癌5個月後轉移至肺

食用安全

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【胃癌／慳家／胃痛／隔夜餸／食用安全】慳錢是美德，但錢是買不到健康的。內地一名婦人多數在家下廚，平日生活習慣良好，突然胃痛竟確診末期胃癌。其女兒回想過去，知道母親性格節儉不浪費，無故患癌可能是源於長期食隔夜餸所致。

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健康飲食突罹胃癌 疑源於1習慣

內地一名女網民，日前在社交平台「小紅書」上發文，分享年邁母親患癌的經歷。女事主母親一向健康，早睡早起，平日大多數在家下廚，幾乎不吃外賣。4年前，母親出現胃痛、噁心嘔吐、尤其是進食時會感到疼痛。起初她以為只是普通胃痛，女事主曾提出叫她做詳細檢查，但節儉的母親知道檢查費用不菲，堅稱自己無問題。後來胃痛持續，就算自行服用胃藥亦不能緩和，遂到醫院求醫。沒想到一檢查就確診末期胃癌，需要急安排做化療和胃部切除手術。

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女事主憶起母親平日慳儉，長年吃隔夜餸菜，可能是這個緣故致癌。當時女事主已經立刻安排母親治療，以為切除腫瘤加上化療就解決問題。沒想到5個月後，母親胃癌轉移至肺部。她當時看著母親做化療期間嘔吐、咳血，非常心痛，本來微胖的母親亦因為辛苦的化療而消瘦。

媽媽期間一直想放棄治療，一直擔心錢的問題，在我們安慰過後選擇繼續治療。

胃癌肺轉移 心痛母親消瘦

眼看母親病情每況愈下，醫生提出調整治療方案，幸好這次母親病情有好轉，慢慢增磅，癌細胞已逐漸變得穩定。最近一次覆診，醫生亦宣告好消息指母親的癌細胞得到控制，能夠回家休養，定期會醫院覆診就可以。女事主得悉好消息非常開心和感恩，亦將母親接回家同住，好好珍惜能夠共處的日子。

我們也深知道徹底好或許遙不可及，但我們可以提升媽媽的生活質量，並延長生命周期，我們已經很滿足了，相信一切都會好起來的。

胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後，才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

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引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

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