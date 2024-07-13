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香港小姐丨黃嘉雯晒身材宣傳節目夠拼博　Carmaney被網民讚弗過選港姐時【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

2019年港姐冠軍黃嘉雯為宣傳節目派福利。

炎夏到來，女星總愛趁機派福利圖！2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）一向大方，今次為宣傳自己有份參與的《濠玩夏水禮2024》，於是在於個人社交網大晒水着照派福利

黃嘉雯並稱：「姐(按：即)係聽晚，今次我地奧運既主題，熱辣辣帶大家迎接奧運，太好玩太好笑，一定要支持我地呀！」

關注關注組丨黃嘉雯與愛犬散步做運動　Carmaney人美心善「步數」做善款【多圖】

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有樣有學歷追求者眾

相中，她以黑白格仔圖案比堅尼上陣，大晒32C豐滿上圍和靚腿，更以花花髮夾作點綴，不少網民激讚身材火辣：「嘩！嘉雯第一次見妳咁惹火，今次件泳衣著到妳魔鬼身材，人見人愛，車見車載」以及「高。瘦。身材。學歷。個樣靚得黎又善良。」

另外，有網民讚賞黃嘉雯身材勝過選港姐之時，有樣有學歷的Carmaney感情生活多姿多彩，2022年初她宣布跟外籍男友分手，其後有指她戀上富二代Jordan。

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