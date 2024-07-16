升中派位2024｜內向仔做YouTuber備戰面試　靠1招成績大躍進考入伊中

▲ 循道學校小六尖子史昀正考入名校伊利沙伯中學，立志成為心理治療師幫助有需要兒童重拾自信。

【升中派位/中學派位/中一放榜/尖子透視/Band1中學/循道學校/伊利沙伯中學/溫習秘訣/YouTuber】勇於克服自身弱點從來不易，循道學校小六尖子史昀正天生十分内向，經歷小一入學面試時失準而認清自己缺點，決定改寫命運，7歲開設YouTube 頻道成為小小YouTuber，決心擁抱積極自信的人生。曾經内向的他如今擅長說話，中學考入油尖旺區名校伊利沙伯中學，立志成為心理治療師幫助有需要兒童重拾自信。

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昀正形容小時候的他是「怕醜仔」，憶述6歲的時候有次和家人到餐廳食飯，服務員拿起相機幫他們拍照，昀正害怕得全身顫抖，緊張得連牙齒都不停抖震，他又分享當年小一入學面試因緊張而表現失準，

讀小二的時候發現自己有内向的問題，媽媽跟我說不改善的話，會影響將來參與其他面試的表現或錯失重要機會，所以我決定改變自己，克服這個困難。

▲ 昀正分享「三心」讀書法，就是專心、用心和恆心。（林綺虹攝）

昀正指，當時媽媽提議報讀口才班及自信班等課程，但節儉孝順的他想用不需要金錢的方法克服内向弱點，「於是我就想到做YouTuber，開始嘗試面對鏡頭説話和拍一些影片。」

做YouTuber壯膽備戰面試

昀正由小二開始拍YouTube，影片題材主要圍繞時事、搞笑小劇場和打機，身為小學生youtuber，昀正坦言製作每一條youtube影片一點都不容易，不但要一人飾演多角，還要構思題材及後期製作。不過最難的不是拍攝工作，而是要面對留言區的批評，

說我無聊、不好笑、好做作等，但其實我會接受給我改善方法的評論，也給我很大的幫助，讓我知道觀眾喜歡看什麼，亦訓練了我要堅強。

雖然昀正像個「老人精」一樣思想成熟，但同時亦有小孩的天馬行空和創意，他除了以正面態度面對負評之外，還自製創意方式幫助自己克服內斂的問題，

我想克服害怕別人目光的缺點，所以在拍攝前我會打印幾張在網上找的陌生人的圖片，然後放在鏡頭上面或者貼在鏡頭後面的背景，拍攝時勇於看著照片和鏡頭說話。

他笑言自己也覺得這個方法看似很無聊，但結果出乎意料地有效，「我覺得很有成果，現在平時跟朋友一起吃飯時，手不夠長去自拍，都會主動去問服務員可不可以幫我們拍照。」他又指現在在學校聽講座都敢於舉手發問，不會害怕別人的目光，

講座大概有幾百個人，可能有些人會質疑你是不是沒有專心聽才問問題，我開始不會感到介懷，因為我知道有問題不明白就一定要問，不問就解決不了疑惑。

▲ 昀正短短一年成績大躍進，更贏得「2023/24年度和富香港十優公民大使獎」。（林綺虹攝）

兼顧學業和拍片 1招成績大躍進

香港小學生出名繁忙，平日為了溫習和做功課已經分身不暇，昀正坦言做YouTuber後曾經有一段時間成績明顯下降，「在臨近呈分試的時候成績退步到全級第11名，當時擔心考得不好會進不了心儀的中學，那時候家人會和我檢討，讓我了解自己的不足，檢討完之後就會專做比較弱的科目去做練習。」

他指雖然成績下滑，但父母並不會給予太多懲罰，反而是尋找問題根源，然後對症下藥改善弱項。昀正分享他最不擅長中文和常識科，因此會做多做這兩科的練習，拉高總成績，「假期會有一天專門做家人買的補充練習，星期日就會補習。」

透過與父母商討調整學習時間，三次呈分試的成績終於回復水準，考到全級第五名，短短一年成績大躍進，更贏得「2023/24年度和富香港十優公民大使獎」，昀正認為與他的「三心」讀書法有關，

我的讀書方法有三個心，就是專心、用心和恆心，例如恆心就是起碼每星期有四、五天做練習，做的時候當作自己正在考試，用心去做，而且要堅持做練習，因為一旦你懶惰了，你就會不想溫習。

▲ 昀正以「你有多堅強，就有多厲害」作為座右銘，勸勉同學訓練強大心境，不要逃避問題。（林綺虹攝）

全職母親主力培養尖子專注力

媽媽雖然是全職家庭主婦，但沒有對昀正進行「虎媽式」教育，相反會經常帶他到不同地方玩，平日輔導他學習的時候才比較嚴謹，令昀正慢慢愛上學習，「有時我做練習的時間長了，就減少了玩樂時間，不過我也不在乎這些，因為玩的時間多的是，有時候可以玩一整天放鬆自己，另外那六天我就會做練習。」

他又指媽媽會規劃每天的時間表，安排好溫習與娛樂的時間，「媽媽主要培養我認真專注的心態，教導我學習時學習，玩樂時玩樂，溫習的時候不可以拿著玩具寫字，不可以拿著飲品做功課，一定要專心去做好每一件事，才可以拿到好成績。」

▲ 昀正媽媽會規劃每天的時間表，安排好溫習與娛樂的時間。（林綺虹攝）

昀正亦表示父母不會主動告訴他成績好的話有什麽獎勵，令他可以專心準備考試，不會受玩樂的誘惑，「如果媽媽說了考完試帶我去迪士尼

，那考試那段時間我就只會想著迪士尼，就會令我分心而水準下降，所以是隔兩三天後才知道去哪裏玩。」

伊中面試題目

回想起到伊利沙伯中學面試，昀正指當時一共有四至五位老師坐在面前，每個老師輪流問一個科目的問題，中英文科先是閱讀一篇文章，再回答老師提問，而數學科則是解答問題，他笑言伊利沙伯中學比拔萃男書院和聖保羅書院的面試問題更難，很高興未來能夠升讀伊中。

▲ 昀正考入油尖旺區名校伊利沙伯中學。（林綺虹攝）

被問到面試成功有什麼心得時，昀正稱要勇敢直視考試官，讓對方知道自己是充滿自信，敢於面對困難，不怯懦的學生。與此同時，昀正亦以「你有多堅強，就有多厲害」作為座右銘，勸勉同學訓練強大心境，不要逃避問題，

我做YouTuber其實也實踐了這個道理，當我面對困難的時候，我心境就越強。當我逃避的時候，我就會越來越害怕，甚至可能會放棄，所以要勇於面對困難。

學校風氣輕鬆 學生愉快學習

今次得償所願入讀心儀中學，昀正感謝母校一直以來的栽培，他指最感激班主任潘浩俊老師，「他非常友善和體貼，例如當你哭的時候，他會主動問你發生什麼事，或者做一些微小的動作，但其實對我已經有很大的幫助，令我感到遇到困難的時候他一定會跟我一起面對和解決，

他的優點多到我都說不完。」又指上潘老師的英文堂很有趣，經常讓學生們玩學習英文的小遊戲，又會用特別的教學方法背誦英文詞彙，用愉快的方式增強知識寶庫。

▲ 循道學校校長陳淑英女士與畢業生史昀正和陳昊辰合照。（林綺虹攝）（林綺虹攝）

昀正表示循道學校風氣輕鬆，令同學都能在自由融洽的學習環境中成長，

如果學校給學生很大壓力，同學便不能夠放膽做想做的事，例如上課不敢發問，變相限制學生的發展，但循道學校的校長和教師都很鼓勵我們，亦讓我參加很多活動，令我學會如何跟其他人相處。

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