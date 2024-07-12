港車北上｜車主呻北上路費好貴逐項拆解　1個月來回2條大橋花逾$2000

▲ 車主呻北上路費貴，1個月來回2條大橋逾$2000。（人民網圖片）

【北上攻略/港車北上】上月30日深中通道正式開通，民眾可以經深圳直上中山，非常方便，不過近日有「港車北上」的車主卻指由香港經珠海到深圳的路費過於昂貴，大呻「貧窮限制選擇」！

車主嫌北上路費貴 單一個月已超過2千

該名「港車北上」的車主近日於社交平台上發文，打算深中通道通車後，由香港來回深圳，可於每個週末經珠海到深圳，不過「貧窮限制選擇」，當中的路費太過昂貴。他指，經港珠澳大橋已繳付人民幣150元（約港幣161元）的單程路費，來回便要花費人民幣300元（約港幣322 元）。加上來回深中通道的費用是人民幣122元（港幣約131元），和深圳市內其他高速公路的收費，單一個月的路費已超過2千元。

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網民批嫌貴可以乘坐跨境巴

帖文一出，引不少網民回應，批計樓主嫌貴可以乘坐跨境巴，表示「窮就唔好上去」、「無人逼你去」、「歡迎你留港消費」。不過也有網民指雖然貴，但勝在自由，甚麼時候出發也可以，另外也有人認同樓主，指可以將路費用在其他地方，又表示來回一次的費用已經可以在深圳泊車一個月。

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