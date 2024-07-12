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男警犯法｜藉詞檢查漏煤氣狎7歲女童　官斥知法犯法不可原諒判監9個月

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 11 分鐘前

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藉詞檢查漏煤氣狎7歲女童，官斥知法犯法不可原諒判監9個月。（資料圖片）

34歲男警涉借檢查漏煤氣，入屋非禮7歲鄰居女童的胸部和私處。男警被控1項猥褻侵犯罪，早前被裁定罪成，今（12日）在粉嶺裁判法院被判監9個月。創傷報告指女童感到「俾個變態佬摸好醜怪」，並常發噩夢被告化身惡魔捉她。裁判官指，很遺憾被告知法犯法，事件或扭曲女童對兩性關係看法，直言被告的行為不可原諒。

被告梁桂鋒（34歲，報稱警察），被控於2023年9月20日，在葵馥苑一個單位內，猥褻侵犯女童X。

辯方求情指，被告雖不同意案情，但承諾日後會守法。案發時被告的兒子發生意外，本案屬單一事件，隨著搬屋和時間過去，女童的創傷可受控制。被告養有兩子，是家中經濟之柱，望法庭輕判。

裁判官水佳麗判刑時引述女童的創傷報告，女童表示從未想像好友的父親會侵犯她，她知道被告任職警員，沒想過會被所信賴的人傷害她，也不解為何真相會被挑戰。女童亦指事後常發噩夢，被告化身惡魔捉她和殺死她，女童亦感到下體痕癢，須花更長時間洗澡，報告建議女童接受心理治療。

裁判官指，事件對女童造成嚴重影響，被告與女童相差28歲，嚴重違反誠信。被告在背景報告仍否認犯案，沒有悔意。

裁判官續指，被告假借漏煤氣為由進入女童家中，是蓄意犯案，很遺憾被告身為警員知法犯法，即使被告案發時須照顧受傷的兒子，亦不是他無故對天真爛漫的女童下手的原因。此事或對扭曲了女童對兩性關係的看法，令她不輕信異性，裁判官指被告的行為不可原諒，遂判監9個月。

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記者：陳曉欣

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