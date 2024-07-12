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警員虐兒｜疑因不願吃早餐掌摑7歲女兒　45歲警員准簽保守行為2年

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

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疑因不願吃早餐掌摑7歲女兒，45歲警員准簽保守行為2年。（資料圖片）

45歲男警疑因7歲女兒不願吃早餐而於住所掌摑她，最終由老師發現女童臉上紅腫而揭發事件。男警被控1項故意襲擊導致兒童受傷罪，今（16日）於沙田裁判法院再提堂。控方決定以簽保守行為方式處理案件。被告准自簽2,000元，守行為24個月，控罪獲撤銷，被告另須付500元訟費。

男被告NCH（45歲，警員），被控1項故意襲擊導致兒童受傷罪，指被告於2023年12月13日，在新界荃灣海灣花園某室，身為1名超過16歲，而對7歲女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害；控方決定以簽保守行為方式處理案件。被告准自簽2,000元，守行為2年，控罪獲撤銷。

案情指，被告與X一家同住於涉案單位，至2023年12月13日，X的英文老師在上課時發現X的臉部眼角位置有紅腫並有疑似瘀痕，X在查問下稱而遭被告掌摑。駐校社工得悉事件後通知社署，事件最終報警處理。

X在錄影會面中稱，案發當日因害怕遲到而不願吃早餐，因此被父親掌摑，當時感到痛楚，視線曾一度模糊。被告於同月15日被捕，警誡下稱「我只係用手拍咗佢左邊臉近嘴角位置三下叫醒佢」。

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記者：梁錦麟

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