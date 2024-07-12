北上注意｜內地感染腺病毒人數暴升　感染後高燒反復不退 　醫生：暫無特效藥

【腺病毒／傳染病／發燒／感染／特效藥／疱疹性咽峽炎】假日北上玩樂注意！內地近日腺病毒感染人數急升，有醫院今年6月已接收超過700宗個案，其中因感染引起併發症的住院病例達90多人、感染病人大多為兒童，該病暫無特效藥可用。院方續指，醫院除了腺病毒之外，最近另一病毒感染個案亦明顯上升，呼籲大眾要做足預防措施。

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綜合內媒及《閩南網》報道指，內地多個省分感染腺病毒個案激增，大部分病人為兒童，患者感染後持續高熱，有家長指自家子女因喉嚨病、眼紅、精神萎靡、胃口不佳，加上高燒接近40℃不退而求醫，結果確診感染腺病毒，需入院觀察。

6月接收病例已超700宗

浙江諸暨市中心醫院透露指，今年6月該醫院所接收的腺病毒病例已超過700宗，其中感染引起併發症住院有90多人，相較往年同期不到100宗個案，升幅大大增加。院內內科主任醫生李學才表示，腺病毒感染患者目前無特效藥，病人一般可以自癒，除了因高燒不適時需要使用退燒藥外，基本不需要任何藥物治療，呼籲大眾、尤其家長切勿盲目使用各類抗生素。

據悉，腺病毒傳染性較強，一般經由飛沫、接觸及糞口途徑傳播，是兒童患上急性呼吸道傳染病最常見的元兇之一，感染後可導致呼吸道感染及咽結膜炎，而免疫系統功能較弱、患有慢性呼吸道疾病及心臟病病人，感染後引發嚴重疾病風險較高，可能出現重症或併發症、甚至死亡，因此不容忽視。

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另一種傳染病同樣出現增長

除此之外，該院今年皰疹性咽峽炎患者亦出現明顯增長，相信與前段時間梅雨季有關：「病毒喜歡濕熱環境，故而大量生長。」醫生強調指，以往皰疹性咽峽炎患者主要以6個月至6歲兒童為主，但今年院內接收到大齡兒童病例相較往年多，不過輕症多數一周便可恢復，除非出現拒絕進食、小便少、電解質流失、高熱不退、發燒3日以上、精神差、嗜睡，出現頭暈及嘔吐等症狀外，一般情況下不必太擔心。

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腺病毒7大病徵

任何年齡人士都有可能感染腺病毒，香港衞生署防護中心指出，腺病毒感染全年皆有可能發生，是一組感染人類黏膜的病毒，不同血清類型的腺病毒可引致以下不同病徵，其中以兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染：

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腺病毒10大預防法

由於腺病毒並無特別的抗病毒療法，患者一般依靠輔助性治療及補充水分，因此保持良好的個人衞生及良好的環境衞生極為重要：

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適當情況下佩戴口罩：患時病、前往人多場所、病毒活躍程度上升時期及到訪或工作於高風險場所時應配戴口罩。

正確佩戴口罩： 佩戴口罩前及脫後保持手部衞生。

佩戴口罩前及脫後保持手部衞生。 經常保持雙手清潔： 觸摸口、鼻或眼之前、觸摸扶手或門把等公共設施後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，亦可使用含70至80%酒精搓手液潔淨雙手。

觸摸口、鼻或眼之前、觸摸扶手或門把等公共設施後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，亦可使用含70至80%酒精搓手液潔淨雙手。 接觸穢物時做足預防： 清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。

清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。 預防飛沫傳播： 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。 患病時應避開傳染風險： 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。 避免共用具傳染風險用品： 避免與別人共用眼藥水、眼部化妝品和其他有可能接觸眼睛的用品。

避免與別人共用眼藥水、眼部化妝品和其他有可能接觸眼睛的用品。 維持健康生活： 保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、不要吸煙和避免飲酒。

保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、不要吸煙和避免飲酒。 定期清潔及消毒： 定期清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件；以吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，再以1 比 49 稀釋家用漂白水消毒被污染的地方及鄰近各處，金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

定期清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件；以吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，再以1 比 49 稀釋家用漂白水消毒被污染的地方及鄰近各處，金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。 保持空氣流通：保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

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