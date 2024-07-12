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美食優惠｜麥當勞$1齋啡、雪碧、蘋果或香蕉朱古力批　7.15起一連5天撐DSE考生

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發布時間： 2 小時前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（麥當勞提供）

DSE文憑試將於7月17日放榜，下星期一起，麥當勞App將一連五日推出三大$1美食優惠撐DSE學生。

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7月15日至19日（下星期一至五）期間，麥當勞麥麥送上不同時段適用的$1優惠，全天候為DSE考生應援。早晨時段可享$1 McCafé即磨黑咖啡（Americano） ；上午11時後有「$1大雪碧」優惠；凡購買任何超值套餐更可享「$1加配蘋果批或香蕉朱古力批」優惠。

於7月16至21日（下星期二至日）期間，麥當勞將於沙田新城市廣場一連六日舉行「 DSE考生打氣Party 」，其中7月17日有人氣歌手周殷廷（YT大哥）擔任DSE應援團團長，化身餐廳總經理與一眾DSE同學仔打氣、唱歌兼分享人生不同階段的心路歷程；場內更設有逾4米高的麥當勞主題巨型麥麥打氣彈床城堡及多個經典打卡位，DSE考生專屬場次費用全免，可於麥當勞App報名。

麥當勞DSE考生打氣Party活動詳情

日期： 2024 年 7 月 16 日（星期二）至 7 月 21 日（星期日）

時間： 上午 10 時至晚上 8 時，每節 20 分鐘

地點： 香港沙田新城市廣場一期 1 樓羅馬圓型獻技場 麥麥打氣彈床城堡門票

費用： 門票每位港幣$30（大小同價），所有相關收益扣除成本後將捐贈 給「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」。  

麥麥打氣彈床城堡門票網站： 透過麥當勞 App 進入預約門票網站或登入 https://campaign.mcdonalds.com.hk/ch/promotions/mcdlevel-5-dse-campaign/

麥當勞人氣王10號麥炸雞2件套餐繼續以限時震撼價$33供應，讓大家用超抵價品嚐蜜糖BBQ或原味2種Juicy口味。另一期間限定美食蝦堡系列亦會繼續推出，包括「$44菠蘿蝦堡套餐送香蕉朱古力批」優惠。

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