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死侍與狼人丨女奸角愛瑪歌「中門大開」搶鏡　狗明星「扑咪」受訪

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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（左起）曉治積曼、愛瑪歌連、賴恩雷諾士、桑里維現身倫敦為《死侍與狼人》宣傳。

賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackman）為Marvel Studios電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）展開世界宣傳，，完成德國柏林的行程，賴恩雷諾士、曉治積曼聯同導演桑里維（Shawn Levy）及片中扮演反派的28歲英國女星愛瑪歌連（Emma Corrin）抵倫敦繼續造勢。

愛瑪歌連在大熱劇《王冠》（The Crown）中扮演年輕版戴安娜一炮而紅，還摘下金球獎視后殊榮，今次她在《死侍與狼人》飾演X教授的光頭妹妹Cassandra Nova。

死侍與狼人丨賴恩雷諾士曉治積曼現身韓國　基情四射治指新作為HEHE愛情片

賴恩雷諾士與曉治積曼。

愛瑪歌連「真空」上陣

《死侍與狼人》剛在英國時間周四假倫敦Eventim Apollo舉行盛大活動，招待大批影迷見兩位超級英雄，粉絲們亦Cosplay到場支持，場面非常熱鬧。

賴恩及曉治齊齊登上黃紅地毯，愛瑪歌連則「真空」穿上Schiaparelli 2024春夏季高訂戰衣騷「東西半球」，性感指數爆燈，令她成為是次活動的亮點之一。

英國女星愛瑪歌連。

狗明星搶鏡

會上，曉治被記者問到「反口」再演狼人，他抵死地回答：「如果有人跟你說他要退休（不再演某角色），一個字都不應該相信！」除了導演桑里維及三大要角外，全新角色狗侍Dogpool亦有萌爆登場！

狗明星佩吉（Peggy），曾經獲得英國最醜狗狗大獎，今次公開亮相，吸引傳媒記者「扑咪」採訪，不過Peggy不發一言，只伸出長脷未有回應記者任何提問，場面惹笑。死侍賴恩再遇狗侍Peggy當然愛不釋手，在黃紅地毯上抱起Peggy，還肉緊獻上死侍之吻。

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