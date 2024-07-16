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DSE放榜2024｜DSE放榜壓力大父母父母忌過度關心　專家6招溝通方式+安慰例句

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 13 分鐘前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

DSE考生放榜難免壓力大，家長可以參考專家建議的溝通方式和安慰例句，適當地表達關心和支持。

【DSE/DSE放榜/DSE2024/7月17日放榜/文憑試/減壓方法/父母】中學文憑試（DSE）放榜是子女人生大事，有時父母想表達對子女的關心，很容易弄巧成拙，令子女壓力更大。家長不妨細閱下列的禁忌、了解彼此的想法和感受，以免產生誤會。家長也可以參考專家建議的溝通方式、「陪我講 Shall We Talk」提供的安慰說話等，適當地表達關心和支持，做個「識做」的父母。陪伴子女一起面對這個關鍵時刻！

DSE放榜2024｜文憑試放榜父母支援與避雷篇

放榜階段文憑試放榜父母適宜的支援文憑試放榜父母避雷
放榜前
  • 與子女保持溝通，了解他們的想法和需要。
  • 若子女主動談及放榜的事宜，父母可耐心傾聽，了解他們的想法，同時留意對方的情緒變化，適切表示支持和關心。
  • 可與子女討論如何在放榜日協助對方， 例如是否需要請假陪伴他們回校，抑或在家透過電話或短訊提供建議。父母宜尊重子女的決定，讓他們選擇適合自己的方法來迎接放榜。
  • 經常提及放榜，以免令子女感到有壓力。
  • 批評子女，讓他們能暢所欲言。
放榜日
  • 可聽從子女的意見，待在家中或陪同他們回校，讓他們感受家人的關切之情。若父母未能抽空陪伴或子女希望獨自領取考試成績，父母可傳送短訊或致電子女，了解一下情況和他們的心情，但切忌聯絡過度，令對方感到受壓。若子女需要修改已選擇的課程，家長可先加以安慰，稍後與他們商量。
  • 不管子女的成績如何，他們可能因為放榜而勞碌了一整天。父母可與子女吃一頓美味的晚餐，以示關心，亦可藉此慰勞子女，肯定他們的努力。
  • 給予子女時間和空間，讓對方冷靜和平復心情，接受考試的結果，然後才與他們討論，並多加安慰和鼓勵。
  • 聯絡過度，令對方感到受壓。若子女需要修改已選擇的課程，家長可先加以安慰，稍後與他們商量。
放榜後

若子女持續感到沮喪或情緒低落，父母除了可在言語上多加安慰和鼓勵，亦可透過行動來關懷子女，例如煮他們喜歡的菜式、陪伴他們做感興趣的事情，讓他們感受到家人的支持。

多留意子女的情緒變化。如有需要，請聯絡學校或尋求專業協助。

DSE放榜2024｜DSE放榜日倒數壓力爆煲 12招減壓大法放鬆心情+緩解焦慮

DSE放榜子女考生壓力大，家長不宜過度關心，可參考專家建議的溝通技巧，讓子女有空間處理。（相片來源：經濟日報資料相片）

DSE放榜2024｜專家建議父母6招善意溝通方式

香港資優教育學苑曾在TOPick發文分享6招父母加強與子女溝通的方式如下：

1. 可主動打開話題，與子女分享你所留意到的時事或所關心的事項，持平地了解子女對相關時事/事件的所思所想

2. 盡量多陪伴，如子女當下不願分享，可表示理解，開放等待子女願意溝通的機會（例如：「似乎你暫時唔想講住，等你想分享，我可以聽你講啊！」）

3. 留意子女的神情行為動作，適時客觀描述其狀態（例如：「我留意到你……」）

4. 同理子女的處境，適時反映子女的感受（例如：「我感到你似乎覺得……」）

5. 當子女分享時，可停下其他事務，專心一致地聆聽並適時重述/反映子女的感受

6. 如有疑問，待子女分享後，可提出簡短的疑問，澄清並嘗試理解未明之處

DSE放榜｜DSE考生放榜壓力大易焦慮 營養師推介20款開心減壓食物

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歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

DSE放榜2024｜父母親友支援安慰例句

子女在DSE的成績未如理想，情緒低落的同時可能又擔心前路。在這艱難的時刻，他們容易出現自我懷疑和自責「我真係無用啦」的想法，更可能憂慮親人未能接受。在這個失意、徬徨的時候，孩子是很需要親友的支持和接納來肯定自我。父母和親友不妨使用下列的暖心句來表達明白和支持他們。

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DSE放榜2024｜父母6大禁忌 要「識做」表達關心

作為父母，都想幫助子女渡過DSE成績未如理想的難關，但應從何入手？若果處理不當，會否影響他們的情緒呢？大家不妨細閱下列的6大禁忌，了解彼此的想法和感受，以免產生誤會。父母也可以參考建議部分的做法，適當地表達關心和支持，做個「識做」的父母。

文憑試放榜預備：老友幫手篇 五句必戒、五招必學【按此了解】

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